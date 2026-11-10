Πυρά Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ας ενημερώνεται πριν θέσει ερωτήματα

Snapshot Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έθεσε ερωτήματα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση που είχαν ήδη απαντηθεί δημόσια από τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η γαλλική διακοίνωση δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ούτε αποτελεί αίτημα αδειοδότησης προς την Τουρκία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα για το περιεχόμενο και τους χειρισμούς της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, χωρίς ενημέρωση της Τουρκίας.

Ο Ανδρουλάκης ζήτησε διευκρινίσεις για τη διαδικασία της ενημέρωσης της Τουρκίας μέσω της Γαλλίας και αν η ελληνική κυβέρνηση ενέκρινε και γνώριζε τη ρηματική διακοίνωση. Snapshot powered by AI

Επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έθεσε από το βήμα της Βουλής ερωτήματα στα οποία είχε ήδη απαντήσει δημοσίως, λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές.

«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αφορμή αποτέλεσαν τα ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής στον πρωθυπουργό σχετικά με το περιεχόμενο και τις ενδεχόμενες συνέπειες της γαλλικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι τα ερωτήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχαν απαντηθεί λίγες ώρες νωρίτερα από τον πρωθυπουργό και παραπέμπουν στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο «Greece Talks».

Ειδικότερα, ενημερώνουν τον κ. Ανδρουλάκη ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε:

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία άλλωστε πραγματοποιήθηκε και πολύ πρόσφατα. Έθεσε, μάλιστα, ένα εύλογο ερώτημα: "Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;"».

Μάλιστα, προτρέπουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συγκρατήσει, τουλάχιστον, την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι «η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα».

Όπως υπογραμμίζουν περαιτέρω, «στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων».

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί: Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας; Το εγκρίνατε; Έγινε στο όνομα μας;

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενέργεια, ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα την ελληνική κοινωνία για τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Αθήνας και το ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, ζητώντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες «πολύ σοβαρές εξελίξεις» αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Υπογράμμισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: «Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπουν, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, του Ελληνισμού αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ρώτησε «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, τη Γαλλία». Σημείωσε ότι στις 26 Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε πως τυχόν ενημέρωση θα γινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες και ρώτησε «τι άλλαξε από τότε», «γιατί αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση», αν γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της και αν έγινε στο όνομα της χώρας μας και για λογαριασμό της.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί και όχι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, προσθέτοντας πως «ούτε μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε τις τελευταίες ώρες φαιδρές δηλώσεις, επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα, ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με το ηπιότερο μέσο, όπως μας είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης». «Και τότε η δική μας NAVTEX τι ήταν;», ρώτησε.

Σχολίασε επίσης, ότι η κ. Μπακογιάννη είπε πως είναι μια προφορική ενημέρωση. «Γραπτή και επίσημη επικοινωνία είναι η ρηματική διακοίνωση. Κράτος προς κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είπε ότι δεν είναι ανεκτό να ακούγονται δηλώσεις όπως από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που «εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ για τη διακοπή ρεύματος» και του έτερου υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου «που είπε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ όταν σκάβει κάτω από το σπίτι σου». «Κάτω απ΄το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε κ. Παπασταύρου; Συμφωνείτε με αυτές τις φαιδρές και επικίνδυνες δηλώσεις;»,

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση «για τον ακριβή χειρισμό που έχετε κάνει και για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας», διότι «αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι, ότι αυτό που ζητούσε η Τουρκία από την Ελλάδα στην Κάσο το 2024, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026».

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