Μπακογιάννη για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Δεν πιστεύω σε θερμό επεισόδιο»

Snapshot Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι το μοναδικό θέμα με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ και ότι η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να δώσει άδεια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Η βουλευτής εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο από την Τουρκία λόγω των πολλών ανοιχτών θεμάτων που έχει και της διεθνούς αντίδρασης στο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Η Ελλάδα δεν παραχώρησε κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία και η ενημέρωση έγινε με ρηματική διακοίνωση, όχι με αίτημα άδειας.

Η Μπακογιάννη εξέφρασε προβληματισμό για διαρροές από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και απέρριψε τις κατηγορίες περί προδοσίας από την αντιπολίτευση.

Δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές, αλλά θα συνεχίσει να στηρίζει την παράταξη. Snapshot powered by AI

Η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, είναι το ένα και μοναδικό θέμα που υπάρχει με την Τουρκία, σύμφωνα με τη βουλευτή της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία αναφερόμενη στην πρόσφατη ένταση με τη γείτονα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, σημείωσε ότι η Άγκυρα «σήκωσε το θέμα γιατί παίζει το δικό της παιχνίδι», αλλά κανείς δεν θα ζητήσει την άδειά της.

Η κα Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA, εμφανίστηκε καθησυχαστική για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου», ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει σε επιφυλακή, αλλά εκτίμησε πως η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά θέματα για να διακινδυνεύσει μία τέτοια πρόκληση.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ζήτησε κανείς άδεια από την Τουρκία και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ζήτησε. Η άδεια ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και μόνο. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια ενημέρωση της Τουρκίας, η οποία γαλλικά λέγεται note verbale, δηλαδή ρηματική διακοίνωση, στην οποία θεωρητικώς το κάνεις προφορικώς, πρακτικώς το κάνεις και εγγράφως και ενημερώνεις ότι ένα δικό μου καράβι θα κάνει αυτή τη διαδρομή. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω ενημερώθηκε και η Αίγυπτος, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι γύρω γύρω από τη διαδρομή την οποία θα κάνει το καράβι», είπε αρχικά.

Και επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η ευαισθησία με το ιταλικό καράβι, γι’ αυτό και φρόντισε και η ελληνική κυβέρνηση να είναι σαφές ότι δεν ζητήθηκε άδεια, αλλά ότι έγινε η ενημέρωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία ενημερώθηκε. Στην Τουρκία μέσα, τα ΜΜΕ έχουν ανεβάσει επίσης πάρα πολύ το θέμα αυτό. Κατόπιν τούτου, η Τουρκία έκανε δήθεν εχθές το βράδυ μία άλλη NAVTEX, στην οποία θεωρητικώς λέει ότι ‘εγώ δεν έχω αντίρρηση να περάσει από εκεί’. Δηλαδή σαν να της ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα μετράει. Το καλώδιο θα περάσει, θα ακουμπήσει στον βυθό. Έχει σημασία που σας λέω τη λέξη ‘ακουμπήσει’. Δεν θα τρυπήσει δηλαδή το βυθό. Θα ακουμπήσει και άρα στον κόσμο ολόκληρο περνάνε αυτά τα καλώδια χωρίς κανένας να ασχολείται. Ούτε άδειες ζητάνε, ούτε τίποτα. Επί της ουσίας το καλώδιο που είναι το μείζον θέμα θα περάσει. Η Ελλάδα δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην Τουρκία για να το επικαλεστεί ούτε σήμερα ούτε αύριο. Οι Τούρκοι παίζουν το δικό τους παιχνίδι και αυτό είναι όλο. Αν με ρωτάτε εμένα, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε ήρεμα», συμπλήρωσε η κ. Μπακογιάννη.

Κατά την κυρία Μπακογιάννη δεν υπάρχει θέμα τετελεσμένου στο Αιγαίο, καθώς όπως ανέφερε το μοναδικό θέμα μεταξύ των δύι χωρών είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ.

