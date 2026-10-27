Κρήτη: Από θαύμα σώθηκαν δύο αδέλφια - Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και τους εμβόλισε

Snapshot Στην Κρήτη δύο αδέλφια βγήκαν αλώβητα μετά από σοβαρή μετωπική σύγκρουση με μεθυσμένο οδηγό.

Ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά οι επιβάτες φορούσαν ζώνες ασφαλείας που τους έσωσαν.

Οι νεαροί εκφράζουν ευγνωμοσύνη για την ασφάλεια του οχήματος και τη χρήση της ζώνης.

Ο μεθυσμένος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Παρολίγον τραγωδία στην Κρήτη, όπου έλαβε χώρα ένα ακόμα σφοδρό τροχαίο, το οποίο ευτυχώς δεν άφησε πίσω του θύματα. Δύο νεαρά αδέρφια βγήκαν αλώβητα από το ολοσχερώς κατεστραμμένο όχημά τους, έπειτα από μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα.

Το ατύχημα προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) από μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ πολύ πάνω από το νόμιμο όριο και είχε εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι δύο νεαροί περιέγραψαν στο Mega τις σοκαριστικές στιγμές της σύγκρουσης. «Είχε πιει πάρα πολύ. Βγήκε έξω, με κοίταξε και μου είπε "πού πας;". Απλά είδα δύο φώτα να έρχονται πάνω μου και η πρώτη μου σκέψη στο μυαλό ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ότι παίζουν τα μάτια μου. Δεν το επεξεργαζόμουν ότι όντως συμβαίνει».

«Από τη στιγμή που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση ο άλλος και σε κεντράρει με το αμάξι πάνω σου, λογικό είναι να καταστραφούν και τα δύο αυτοκίνητα. Το πώς βγήκαμε άθικτοι τώρα από όλο αυτό είναι πραγματικά θαύμα. Ευτυχώς φορούσαμε τη ζώνη».

«Θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από το αμάξι τώρα φεύγοντας, γιατί αισθανόμαστε ότι αυτό το αμάξι μας έσωσε τη ζωή. Και η ζώνη, εννοείται», είπαν. Ο οδηγός που προκάλεσε τη σύγκρουση αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.