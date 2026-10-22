Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

Στο επίκεντρο των μεγάλων ευρωπαϊκών μέσων βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, με τις τελευταίες εξελίξεις να προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς και εκτός συνόρων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
6'
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  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων και δωροδοκίες.
  • Η έρευνα εκτείνεται έως και μία δεκαετία πίσω και αφορά περίπου 50 αγώνες, με εμπλοκή διαιτητών, συμβούλων διαιτησίας και πρώην αθλητών.
  • Σε κατοικία διαιτητή βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που αποτελεί σημαντικό εύρημα της έρευνας.
  • Η EuroLeague έχει αναστείλει προσωρινά τις υποχρεώσεις της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.
  • Η υπόθεση έχει διεθνή διάσταση και καλύπτεται εκτενώς από μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, τονίζοντας τη σοβαρότητα και το εύρος της εισαγγελικής έρευνας.
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Τεράστια έκταση έχει πάρει η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων και δωροδοκίες.

Από το Γαλλικό Πρακτορείο και τη L’Équipe μέχρι μεγάλα ισπανικά μέσα και εξειδικευμένες μπασκετικές ιστοσελίδες, οι εξελίξεις της Τετάρτης βρίσκονται ψηλά στην διεθνή αθλητική επικαιρότητα. Κοινό σημείο στα περισσότερα δημοσιεύματα είναι η έκταση της έρευνας, αλλά και το γεγονός ότι μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρό της υπάρχουν διαιτητές με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

L’Équipe: Στο επίκεντρο η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ

Η γαλλική L’Équipe παρουσιάζει την υπόθεση με τίτλο «Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για στημένους αγώνες».

Το γαλλικό αθλητικό μέσο στέκεται πρωτίστως στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και στο εύρος της εισαγγελικής έρευνας, μεταφέροντας τις πληροφορίες για τη συμμετοχή διαιτητών και άλλων παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ.

Marca: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα»

Από την πλευρά της, η ισπανική Marca επέλεξε για τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων», αναδεικνύοντας την υπόθεση και τις κατηγορίες που διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές.

AFP: Έρευνα που φτάνει έως και μία δεκαετία πίσω

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δίνει βάρος στη χρονική έκταση της υπόθεσης. Στο τηλεγράφημά του αναφέρει ότι πρόκειται για ευρεία έρευνα σχετικά με φερόμενη χειραγώγηση αγώνων, η οποία φτάνει έως και μία δεκαετία πίσω.

Σύμφωνα με το AFP, τα εντάλματα αφορούν, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν σύμβουλο διαιτησίας και έναν πρώην αθλητή, ενώ περίπου 50 παιχνίδια φέρονται να εξετάζονται από τις ελληνικές αρχές.

BasketNews: Η διεθνής διάσταση της υπόθεσης και τα 820.000 ευρώ

Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η κάλυψη από το BasketNews, το οποίο στρέφει την προσοχή στους διαιτητές με εμπειρία στην EuroLeague.

Το διεθνές μπασκετικό μέσο αναφέρεται ονομαστικά σε πρόσωπα που έχουν σφυρίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σημειώνει ότι η υπόθεση αποκτά έτσι διάσταση που ξεπερνά τα όρια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σε σπίτι διαιτητή βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές.

Το BasketNews επανήλθε αργότερα στο θέμα, μεταδίδοντας και την απόφαση της EuroLeague να θέσει προσωρινά εκτός ορισμών τη Βάσω Τσαρούχα μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες.

Cadena SER: «Σκάνδαλο διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ»

Στην Ισπανία, η Cadena SER χρησιμοποιεί ακόμη πιο έντονη γλώσσα στον τίτλο της, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ».

Το ισπανικό δίκτυο αναφέρεται στις συλλήψεις, στις καταγγελίες για φερόμενους στημένους αγώνες και δωροδοκίες την περίοδο 2016-2026 και στους περίπου 50 αγώνες που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκονται υπό εξέταση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στην υπόθεση βρίσκονται νυν ή πρώην στελέχη της διαιτησίας.

AS: Η έρευνα, τα χρήματα και η αντίδραση της EuroLeague

Η ισπανική AS στέκεται επίσης στα 820.000 ευρώ που φέρονται να βρέθηκαν σε κατοικία διαιτητή, αλλά και στην απόφαση της EuroLeague να αναστείλει προσωρινά τις υποχρεώσεις της Βάσως Τσαρούχα.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε έρευνα που διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και αφορά καταγγελίες για δωροδοκίες, παράνομες συναλλαγές και χειραγώγηση αγώνων κατά την τελευταία πενταετία.

Meridian Sport Srbija: «Χάος» και «σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ

Η σερβική Meridian Sport δίνει ιδιαίτερα έντονο τόνο στην κάλυψη της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «χάος» και «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ. Σε διαδοχικά δημοσιεύματά της στέκεται στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, στη συμμετοχή πρώην και εν ενεργεία διαιτητών της EuroLeague στην έρευνα και κυρίως στην πληροφορία για τα 820.000 ευρώ που φέρονται να βρέθηκαν σε κατοικία διαιτητή. Το σερβικό μέσο εκτιμά ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην αρχή, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «το κουβάρι μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται».

Il Fatto Quotidiano: «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ»

Στην Ιταλία, η Il Fatto Quotidiano επιλέγει τον χαρακτηρισμό «σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ» και δίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στις συλλήψεις όσο και στα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν.

Το ιταλικό μέσο υπογραμμίζει ότι η έρευνα δεν αφορά μόνο την κορυφαία κατηγορία, αλλά φέρεται να επεκτείνεται και σε χαμηλότερες και αναπτυξιακές διοργανώσεις. Στο δημοσίευμά του συνδέει την υπόθεση και με το παράνομο στοίχημα, παρουσιάζοντας την έρευνα ως μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό μπάσκετ.

Sportando: Έμφαση στην εισαγγελική έρευνα

Πιο συγκρατημένο στη διατύπωσή του είναι το ιταλικό Sportando, το οποίο χρησιμοποιεί εξαρχής τον όρο «φερόμενοι στημένοι αγώνες».

Το μέσο αναφέρεται στην τρίμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα και στις κατηγορίες που εξετάζονται για ενεργητική και παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Σημειώνει επίσης ότι κατά τις έρευνες φέρονται να βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία εξετάζονται από τις αρχές.

La Vanguardia: Περίπου 50 αγώνες υπό εξέταση

Η ισπανική La Vanguardia μεταδίδει ότι η έρευνα αφορά περίπου 50 αγώνες από την πρώτη κατηγορία και χαμηλότερα πρωταθλήματα, με ορισμένες από τις υπό εξέταση περιπτώσεις να φτάνουν έως το 2016.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις πληροφορίες για περισσότερα από 800.000 ευρώ σε μετρητά που βρέθηκαν σε κατοικία ενός εκ των υπόπτων και σημειώνει ότι η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία που κατατέθηκε τον Απρίλιο.

Η διεθνής κάλυψη δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στις εσωτερικές εξελίξεις του ελληνικού μπάσκετ. Η παρουσία διαιτητών με εμπειρία στην EuroLeague, το εύρος των αγώνων που εξετάζονται και τα χρηματικά ευρήματα είναι τα στοιχεία που προβάλλονται περισσότερο από τα ξένα μέσα.

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