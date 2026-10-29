Ασυνήθιστο θέαμα στη Θεσσαλονίκη: Φώκια κάνει «βόλτες» στα νερά του Θερμαϊκού - Δείτε βίντεο

Snapshot Μια φώκια εμφανίστηκε και κολυμπούσε στα νερά του Θερμαϊκού κοντά στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη.

Το θαλάσσιο θηλαστικό τράβηξε το ενδιαφέρον των περαστικών, που την κατέγραψαν σε βίντεο.

Η παρουσία φωκιών στον Θερμαϊκό δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς έχουν καταγραφεί εμφανίσεις και τους προηγούμενους μήνες.

Τον Μάρτιο του 2024, φώκια βρέθηκε στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας και τον Μάιο άλλη φώκια κολυμπούσε και βγήκε στη στεριά στη Νέα Παραλία. Snapshot powered by AI

Με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα το πρωί περαστικοί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς αντίκρισαν μια μεγάλη φώκια να κολυμπάει στον Θερμαϊκό, κοντά στο πλακόστρωτο.

Σύμφωνα με το voria.gr, το θαλάσσιο θηλαστικό εμφανίστηκε κοντά στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και όπως ήταν φυσικό μαγνήτισε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων, οι οποίοι έσπευσαν να το απαθανατίσουν.

Δείτε βίντεο:

Δεν είναι η πρώτη φορά που φώκια κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια στον Θερμαϊκό.

Τον Μάρτιο του 2024, μια φώκια βρέθηκε να κολυμπά στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, και δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο άλλη μια κολυμπούσε και βγήκε στη στεριά στη Νέα Παραλία.