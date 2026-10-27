Κρήτη: Από θαύμα σώθηκαν δύο αδέλφια - Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και τους εμβόλισε

Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά οι επιβάτες φορούσαν ζώνες ασφαλείας που τους έσωσαν

Μιχάλης Παπαδάκος

Κρήτη: Από θαύμα σώθηκαν δύο αδέλφια - Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και τους εμβόλισε
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Κρήτη δύο αδέλφια βγήκαν αλώβητα μετά από σοβαρή μετωπική σύγκρουση με μεθυσμένο οδηγό.
  • Ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά οι επιβάτες φορούσαν ζώνες ασφαλείας που τους έσωσαν.
  • Οι νεαροί εκφράζουν ευγνωμοσύνη για την ασφάλεια του οχήματος και τη χρήση της ζώνης.
  • Ο μεθυσμένος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Snapshot powered by AI

Παρολίγον τραγωδία στην Κρήτη, όπου έλαβε χώρα ένα ακόμα σφοδρό τροχαίο, το οποίο ευτυχώς δεν άφησε πίσω του θύματα. Δύο νεαρά αδέρφια βγήκαν αλώβητα από το ολοσχερώς κατεστραμμένο όχημά τους, έπειτα από μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα.

Το ατύχημα προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) από μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ πολύ πάνω από το νόμιμο όριο και είχε εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι δύο νεαροί περιέγραψαν στο Mega τις σοκαριστικές στιγμές της σύγκρουσης. «Είχε πιει πάρα πολύ. Βγήκε έξω, με κοίταξε και μου είπε "πού πας;". Απλά είδα δύο φώτα να έρχονται πάνω μου και η πρώτη μου σκέψη στο μυαλό ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ότι παίζουν τα μάτια μου. Δεν το επεξεργαζόμουν ότι όντως συμβαίνει».

«Από τη στιγμή που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση ο άλλος και σε κεντράρει με το αμάξι πάνω σου, λογικό είναι να καταστραφούν και τα δύο αυτοκίνητα. Το πώς βγήκαμε άθικτοι τώρα από όλο αυτό είναι πραγματικά θαύμα. Ευτυχώς φορούσαμε τη ζώνη».

«Θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από το αμάξι τώρα φεύγοντας, γιατί αισθανόμαστε ότι αυτό το αμάξι μας έσωσε τη ζωή. Και η ζώνη, εννοείται», είπαν. Ο οδηγός που προκάλεσε τη σύγκρουση αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57LIFESTYLE

«GOAT’s out of the bag» - Μετά τον Bad Bunny, ο Jay-Z αναλαμβάνει το Halftime Show του Super Bowl 2027 - Δείτε το teaser με την κατσίκα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος της United αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω λόγω «τρομοκρατικής απειλής» - Συνελήφθη 25χρονος επιβάτης

08:51ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Το 1940 η Ελλάδα επέλεξε την αντίσταση αντί για την υποταγή» - Το επίκαιρο μήνυμα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Λιμενεργατών: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Ποιοι κλάδοι απεργούν

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία - Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

08:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Χωριάτικο: «Κράτος εν κράτει» η παρέα Γιαννακόπουλου στη Ρόδο - Οι φουσκωτοί, οι εκβιασμοί και οι εκφοβισμοί και οι παραλίες-φιλέτο

08:33LIFESTYLE

Συγκινεί η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου: «Θα σε γιορτάζουμε μέχρι να ανταμώσουμε ξανά»

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό

08:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΕΟΚ προκηρύσσει εκλογές δια ζώσης για τις 20 Δεκεμβρίου

08:20LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Με κόκκινο φόρεμα στο Μαρακές - Η νέα ανάρτησή της

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από θαύμα σώθηκαν δύο αδέλφια - Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και τους εμβόλισε

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Παπαχρόνης: Ο «δράκος της Δράμας» που βίαζε και σκότωνε γυναίκες - Η ανατριχιαστική εμμονή με τον ήχο των τακουνιών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Το Spotify μπαίνει στο αυτοκίνητο χωρίς σύνδεση με κινητό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Ελεύθερος ο «εγκέφαλος» της σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα 10 πρόσωπα πίσω από το «κέρασμα» της Pizza Fan: Οι ρόλοι, οι εντολές και ο μηχανισμός της απάτης

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο Κιλκίς με φόντο τα έργα, την παραγωγή και το πολιτικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Lamda-Ελληνικό: Επόμενη μέρα και προκλήσεις μετά την αποχώρηση του Οδ. Αθανασίου

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «κρυφό» κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζει όσα αισθανόμαστε – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Γιατί αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά οι συλληφθέντες - Τι σημαίνει ο κατ’ οίκον περιορισμός για Τσαρούχα – Ο Λιόλιος και ποιοι άλλοι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ο Mr Χωριάτικο, η κολοσσιαία φοροδιαφυγή και οι... σφολιάτες - Πώς κατάφερνε να αγοράζει ό,τι έβγαινε προς πώληση στη Μύκονο και οι συνεργάτες αστυνομικοί

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Ελεύθερος ο «εγκέφαλος» της σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

06:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα 2026: Στην κορυφή του κόσμου Χάρι Κέιν και Αλεξία Πουτέγιας – Όλοι οι νικητές της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει από την Τρίτη ο καιρός – Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Σήμερα απολογείται ο Κωνσταντίνος Αντάρας - Εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώσει τον φόρο που αναλογεί στην εταιρεία

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

08:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Χωριάτικο: «Κράτος εν κράτει» η παρέα Γιαννακόπουλου στη Ρόδο - Οι φουσκωτοί, οι εκβιασμοί και οι εκφοβισμοί και οι παραλίες-φιλέτο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Παπαχρόνης: Ο «δράκος της Δράμας» που βίαζε και σκότωνε γυναίκες - Η ανατριχιαστική εμμονή με τον ήχο των τακουνιών

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα κόλαση στο Μπιλμπάο μετά από ακύρωση εκδήλωσης influencer - Βίντεο

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες σήμερα το Ισραήλ: Το διακύβευμα των κρίσιμων εκλογών - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από θαύμα σώθηκαν δύο αδέλφια - Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και τους εμβόλισε

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:20LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Με κόκκινο φόρεμα στο Μαρακές - Η νέα ανάρτησή της

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο υποτιμημένο γαλακτοκομικό ρόφημα με πιθανά οφέλη για το έντερο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αστραπόβροντα» Άδωνι – Πολάκη στη Βουλή: «Να σε πάρουν λογιστή στο Χωριάτικο» - «Ταρζανιές» - Ραντεβού στο νοσοκομείο Χανίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