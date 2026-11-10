Πέθανε το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τούκι Σμιθ

Snapshot Η Τουκί Σμιθ, κορυφαίο μοντέλο της δεκαετίας του 1970 και ηθοποιός σε σειρές όπως οι «227» και «Miami Vice», πέθανε σε ηλικία 74 ετών μετά από μακρά μάχη με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Είχε δύο δίδυμα παιδιά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τα οποία γεννήθηκαν το 1995 μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης και παρένθετης μητέρας.

Η Σμιθ συνεργάστηκε με κορυφαίους σχεδιαστές μόδας και ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το Bloomingdale’s το 1978.

Αφού αποσύρθηκε από την υποκριτική, άνοιξε το εστιατόριο «Toukie’s» στη Νέα Υόρκη, το οποίο έγινε γνωστό για τη φιλοξενία και τη γαστρονομία αμερικανικού Νότου.

Η Τουκί Σμιθ είχε χαρακτηριστική παρουσία με πολύχρωμα μαλλιά και πληθωρική σιλουέτα, ενώ ήταν γνωστή για την ενέργεια και τη γοητεία της. Snapshot powered by AI

Το μοντέλο και ηθοποιός Τουκί Σμιθ, ένα από τα κορυφαία μοντέλα της πασαρέλας τη δεκαετία του 1970, η οποία στη συνέχεια ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως οι «227» και «Miami Vice», προτού ασχοληθεί με την εστίαση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Η πολυτάλαντη γυναίκα, η οποία είχε χαρακτηριστεί κάποτε «ένας κυκλώνας γεμάτος ζαλιστική γοητεία», πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια «μακρά και γενναία μάχη» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, σύμφωνα με ανακοίνωση των δίδυμων παιδιών της, Έιριν και Τζούλιαν Χένρι Ντε Νίρο, ηλικίας 31 ετών.

Η Σμιθ απέκτησε τα παιδιά της με τον πρώην σύντροφό της, ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 83 ετών, με τον οποίο διατηρούσε σχέση κατά διαστήματα από το 1988 έως το 1996.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν τον Οκτώβριο του 1995, έπειτα από εξωσωματική γονιμοποίηση και με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας. Η Έιριν, η οποία φιλοδοξεί να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ και είχε γεννηθεί αγόρι, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2025, όταν αποκάλυψε ότι είναι τρανς γυναίκα, έχοντας τη στήριξη των διάσημων γονιών της.

Γεννημένη ως Ντόρις Σμιθ στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια, από μητέρα που εργαζόταν σε εργοστάσιο και πατέρα κρεοπώλη, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι το χαρακτηριστικό παρατσούκλι Τουκί της το είχε δώσει η γιαγιά της.

«Το όνομα προέρχεται από έναν παιδικό δίσκο για ένα μικρό κόκκινο πυροσβεστικό όχημα γεμάτο ενέργεια. Πάντα είχα πολλή ενέργεια», είχε πει η Σμιθ στους Los Angeles Times το 1990.

Μιλώντας για τα μαλλιά της, τα οποία συχνά είχαν έντονα χρώματα, είχε δηλώσει: «Είναι ένα αξεσουάρ. Τα έχω βάψει πορτοκαλί, μαύρα, μπλε, λευκά. Αύριο μπορεί να είναι μοβ».

Όσο για το σώμα της, που δεν ανταποκρινόταν στις συνηθισμένες αναλογίες των κορυφαίων μοντέλων εκείνης της εποχής;

«Είμαι γεμάτη καμπύλες, αγάπη μου. Δεν είμαι γωνιώδης», αστειευόταν η Σμιθ, η οποία είχε πιο πληθωρική σιλουέτα. Η αγάπη της για το φαγητό την οδήγησε στη δημιουργία της εταιρείας τροφοδοσίας εκδηλώσεων «Toukie’s Taste», η οποία λειτούργησε για τρία χρόνια και είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, ένα «πλούσιο γεύμα» για την επέτειο γάμου του Σον Πεν και της Μαντόνα τη δεκαετία του 1980.

