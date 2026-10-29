Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε

Snapshot Οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο της Ακαδημίας Πλάτωνος που κατέρρευσε βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Η κατάρρευση της στέγης και μέρους της τοιχοποιίας σημειώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Στο συμβάν κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα, σκύλος έρευνας και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Ο δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται για μεταφορά αδρανών υλικών αν χρειαστεί, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε στην Ακαδημία Πλάτωνος, για το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος μέσα και να εγκλωβίστηκε στα χαλάσματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:20 το πρωί της Πέμπτης για κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του, καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, αλλά και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, στο σημείο του συμβάντος πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου. Επιπλέον, κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί. Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Διαβάστε επίσης