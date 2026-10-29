Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

Snapshot Ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Το κτήριο χρησιμοποιούνταν περιστασιακά από άστεγους και τοξικομανείς ως προσωρινή στέγη.

Περίοικοι ενημέρωσαν τις Αρχές ότι υπήρχαν άτομα μέσα στο κτίριο πριν την κατάρρευση.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ επιχειρεί στο σημείο για να εντοπίσει πιθανά εγκλωβισμένα άτομα.

Οι Αρχές ερευνούν την κατάσταση στα χαλάσματα για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι. Snapshot powered by AI

Ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε στην Ακαδημία Πλάτωνος με τις Αρχές να έχουν σπεύσει στο σημείο και να ερευνούν αν υπήρχαν άτομα μέσα την ώρα του συμβάντος.

Πρόκειται για ένα παλαιό κτίσμα, στο οποίο έβρισκαν κατά καιρούς στέγη, είτε άστεγοι, είτε τοξικομανείς. Γι αυτό το λόγο, οι περίοικοι που κάλεσαν τις Αρχές τούς έδωσαν την πληροφορία ότι κατά διαστήματα διέμεναν κάποια άτομα μέσα.

Έτσι, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έχει σπεύσει στο σημείο κι ελέγχει τα χαλάσματα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.