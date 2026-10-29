Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

Snapshot Η Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη, φιλόλογος, αρχαιολόγος και ευεργέτιδα από το Ηράκλειο, απεβίωσε αφήνοντας σημαντική προσφορά στην παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Ο Δήμος Ηρακλείου της απένειμε το Βραβείο Ηθικής Τάξεως για το 2025, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά της.

Υποστήριξε νέους επιστήμονες με υποτροφίες, χρηματοδότησε πολιτιστικά και κοινωνικά έργα, και προώθησε τη διατήρηση της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δωρεά της περιλαμβάνει την αποκατάσταση ιστορικού ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης.

Η δράση της συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της αρχαιολογικής επιστήμης, της ελληνογερμανικής φιλίας και της υποστήριξης της νεολαίας. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη, μια σπουδαία Ηρακλειώτισσα, φιλόλογος, αρχαιολόγος και ευεργέτιδα, που συνέδεσε το όνομά της με την προσφορά στην παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Με σημαντικές δωρεές, υποτροφίες σε νέους επιστήμονες και δράσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, άφησε πίσω της μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Ο Δήμος Ηρακλείου είχε αναγνωρίσει την προσφορά της, απονέμοντάς της το Βραβείο Ηθικής Τάξεως για το 2025.

Ποια ήταν

Η Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5 Μαρτίου 1933. Ο πατέρας της ήταν ο Μιλτιάδης Λυριντζάκης από της Αρχάνες και η μητέρα της η Αικατερίνη Κρασσαδάκη, μέλος της γνωστής οικογένειας Κρασσαδάκη. Ο αδελφός της μητέρας της υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής του, καθώς διετέλεσε για πολλά χρόνια βουλευτής, δήμαρχος Ηρακλείου και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Η κ. Trumpf-Λυριντζάκη έζησε τα παιδικά της χρόνια κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ Αρχαρνών και Πετροκεφάλου. Μετά τη λήξη του πολέμου, επέστρεψε με την οικογένειά της στο Ηράκλειο, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές. Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της, αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου. Στη συνέχεια, μετέβη στην Αθήνα, όπου σπούδασε Φιλολογία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφού έλαβε το πτυχίο της, συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή.

Η Trumpf-Λυριντζάκη παντρεύτηκε τον διακεκριμένο διπλωμάτη Dr. Jürgen Trumpf, ο οποίος είχε βαθιά γνώση της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. Ο Dr. Trumpf διατέλεσε Γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Σεπτέμβριο 1994 έως τον Οκτώβριο 1999.

Το Μάιο 1999, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, έγινε ο πρώτος Υψηλός Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική και Πολιτική Ασφάλειας. Τιμήθηκε με πολυάριθμα παράσημα, ανάμεσά τους το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας . Έλαβε παράσημα από Ελλάδα, Γαλλία, Λουξεμβούργο. Ο Jürgen Trumpf αποτέλεσε θεσμική προσωπικότητα στην ώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλέξη και τη Δάφνη. Από το 2011 έως το 2021, η Μαρία Λυριντζάκη προσέφερε σημαντική στήριξη σε νέους επιστήμονες, χορηγώντας υποτροφίες σε πτυχιούχους φοιτητές αρχαιολογίας από την Ελλάδα για τη συνέχιση των σπουδών τους. Το έργο της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα της φιλανθρωπίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση των νέων και πραγματοποιώντας πολυάριθμες δωρεές σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς. Χρηματοδότησε την αναστήλωση του σπιτιού του τέως δημάρχου Ηρακλείου Νικολάου Κρασαδάκη στο Πετροκέφαλο και το οποίο στην συνέχεια δώρισε στον δήμο Ηρακλείου, έχει δώσει χρήματα για την επισκευή των ναών του Χριστού της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου στο Πετροκέφαλο, χρηματοδότησε το μουσείο Χριστιανικής Τέχνης της Αγίας Αικατερίνης ,το Γηροκομείο του Αγίου Μηνά, το ορφανοτροφείο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής κ.λ.π. Η συνεισφορά της Μαρίας Λυριντζάκη στην προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης, στην ενίσχυση της Ελληνογερμανικής φιλίας και στην υποστήριξη της Ελληνικής νεολαίας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Το «αντίο» του Αλέξη Καλοκαιρινού

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαρία Λυριτζάκη, μια σπουδαία Ηρακλειώτισσα, επιστήμονα και ευεργέτιδα, που συνέδεσε τη ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου να είναι η πρώτη γυναίκα που θα της απονεμηθεί το Βραβείο Ηθικής Τάξεως 2025, αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση μιας μακράς, ουσιαστικής και αθόρυβης διαδρομής προσφοράς.

Η Μαρία Λυριτζάκη αφήνει πίσω της μια πολύτιμη παρακαταθήκη ανθρωπιάς που θα συνεχίσει να εμπνέει την πόλη μας. Με τη δωρεά του ιστορικού ακινήτου στην οδό Θεσσαλονίκης και την οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση και τον εξοπλισμό του ώστε να στεγαστεί το Δημοτικό Ωδείο και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, επένδυσε στο μέλλον των νέων μουσικών της πόλης μας. Αυτή η δωρεά δεν ήταν και η μόνη. Η στήριξή της σε νέους επιστήμονες, στην πολιτιστική μας κληρονομιά και σε κοινωνικούς φορείς ήταν διαρκής, διακριτική και ουσιαστική και αποτυπώνει το εύρος της γενναιοδωρίας της. Ο Δήμος Ηρακλείου την ευγνωμονεί. Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της».

Πηγή: cretalive.gr

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