Ξέσπασμα Χατζηδάκη: «Ούτε 26, ούτε 40 ακίνητα - Αγόρασα μόνο ένα γραφείο που πληρώνω ακόμη»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε τις δικές του, αιχμηρές απαντήσεις σε αναρτήσεις και δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας την αλήθεια γύρω από την περιουσία του και προειδοποιώντας πλέον με αγωγές.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ξέσπασμα Χατζηδάκη: «Ούτε 26, ούτε 40 ακίνητα - Αγόρασα μόνο ένα γραφείο που πληρώνω ακόμη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κωστής Χατζηδάκης διέψευσε τις φήμες περί κατοχής 26 ή 40 ακινήτων, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για κληρονομημένα χωράφια στην Κρήτη με διαφορετικά τοπωνύμια.
  • Διαθέτει συνολικά τρία ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, όλα οικογενειακή κληρονομιά.
  • Το μόνο ακίνητο που έχει αγοράσει ο ίδιος είναι ένα γραφείο, το οποίο αποπληρώνει με δάνειο.
  • Όλα τα περιουσιακά του στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στη δήλωση Πόθεν Έσχες και ελέγχονται από αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
  • Ο Χατζηδάκης προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν αγωγές και μηνύσεις κατά όσων διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες.
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Με ένα οργισμένο μήνυμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, βάζει τέλος στη «μυθολογία» που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το Πόθεν Έσχες και τα περιουσιακά του στοιχεία. Αφορμή για το ξέσπασμα του υπουργού στάθηκαν διάφορα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένης σχετικής τοποθέτησης της Έλενας Ακρίτα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε τις δικές του, κατηγορηματικές απαντήσεις, ξεκαθαρίζοντας την πραγματική εικόνα της περιουσίας του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κ. Ακρίτα «μπήκε στον χορό» των φημών, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι αυτό συνέβη από έλλειψη ενημέρωσης, καθώς ο ίδιος έχει τοποθετηθεί ξανά δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο μύθος των 40 ακινήτων και η αλήθεια για το γραφείο

Απαντώντας στις φήμες περί αμύθητης ακίνητης περιουσίας, ο κ. Χατζηδάκης αποδόμησε τα περί «26 ή 40 σπιτιών». Όπως εξήγησε, τα εν λόγω ακίνητα είναι απλώς ορισμένα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Πολλές φορές, μάλιστα, τα αγροτεμάχια αυτά γειτνιάζουν μεταξύ τους αλλά καταγράφονται με διαφορετικά τοπωνύμια, γεγονός που εξηγεί τον αριθμό τους στη δήλωσή του, όπου αναγράφεται ξεκάθαρα ο τρόπος κτήσης για όποιον θέλει καλόπιστα να ελέγξει.

Όσον αφορά τα πραγματικά ακίνητα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι διαθέτει μόλις τρία (δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα), τα οποία αποτελούν επίσης αποκλειστικά οικογενειακή κληρονομιά. Το μοναδικό ακίνητο που έχει αποκτήσει ο ίδιος είναι ένα γραφείο, το οποίο αγοράστηκε με δάνειο που αποπληρώνει μέχρι και σήμερα.

Ολόκληρη η ανάρτηση Χατζηδάκη

Σε συνέχεια μιας μυθολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα περιουσιακά μου στοιχεία, σήμερα μπήκε και η κ. Ακρίτα στον χορό. Θέλω να πιστεύω χωρίς να είναι ενημερωμένη, καθώς έχω ξαναμιλήσει δημόσια για το θέμα. Τα «26 ή 40» κατ’ άλλους «ακίνητα ή σπίτια που έχω στην κατοχή μου» είναι απλώς ορισμένα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που κληρονόμησα από τον πατέρα μου.

Και τα οποία τις περισσότερες φορές γειτνιάζουν μεταξύ τους, με χωριστά τοπωνύμια. Φαίνεται άλλωστε ο τρόπος κτήσης στη σχετική δήλωση, για όποιον καλόπιστα θέλει να δει. Όπως, επίσης, προκύπτει ότι τα τρία ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, είναι επίσης κληρονομιά από την οικογένεια μου. Μόνο ένα γραφείο έχω αποκτήσει και αυτό με δάνειο το οποίο ακόμα αποπληρώνω. Όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στη σχετική μου δήλωση, η οποία φυσικά εγκρίνεται κάθε χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Κι ακόμα για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, τα ποσά που έχω σε καταθέσεις και επενδύσεις έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά σε σχέση με το 2019. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Επειδή έχω κάνει μεγάλη υπομονή, η απάντηση από εδώ και πέρα θα είναι αγωγές και μηνύσεις!

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