Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα: Κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ έκαναν φτερά
Δεν έχουν τέλος οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων συμπολιτών μας
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- Στην Πάτρα καταγράφηκε νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, όπου ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή
- Ο απατεώνας έπεισε την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της για δήθεν καταγραφή.
- Η ηλικιωμένη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε σακούλα στον δράστη.
- Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Μία ακόμη απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή και έπεισε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το υποψήφιο θύμα να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της δήθεν για καταγραφή.
Η ηλικιωμένη παρέδωσε στον απατεώνα σε σακούλα χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.
Το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.
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