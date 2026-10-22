Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αναστολή επιχορηγήσεων και οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ

Snapshot Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, διέταξε προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2024, 2025 και 2026 στην ΕΟΚ.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα διενεργήσουν τους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στην Ομοσπονδία.

Οι έλεγχοι γίνονται στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ.

Σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων προβλέπονται ποινικές, πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού. Snapshot powered by AI

Προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ, καθώς και έκτακτο οικονομικό έλεγχο της Ομοσπονδίας, διέταξε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στη «σκιά» του σκανδάλου που αποκαλύπτεται στο μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργειαi) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».

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