Μαρινάκης για σκάνδαλο ΕΟΚ: «Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν άμεσα στον αθλητικό εισαγγελέα»

Στις ενέργειες του Υπουργείου Αθλητισμού μετά την καταγγελία για την ΕΟΚ αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τις συλλήψεις του προέδρου της Ομοσπονδίας και ακόμη πέντε προσώπων για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ

Ανθή Κουρεντζή

Μαρινάκης για σκάνδαλο ΕΟΚ: «Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν άμεσα στον αθλητικό εισαγγελέα»
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  • Το Υπουργείο Αθλητισμού διαβίβασε άμεσα τα στοιχεία της καταγγελίας για την ΕΟΚ στον αθλητικό εισαγγελέα και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
  • Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και πέντε ακόμα πρόσωπα συνελήφθησαν για υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.
  • Η καταγγελία προήλθε από την ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 και οδήγησε σε εισαγγελική έρευνα με συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων και μαρτυριών.
  • Η υπόθεση αφορά κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ.
  • Η κυβέρνηση δεν τοποθετείται επί της ουσίας, καθώς η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές.
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Στις ενέργειες της κυβέρνησης μετά την καταγγελία που είχε υποβληθεί τον περασμένο Απρίλιο για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της σύλληψης του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου και ακόμη πέντε προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού είχε κινηθεί άμεσα μετά την υποβολή της καταγγελίας, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, ενώ ξεκαθάρισε ότι, από τη στιγμή που η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

«Έγινε μια καταγγελία τον περασμένο Απρίλιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, έκανε και δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός και άμεσα διαβιβάστηκαν τα στοιχεία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι πλέον εκείνες που θα αξιολογήσουν τα στοιχεία και θα λάβουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις.

«Μετά από αυτές τις ενέργειες τον λόγο έχει η κάθε αρχή ξεχωριστά, η Δικαιοσύνη από τη στιγμή που ανέλαβε μία υπόθεση εμείς απαγορεύεται να πούμε το οτιδήποτε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οι αρμόδιοι θα πάρουν τις δικές τους αποφάσεις», σημείωσε.

Από την καταγγελία του Απριλίου στις συλλήψεις

Αφετηρία της δικαστικής διερεύνησης φέρεται να αποτέλεσε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με ζητήματα λειτουργίας της ΕΟΚ και τον ρόλο του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Το υλικό τέθηκε υπόψη των αρμόδιων αρχών, ενώ η εισαγγελική έρευνα επεκτάθηκε στη συνέχεια, με τη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και μαρτυρικών καταθέσεων για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Οι έρευνες οδήγησαν στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται, εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας που έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο του μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με αντικείμενο την ενδεχόμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

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