Γκράβα: Ανοίγουν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα σχολεία με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων

Μίλτος Τσεκούρας

Γκράβα: Ανοίγουν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα σχολεία με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία των σχολείων της Γκράβας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με την παροχή φυσικού αερίου να παραμένει κλειστή.
  • Οι έλεγχοι από τρεις φορείς και τρεις αναλύσεις της Enaon με τη μέθοδο Picarro δεν εντόπισαν διαρροή ή οσμή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις.
  • Τα συστήματα φυσικού αερίου έχουν εκκενωθεί και παραμένουν εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες και να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση.
  • Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε παρεμβάσεις για να εναρμονιστεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου με την εγκεκριμένη μελέτη και να επαναλειτουργήσει έως το τέλος Νοεμβρίου.
  • Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
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Την επαναλειτουργία των σχολείων του συγκροτήματος της Γκράβας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με την παροχή φυσικού αερίου να παραμένει κλειστή, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατά την 38η έκτακτη συνεδρίασή του.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων και των πραγματογνωμοσυνών, δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου ούτε καταγράφηκαν ενδείξεις οσμής στις εγκαταστάσεις.

Κατά την τοποθέτησή του, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες προϋποθέτει τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους, διευκρινίζοντας ότι τα συστήματα φυσικού αερίου θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση.

«Η πρότασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατίθεται με τη βεβαιότητα ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των τριών φορέων και τις τρεις αναλύσεις της Enaon με τη μέθοδο Picarro, είναι να ανοίξουν τα σχολεία της Γκράβας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πάντα με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Όπως πρόσθεσε, τα συστήματα έχουν εκκενωθεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε η εγκατάσταση φυσικού αερίου να εναρμονιστεί με την εγκεκριμένη μελέτη και να επαναλειτουργήσει, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί, έως το τέλος Νοεμβρίου.

Γκράβα: Έξι έλεγχοι για το φυσικό αέριο χωρίς ευρήματα διαρροής

Από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα, ο Δήμος Αθηναίων διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου και δρομολόγησε σειρά ελέγχων, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργήθηκαν από τρεις φορείς: την Enaon, διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου, την ICON, εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του δήμου, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, οι έλεγχοι των τριών φορέων δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η Enaon πραγματοποίησε τρεις ελέγχους με τη μέθοδο ανίχνευσης Picarro, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η πιθανότητα παρουσίας αερίου. Οι έλεγχοι έγιναν στις εξής ημερομηνίες:

  • 2 και 3 Οκτωβρίου 2026
  • 9 και 10 Οκτωβρίου 2026
  • 26 έως 28 Οκτωβρίου 2026

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, δεν καταγράφηκαν ενδείξεις οσμής φυσικού αερίου σε κανέναν από τους τρεις πρόσθετους ελέγχους.

Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

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