Χατζηδάκης: «Κάπου ώπα» με την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης για το καλώδιο και τα εθνικά

«Από το 2019 έχουμε βαρεθεί την αντιπολίτευση που βλέπει παντού εθνικές ήττες», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

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Χατζηδάκης: «Κάπου ώπα» με την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης για το καλώδιο και τα εθνικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κωστής Χατζηδάκης κατηγορεί την αντιπολίτευση για καταστροφολογία σχετικά με το καλώδιο και τις εθνικές υποθέσεις.
  • Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει πολλαπλές εθνικές νίκες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
  • Τονίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το σημαντικότερο και θα ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον υπουργό Εξωτερικών.
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«Από το 2019 έχουμε βαρεθεί την αντιπολίτευση που βλέπει παντού εθνικές ήττες. «Χάσαμε» το 2019 στον Έβρο με τους παράνομους μετανάστες που θα περνούσαν τα σύνορα αλλά δεν τα πέρασαν. «Χάσαμε» το 2020 με την ένταση στο Αιγαίο, αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις έδειξαν εγρήγορση και αποτελεσματικότητα και οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Κάποιοι είδαν το Oruc Reis. Τον ελληνικό στόλο που βγήκε στο Αιγαίο δεν τον είδαν; Ούτε βλέπουν ότι βγήκε τώρα το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση;».

Τα παραπάνω επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης με αφορμή τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. «Κάπου ώπα! Η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ήταν εθνική ήττα η συμφωνία, δύο φορές, με τη Γαλλία για ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής; Είναι ήττα το γεγονός ότι έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε F-35 τα οποία ζητά η Τουρκία αλλά έχει αρνητική απάντηση; Σκεφτείτε να ήταν ανάποδα τα πράγματα! Ήταν φιάσκο η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία; Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο; Τα οικολογικά πάρκα; Το γεγονός ότι θα κάνει έρευνες η Chevron στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο καταδίκασε από την πρώτη στιγμή η ΕΕ; Η γεώτρηση της Exxon δυτικά της Κέρκυρας που θα γίνει τον Απρίλιο; Είναι φιάσκο ο κάθετος διάδρομος; Δεν είναι ένα ούτε δύο τα πεδία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όπου η κυβέρνηση έχει αλλεπάλληλες εθνικές νίκες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε συζητήσεις που θα αντανακλούν περισσότερο την πραγματικότητα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση σίγουρα δεν φημίζεται για κορώνες και "μπαλκονάτες" ομιλίες αλλά σίγουρα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και σχέδιο και ενισχύει στην πράξη τη θέση της χώρας και τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τις επόμενες ημέρες τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου. «Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το καλώδιο αυτό καθ’ αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει», τόνισε.

Σε σχέση με τις εκλογές, υπογράμμισε τέλος ότι η Νέα Δημοκρατία φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει καινοτομίες, θα εκπλήξει ευχάριστα και θα δείξει ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη στην οποία οι Έλληνες πολίτες μπορούν να ελπίζουν ρεαλιστικά. «Το πρόγραμμά μας θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Όπως και η δουλειά μας, η σεμνότητα, η προώθηση μεταρρυθμίσεων, η αποτελεσματικότητα, το πόσο καλά θα επικοινωνήσουμε τα μηνύματά μας, τα ψηφοδέλτια. Μας ενδιαφέρει να είμαστε μπροστά με αρκετή διαφορά ώστε να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Διαφορετικά θα μπούμε σε φάση αστάθειας και αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται ο τόπος».

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