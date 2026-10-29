Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε

Η κατάρρευση της στέγης και μέρους της τοιχοποιίας σημειώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα

Μιχάλης Παπαδάκος

Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο της Ακαδημίας Πλάτωνος που κατέρρευσε βρίσκονται σε τελικό στάδιο.
  • Η κατάρρευση της στέγης και μέρους της τοιχοποιίας σημειώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.
  • Στο συμβάν κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα, σκύλος έρευνας και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.
  • Ο δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται για μεταφορά αδρανών υλικών αν χρειαστεί, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης.
Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε στην Ακαδημία Πλάτωνος, για το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος μέσα και να εγκλωβίστηκε στα χαλάσματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:20 το πρωί της Πέμπτης για κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του, καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

4.jpg

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, αλλά και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, στο σημείο του συμβάντος πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου. Επιπλέον, κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί. Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

whatsapp-image-26026-10-29-at-120822.jpeg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Παραιτήθηκε από την ΕΚΤ για να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή πριν τις εκλογές - «Δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος αρπάζει 24χρονη μπροστά στον αρραβωνιαστικό της, 7 μέρες πριν από τον γάμο

15:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

15:04ANNOUNCEMENTS

«Της γιαγιάς σου, το ξέρω ότι δεν ξέρεις αυτό που ξέρω»: Από 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ

14:57ANNOUNCEMENTS

Ο Joe Bonamassa στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 2 Ιουλίου

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για πλανόδιο πωλητή στην Ινδονησία: Τον τύλιξε πύρινη σφαίρα έπειτα από έκρηξη φιάλης αερίου - Δείτε βίντεο

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί με πλαστά ελληνικά διαβατήρια – Παρίσταναν τους διπλωμάτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε - Εικόνες και βίντεο από το Newsbomb.gr

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στην Αλάσκα διέλυσε τα καθίσματα για να βγει και έγινε viral!

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο CONTSHIP JET που δέχθηκε επίθεση με drones

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνήθιστο θέαμα στη Θεσσαλονίκη: Φώκια κάνει «βόλτες» στα νερά του Θερμαϊκού - Δείτε βίντεο

14:09ΑΠΟΨΕΙΣ

Το περιβάλλον και οι δράσεις για το κλίμα αποτελούν στόχο για την ΕΕ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Με πούλμαν της ΕΛΑΣ μετήχθησαν στην Ευελπίδων οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση - Το απόγευμα απολογείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

13:57LIFESTYLE

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της - Αντιδράσεις στα social media

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη σε δημοσίευμα για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Παραπλανητικό πρωτοσέλιδο, δεν έχω καμία εμπλοκή, έστειλα τον καταγγέλλοντα άμεσα στις αρχές

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Τα «άγια» popemobile: Το Βατικανό εγκαινίασε έκθεση με την συλλογή οχημάτων του Πάπα - Από το 1930 στις νεότερες εκδόσεις

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πέθανε η εργαζόμενη που δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη σε πάρκο σαφάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

11:01ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στη γη»: Τα 40.000 μηνύματα, το grooming και ο μυστηριώδης θάνατος της 23χρονης Σάντρα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο CONTSHIP JET που δέχθηκε επίθεση με drones

13:57LIFESTYLE

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της - Αντιδράσεις στα social media

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για πλανόδιο πωλητή στην Ινδονησία: Τον τύλιξε πύρινη σφαίρα έπειτα από έκρηξη φιάλης αερίου - Δείτε βίντεο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