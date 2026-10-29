Χανιά: Ο δολοφόνος της Σούζαν Ίτον καταδικάστηκε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμη 3 γυναικών

«Με χτύπησε με το αυτοκίνητο και πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια μου» δηλώνει ένα από τα θύματα του 34χρονου

Μίλτος Τσεκούρας

Χανιά: Ο δολοφόνος της Σούζαν Ίτον καταδικάστηκε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμη 3 γυναικών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 34χρονος δολοφόνος της Σούζαν Ίτον καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών γυναικών.
  • Μία από τις επιζήσασες περιέγραψε ότι ο δράστης την χτύπησε με το αυτοκίνητο και πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια της πριν καταφέρει να διαφύγει.
  • Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κρύβοντας σε αμπέλι, ενώ απέφυγε να καλέσει βοήθεια για να μην εντοπιστεί από τον δράστη.
  • Οι άλλες δύο γυναίκες που υπέστησαν απόπειρες δεν παρέστησαν στη δίκη, οπότε χρησιμοποιήθηκαν οι προανακριτικές καταθέσεις τους.
  • Στη δίκη δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον 34χρονο για τις νέες κατηγορίες.
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Τον τρόμο που έζησε όταν ο 34χρονος δολοφόνος της Σούζαν Ίτον την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια της περιγράφει γυναίκα που επέζησε από την επίθεσή του στην Κίσαμο Χανίων.

Η ίδια κατάφερε να σωθεί πηδώντας έναν φράχτη και κρυμμένη σε ένα αμπέλι, ενώ ο δράστης παρέμενε στο σημείο. Η μαρτυρία της έρχεται στο φως μετά τη νέα καταδίκη του 34χρονου σε 16 χρόνια κάθειρξης για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών γυναικών.

«Με χτύπησε με το αυτοκίνητό του. Έκανα τούμπα στον αέρα και κατέληξα στον δρόμο. Τότε, πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα να φωνάζω και αποφάσισα ότι εκείνη είναι μία στιγμή ζωής και θανάτου».

Με αυτά τα λόγια, η γυναίκα περιγράφει στο Flashnews.gr τις στιγμές που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον 34χρονο, ο οποίος είχε δολοφονήσει την Αμερικανίδα βιολόγο Σούζαν Ίτον. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας την χτύπησε με το όχημά του και στη συνέχεια πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια της, πριν εκείνη καταφέρει να διαφύγει.

Η συνάντηση με τον δράστη και η καταδίωξη μέσα στη νύχτα

Η γυναίκα επέστρεφε πεζή από την εργασία της, σε ξενοδοχείο της Κισάμου, περίπου στις 23:00. Όπως περιγράφει, είχε παρατηρήσει νωρίτερα το αυτοκίνητο του δράστη στο κέντρο της πόλης, καθώς το θεωρούσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Συνεχίζοντας τη διαδρομή της, το είδε ξανά στα όρια του οικισμού, σε ένα σημείο όπου ο δρόμος δεν είχε φωτισμό.

«Συνέχισα στον δρόμο μου, είχα φτάσει στα όρια της πόλης. Από εκεί και έπειτα επικρατεί σκοτάδι στον δρόμο. Εκεί τον είδα ξανά. Κατάλαβε ότι κατευθυνόμουν στον δρόμο που δεν είχε φως. Εγώ, συνέχισα τη διαδρομή μου και, όταν βρισκόμουν στη μέση του πουθενά τον είδα πάλι. Αναρωτήθηκα τι συμβαίνει και αν με ακολουθεί.

Δεν αισθάνθηκα ασφαλής. Σταμάτησα σε ένα σπίτι και υποκρίθηκα ότι προσπάθησα να μπω, σαν να ήταν δικό μου, ώστε να με δει και να φύγει. Στεκόμουν εκεί, μπροστά στο σπίτι και τον είδα ξανά! Έστριψε κάπου, κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Κισάμου και με είδε ότι βρισκόμουν στην εξώπορτα του σπιτιού».

Θεωρώντας ότι μπορούσε να φτάσει εγκαίρως στο σπίτι όπου διέμενε, άρχισε να τρέχει. Τότε άκουσε πίσω της το αυτοκίνητο να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

«Σκέφτηκα ότι προλαβαίνω να τρέξω προς το σπίτι όπου έμενα εγώ και έτσι έκανα. Ξαφνικά, όσο έτρεχα, μέσα στην απόλυτη ησυχία, άκουσα πίσω μου ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και τον χαρακτηριστικό ήχο που έκανε το αυτοκίνητό του. Τότε, με χτύπησε. Έκανα τούμπα στον αέρα και κατέληξα στον δρόμο. Ξεκίνησα να του φωνάζω. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ μπροστά από αυτό, πεσμένη δίπλα σε ένα συρματόπλεγμα. Αυτός, πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα να φωνάζω και αποφάσισα ότι εκείνη είναι μία στιγμή ζωής και θανάτου».

Η απόφαση που της έσωσε τη ζωή

Τραυματισμένη και φοβούμενη ότι ο δράστης θα επιχειρούσε να την χτυπήσει ξανά, αποφάσισε να μην τρέξει στον δρόμο. Αντίθετα, πήδηξε τον φράχτη και κρύφτηκε σε ένα γειτονικό αμπέλι.

«Αποφάσισα, αντί να ξεκινήσω το τρέξιμο, να πηδήξω τον φράχτη και να περάσω στο διπλανό αμπέλι να κρυφτώ. Αν έτρεχα σίγουρα θα με έπιανε και θα είχαν τελειώσει όλα. Δεν ήθελα να καλέσω κάποιον γιατί θα άναβε η οθόνη του κινητού και θα φαινόμουν. Εκείνος περίμενε να δει τι θα συμβεί, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσα να πετάει κάτι προς το μέρος μου».

Όταν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το κινητό της, επικοινώνησε με τον σύντροφό της, ζητώντας του να πάει στο σημείο. Ωστόσο, όταν εκείνος έφτασε, ο δράστης είχε ήδη φύγει.

«Έπιασα το κινητό μου και πήρα το αγόρι μου να έρθει, ωστόσο όταν έφτασε, εκείνος είχε ήδη φύγει. Το αγόρι μου, ερχόμενος σε εμένα, πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο που με χτύπησε, το οποίο οδηγούσε ο δράστης προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μαζί, ψάξαμε το αυτοκίνητο του δράστη στους δρόμους της Κισάμου αλλά δεν το βρήκαμε πουθενά και, τελικά, πήγαμε στην αστυνομία».

Η νέα καταδίκη του 34χρονου

Η επίθεση που περιγράφει η γυναίκα, μαζί με δύο ακόμη περιστατικά σε βάρος άλλων γυναικών, εξετάστηκε από το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Ο 34χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της Σούζαν Ίτον, κρίθηκε ένοχος για απόπειρες ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης, χωρίς αναστολή. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Η γυναίκα που περιέγραψε την επίθεση παρέστη στη δίκη και κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας. Οι άλλες δύο γυναίκες δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να αναγνωστούν οι προανακριτικές καταθέσεις τους.

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