Χατζηδάκης: «Τον Απρίλιο το αμερικανικό γεωτρύπανο θα μπει δυτικά της Κέρκυρας»

Snapshot Τον Απρίλιο το αμερικανικό γεωτρύπανο θα εισέλθει δυτικά της Κέρκυρας για γεωτρήσεις, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρήσουν ομαλά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα και σχολίασε πως οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη, χωρίς να έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός.

Δεν θα γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης από το κέντρο στο Χαλάνδρι, όπως διευκρίνισε ο υπουργός. Snapshot powered by AI

«Τον Απρίλιο το αμερικανικό γεωτρύπανο θα μπει δυτικά της Κέρκυρας» διεμήνυσε σχολιάζοντας τα ενεργειακά ζητήματα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ υποστήριξε ότι θα διεξαχθούν ομαλά όλα όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και αντέκρουσε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν συνέχεια ήττες».

Επανέλαβε δε ότι «η Γαλλία ζήτησε άδεια για το καλώδιο μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο».

Υπενθυμίζεται ότι σημαντικό ενδιαφέρον για την εκτέλεση σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική και Νότια Ελλάδα εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στον διαγωνισμό υπεβλήθησαν συνολικά τρεις προσφορές από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.

Για τον Τσίπρα και τις αναφορές περί «αρχιερέα της διαφθοράς» απάντησε: «Τα ίδια έλεγε και στις εκλογές του 2023 και από το 32% βρέθηκε στο 17,5%, δεν λειτούργησε αυτή η συνταγή. Δεν μπορεί να παραδίδει κανείς μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε έτσι στους πολίτες, όταν έχει υποτιμήσει τους ίδιους του τους ψηφοφόρους με ψεύδη, λέγοντας ότι θα ακυρώσει τα μνημόνια. Αυτό είναι ηθική στην πολιτική;»

Για τις εκλογές είπε ότι «προφανώς θα γίνουν την άνοιξη» σημειώνοντας ότι «ούτε ο πρωθυπουργός έχει καταλήξει ακόμη».

«Δεν θα γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης από το κέντρο στο Χαλάνδρι», απάντησε τέλος σε σχετικό ερώτημα με αφορμή όσα ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

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