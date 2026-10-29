Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα: Κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ έκαναν φτερά

Snapshot Στην Πάτρα καταγράφηκε νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, όπου ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή

Ο απατεώνας έπεισε την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της για δήθεν καταγραφή.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε σακούλα στον δράστη.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή και έπεισε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το υποψήφιο θύμα να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της δήθεν για καταγραφή.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε στον απατεώνα σε σακούλα χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.

Το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.

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