Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύατε θα με εξαντλήσετε, θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε δικαίωση και οργή μετά τις αποκαλύψεις του σκανδάλου στην ΕΟΚ και τις συλλήψεις.

Αναφέρθηκε στις συνεχείς νομικές επιθέσεις και καταγγελίες που έχει δεχθεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Τόνισε ότι παρά την εξάντληση και την απογοήτευση δεν έχει παραιτηθεί και περιμένει την ανατροπή της κατάστασης στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατηγόρησε τους υπεύθυνους για διαφθορά, κλοπή και καταστροφή του αθλήματος και υπογράμμισε ότι έχασαν όσοι προσπάθησαν να τον εξαντλήσουν.

Κάλεσε σε άμεση αντίδραση από τους αρμόδιους μετά τις αποκαλύψεις και την κρίση στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Τις σημερινές εξελίξεις μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στην ΕΟΚ και τις συλλήψεις, σχολίασε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα.

Από τη μια, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά.

Από την άλλη, σκέφτομαι ό,τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.

Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμιά πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.

Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πληρωμένα Μέσα, τίτλοι με αίμα — ενάντια σε όλους και όλα — τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.

Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμόδιους και μη και αναμένω — έστω και τώρα — μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.

Πιστεύατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις ανοχές των φιλάθλων μας.

Και χάσατε».

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