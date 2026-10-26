Τροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο στη λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Snapshot Το περιστατικό συνέβη στο ύψος των ΚΤΕΛ και προκάλεσε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Υπάρχουν δυσχέρειες στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αναμένουν πιθανές καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των ΚΤΕΛ, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στη λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Κηφισού καλούνται να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις.