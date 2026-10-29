Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στο Κερατσίνι - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

Snapshot Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι.

Ο 29χρονος δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε προστατευτικά του δρόμου και σταθμευμένα οχήματα.

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Δημοκρατίας λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28/10.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε το Mega από κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κερατσίνι που κατέγραψε το τροχαίο δυστύχημα όπου ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο 29χρονος δικυκλιστής προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (28/10), όταν ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να τον παραλάβει, τον μετέφερε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Εκεί, λίγη ώρα αργότερα, «κατέληξε», παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του Mega:

Διαβάστε επίσης