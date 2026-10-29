Ιωάννινα: Επιτήδειοι άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά αξίας 13.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία

Γιάννης Καλύβας

Ιωάννινα: Επιτήδειοι άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά αξίας 13.000 ευρώ από ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αστυνομία ταυτοποίησε δύο άτομα που φέρονται ως μέλη συμμορίας που εξαπάτησε ηλικιωμένη στα Ιωάννινα.
  • Οι δράστες απέσπασαν χρυσαφικά και χρήματα αξίας άνω των 13.000 ευρώ από την ηλικιωμένη.
  • Ο ένας δράστης προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισε την ηλικιωμένη να αφήσει τα τιμαλφή έξω από το σπίτι της.
  • Οι δύο άνδρες μετέβησαν στην πολυκατοικία, όπου ο ένας παρέλαβε τα κλοπιμαία ενώ ο άλλος επιτηρούσε τον χώρο.
  • Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και απάτη, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
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Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να είναι μέλη συμμορίας που διέπραττε απάτες στα Ιωάννινα προχώρησε η ΕΛΑΣ .

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι απατεώνες εξαπάτησαν ηλικιωμένη από την οποία απέσπασαν χρυσαφικά και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 2026. Άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούμενος δήθεν κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επιτήδειος με αυτό το πρόσχημα κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη γυναίκα να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε στο σπίτι της και να τα αφήσει έξω από το διαμέρισμά της, υποτίθεται για να τα διαφυλάξει.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο ταυτοποιημένοι ημεδαποί μετέβησαν στην πολυκατοικία.

Ο ένας επιτηρούσε τον χώρο, ενώ ο δεύτερος παρέλαβε τη σακούλα που είχε αφήσει η ηλικιωμένη στην είσοδο. Σε αυτήν βρίσκονταν χρυσαφικά αξίας περίπου 13.000 ευρώ και μετρητά ύψους 345 ευρώ.

Την υπόθεση διερεύνησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία ταυτοποίησε τους δύο άνδρες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμορίας και της απάτης, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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