Η Σμιθ, η οποία ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το πολυκατάστημα Bloomingdale’s το 1978, συνεργάστηκε με μια πραγματική λίστα κορυφαίων σχεδιαστών μόδας: Τζιάνι Βερσάτσε, Ιβ Σεν Λοράν, Κοκό Σανέλ, Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, Ισέι Μιγιάκε, Τιερί Μιγκλέρ, αλλά και τον αείμνηστο αδελφό της, Γουίλι Σμιθ, πρωτοπόρο της μόδας του δρόμου, ο οποίος πέθανε από AIDS σε ηλικία 37 ετών το 1987.

Από το 1987 έως το 1988, η Σμιθ επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στη μικρή οθόνη, με επαναλαμβανόμενο ρόλο στην επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Miami Vice». Υποδύθηκε την Άντζι, βοηθό της τραγουδίστριας Κέιτλιν Ντέιβις, την οποία ενσάρκωνε η Σίνα Ίστον και ήταν σύζυγος του Σόνι Κρόκετ, τον οποίο υποδυόταν ο Ντον Τζόνσον.

Έπαιξε επίσης την Εύα Ρόουλι, διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, για δύο σεζόν της κωμικής σειράς «227», δίπλα στη Μάρλα Γκιμπς και την Τζάκι Χάρι, το 1989 και το 1990.

Στις κινηματογραφικές της συμμετοχές περιλαμβάνονταν ρόλοι σε ανεξάρτητες ταινίες που απέκτησαν cult φήμη, όπως το «Talkin’ Dirty After Dark» του Μάρτιν Λόρενς το 1991 και το «I Like It Like That» το 1994. Το 1996 συμμετείχε επίσης στη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή «The Preacher’s Wife», δίπλα στη Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Όλοι πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία σου», είχε δηλώσει στους New York Times το 1992. «Είμαι πρώτα απ' όλα ηθοποιός. Δεν είμαι κάποια που ασχολείται περιστασιακά με το μόντελινγκ».

Και είχε προσθέσει: «Νόμιζα ότι το μόντελινγκ ήταν σκληρό επάγγελμα λόγω της απόρριψης. Αλλά τώρα ξέρω! Καλώς ήρθατε στον πραγματικό κόσμο της υποκριτικής!».

Ωστόσο, αφού αποσύρθηκε σταδιακά από την υποκριτική, η Σμιθ άνοιξε το 1994 το εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας «Toukie’s», με κουζίνα του αμερικανικού Νότου, στην οδό Γουέστ Χιούστον 220, στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν.

«Άνοιξα αυτό το μέρος επειδή τα μεγάλα πάρτι είναι κάτι ξεχωριστό», είχε δηλώσει μετά τα εγκαίνια του εστιατορίου. «Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να έρθουμε πιο κοντά, να συναντηθούμε και να συνδεθούμε».

Το 2025, το διάσημο μοντέλο και ακτιβίστρια Μπέθαν Χάρντισον, 84 ετών, είχε περιγράψει στους New York Times πώς παρακολουθούσε τη μικρότερη αδελφή του φίλου της Γουίλι να εγκαταλείπει τη γενέτειρά της, τη Φιλαδέλφεια, και να μετακομίζει στη Νέα Υόρκη το 1972, προκειμένου να σπουδάσει στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας (FIT). Εκεί, η Τουκί Σμιθ κατάφερε να καθιερωθεί όχι μόνο στον χώρο της μόδας, αλλά και να δημιουργήσει τη δική της κοινότητα.

Τα μέλη αυτής της κοινότητας συχνά υποδέχονταν με ένα φιλί, το οποίο τους άφηνε στα χείλη το χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν της Σμιθ. Η ίδια, μάλιστα, συνήθιζε να κάθεται στο τραπέζι και να τρώει μαζί με τους ενθουσιασμένους πελάτες της.

«Αυτό που την παρακινούσε ήταν η χαρά της φιλοξενίας», είχε πει η Χάρντισον για το εστιατόριο που αποτελούσε στέκι διασημοτήτων και έκλεισε το 1998.