Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

Snapshot Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία στα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας.

Στην απεργία συμμετέχουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Τα λιμάνια που θα επηρεαστούν είναι ο Πειραιάς, η Ραφήνα, το Λαύριο, η Πάτρα, η Ηγουμενίτσα, η Ελευσίνα και το Ρίο – Αντίρριο.

Η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) συμμετέχει με τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00.

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να παραμείνουν ακυρωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας. Snapshot powered by AI

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνουν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, εξαιτίας 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία, στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια.

Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων οι κινητοποιήσεις αφορούν τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Στις αυριανές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

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