Όσον για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» όταν το πλοίο φτάσει σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και της Καρπάθου, η κυρία Μπακογιάννη ήταν σαφής:

«Κατά τη γνώμη μου όχι. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι στη φάση αυτή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο. Είμαστε πάντα alert βεβαίως, διότι για Τουρκία πρόκειται αυτή, άρα έχουμε πάντοτε τα μάτια μας ανοιχτά. Αν με ρωτάτε δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι έχουν σκοπό αυτή τη στιγμή με τόσα θέματα που έχουν ανοιχτά και έχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, να δημιουργήσουν για τέτοιου είδους θέμα που πασιφανώς έχουν άδικο – δηλαδή το να μπορέσει να περάσει καλώδιο με βάση όλο το διεθνές δίκαιο, με βάση όλα τα ισχύοντα παγκοσμίως – δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα κάνουν θέμα ιδιαίτερα μετά την αντίδραση που υπήρξε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο που είδαν μία πάρα πολύ δυνατή αντίδραση που δεν την περίμεναν. Και ευρωπαϊκή αλλά και από τις άλλες χώρες του Κόλπου. Δεν θα πάνε γυρεύοντας για κάτι για το οποίο ξέρουν ότι έχουν άδικο. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουν άδικο».

Η βουλευτής της ΝΔ, εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό της για διαρροές, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, περί παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, είπε : «Δεν παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους. Δεν υπάρχει έννομο αποτέλεσμα από τρίτη χώρα στη δική μας. Αυτά είναι θέματα τα οποία κοιτάξτε, κάποιος ή τα ξέρει, έχει ξέρω εγώ κάποιον διπλωμάτη ή εν πάση περιπτώσει τα ψάχνει. Μπορεί και να σπεκουλάρει όμως. Διότι είμαστε σε ένα κλίμα αντιπολιτευτικό, πάρα πολύ έντονο».

Στην ερώτηση αν βλέπει προσπάθεια από την αντιπολίτευση να χρεώσουν στην κυβέρνηση προδοσία, η κυρία Μπακογιάννη, ξεκαθάρισε πως ο όρος είναι βαρύς, αλλά αυτό που θέλει να χρεώσει είναι αδυναμία και αποτυχία.

«Θέλουν να παίξουν πάνω στη δική μας, γιατί έχουμε και εμείς τους δικούς μας που είναι έτσι έτοιμοι για κριτική στα εθνικά θέματα. Άρα θέλουν κάπως να παίξουν και πάνω σε αυτό. Αυτό γίνεται. Αλλά να είμαστε τώρα σοβαροί. Εμάς τι μας ενδιαφέρει; Το καλώδιο. Το καλώδιο να περάσει, να γίνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης κυνηγούσε τον Μητσοτάκη τόσο καιρό. Τι έγινε; Δώσε μου χρονοδιάγραμμα. Τι έγινε; Αυτό. Πες μου για το καλώδιο. Ωραία. Βρέθηκε η λύση για το καλώδιο. Χρηματοδοτήθηκε το έρημο καλώδιο. Περνάει τώρα. Ε, εντάξει, ας κάνουμε το σταυρό μας και να είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ δεν ξέρω τι λέει το χαρτί των Γάλλων. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητάνε άδεια».

Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου προανήγγειλε ότι εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% θα αποχωρήσει και από βουλευτής, ενώ εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές.

«Απολύτως το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πάρει κάτω από 25% άρα, έχω την αίσθηση ότι το λέει εκ του ασφαλούς. Δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα του. Η αλήθεια είναι ότι με το χαρακτήρα του Μητσοτάκη, διότι πρέπει κανείς να τον ξέρει και τον Μητσοτάκη. Δεν είναι ο τύπος που είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Ο Μητσοτάκης κάνει μία δουλειά, πιστεύει πως την κάνει καλά με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη και τα λοιπά, αλλά πιστεύει ότι τα κάνει καλά. Πιστεύει ότι οι Έλληνες θα κάνουν μία σύγκριση αν θέλουν πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Έχει τόσο πολύ αποτύχει το rebranding του Τσίπρα, γυρίζει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τώρα για να είναι πιο, πιο πιστευτός. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τσίπρα να παίξει το ρόλο τον οποίο του ζητήσανε για να μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο. Ήταν αμήχανος όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν αμήχανος. Τον βλέπατε. Δεν ήταν ο παλιός Τσίπρας. Τώρα που θα γυρίσει στο παλιό καλό Τσίπρα, θα μας λέει όλα τα διάφορα, τα ωραία τα οποία του αρέσει να λέει. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα».

Η έκπληξη ήρθε στο τέλος της συνέντευξης, όταν η κυρία Μπακογιάννη αποκάλυψε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δώσει τη μάχη της για την παράταξη

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