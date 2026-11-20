Snapshot Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προανήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου μητροπολιτικού φορέα συντονισμού παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες με σαφείς αρμοδιότητες και επιστημονικά κριτήρια.

Η πρόταση στοχεύει σε συνολικό μητροπολιτικό σχεδιασμό που θα προβλέπει τις ανάγκες μετακίνησης, θα θέτει προτεραιότητες και θα συντονίζει τις παρεμβάσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Η περιφερειακή Αρχή δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Μεγάλες αναπτυξιακές αλλαγές στην Αττική, όπως η ανάπτυξη του Ελληνικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αυξάνουν τις απαιτήσεις για το συγκοινωνιακό δίκτυο και απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό.

Η επιστημονική κοινότητα συγκοινωνιολόγων υποστηρίζει την ανάγκη για μητροπολιτικό φορέα μεταφορών, ενώ τονίζεται η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης στις αποφάσεις και στον σχεδιασμό υποδομών και συγκοινωνιών. Snapshot powered by AI

Την επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης ενός ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την παρέμβασή του στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες η Περιφέρεια θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μητροπολιτικού φορέα, που θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες, με σαφείς αρμοδιότητες και επιστημονικά κριτήρια. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη αυτού του συντονισμού.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς:«Η Αττική εκπέμπει SOS. Και τις επόμενες εβδομάδες είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των συγκοινωνιολόγων, να παρουσιάσουμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν διεκδικούμε οφίτσια. Εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους ένας φορέας να αναλάβει τον συντονισμό όλων, με επιστημονικά κριτήρια και τεκμηριωμένα δεδομένα.

Χρειαζόμαστε μητροπολιτικό σχεδιασμό. Έναν φορέα που θα συντονίζει, χωρίς να υποκαθιστά όλους τους υπόλοιπους στη λήψη αποφάσεων. Όσο η Αττική αναπτύσσεται χωρίς συνολικό σχέδιο, τόσο πλησιάζουμε σε ένα αδιέξοδο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της πρότασης που προετοιμάζει η Περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών και συντονισμού των παρεμβάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. «Θα παρουσιάσουμε μια πρόταση για έναν φορέα που θα προβλέπει τις ανάγκες μετακίνησης, θα θέτει προτεραιότητες και θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις δημόσιες συγκοινωνίες, με σαφείς αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, όπου οι αποφάσεις μοιράζονται σε πολλούς διαφορετικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός», τόνισε.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες αναπτυξιακές αλλαγές που συντελούνται στην Αττική, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία νέων υποδομών, οι εκτεταμένες οικιστικές και επιχειρηματικές επενδύσεις, η ανάπτυξη του Ελληνικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας, καθώς και η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις για το ήδη επιβαρυμένο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Όπως ανέφερε, κάθε μεγάλη παρέμβαση οφείλει να εντάσσεται εξαρχής σε έναν συνολικό σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπόψη τις μετακινήσεις των πολιτών και τις επιπτώσεις στις γειτονικές περιοχές.«Όταν σχεδιάζουμε μια μεγάλη ανάπλαση ή μια νέα υποδομή, το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πώς θα φτάνει εκεί ο κόσμος, ποιοι δρόμοι θα επιβαρυνθούν και ποιες συγκοινωνιακές γραμμές θα χρειαστεί να ενισχυθούν. Πρέπει να αποτυπώσουμε σε έναν ενιαίο χάρτη την Αττική των επόμενων δεκαετιών. Να γνωρίζουμε πού θα αναπτυχθούν νέες κατοικίες, πού θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πού θα απαιτηθούν επεκτάσεις του μετρό, του προαστιακού και του δικτύου του ΟΑΣΑ, αλλά και ποιες πρόσθετες οδικές παρεμβάσεις θα χρειαστούν. Εάν δεν συνδέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα σε έναν ενιαίο σχεδιασμό, οι επιμέρους πρωτοβουλίες δεν θα μπορέσουν να δώσουν ουσιαστική λύση.

Δεν μπορεί να έχουμε φαινόμενα όπου, για παράδειγμα, ο κάθε Υφυπουργός ο οποίος μπορεί να εκλέγεται σε μία περιοχή να επιχειρεί να μεταφέρει τις αστικές συγκοινωνίες εκεί, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό θα πρέπει να εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε όμως ο κ. Χαρδαλιάς και στις συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή της αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ποιότητας ζωής και πολιτικής ευθύνης. «Το κυκλοφοριακό είναι ο χρόνος που χάνει καθημερινά ένας εργαζόμενος πίσω από το τιμόνι, η αγωνία ενός γονιού να παραλάβει εγκαίρως το παιδί του από το σχολείο, η ταλαιπωρία που προκύπτει από τα εκατομμύρια μετακινήσεων.

Είναι δική μας πολιτική ευθύνη να κάνουμε αυτή την καθημερινότητα καλύτερη. Τα αυτονόητα δεν μπορεί να παραμένουν διαρκώς διεκδικούμενα. Ως εδώ. Εάν δεν πάρουμε τώρα τις αναγκαίες αποφάσεις, θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Αττική που θα δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Εάν όχι τώρα, πότε;» αναρωτήθηκε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Χαρδαλιάς συνεχάρη τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την 50χρονη επιστημονική τους προσφορά, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της επιστημονικής τεκμηρίωσης στη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών για τις μεταφορές και τις υποδομές. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία της συγκοινωνιολογικής κοινότητας αποτελούν πολύτιμη βάση για την πρόταση μητροπολιτικού συντονισμού που προετοιμάζει η Περιφέρεια Αττικής.

Τζιτζικώστας: «Διπλασιάζουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τις υποδομές και τις μεταφορές από τα 26 στα 52 δισ. ευρώ»

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, αφού αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας, εξήρε το έργο των συγκοινωνιολόγων, επισημαίνοντας ότι:«Το επάγγελμα του συγκοινωνιολόγου έχει μια ιδιαιτερότητα.

Όταν η δουλειά γίνεται σωστά, κανείς δεν την προσέχει. Ο οδηγός δεν σκέφτεται ποιος σχεδίασε έναν οδικό κόμβο, ούτε ο επιβάτης ποιος κατάρτισε τα δρομολόγια. Απλώς χρησιμοποιούν τις υποδομές και τα μέσα μεταφοράς και φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Εκεί ακριβώς, όμως, αποτυπώνεται η αξία της δουλειάς σας.

Στα λεπτά που κερδίζει καθημερινά ένας εργαζόμενος ή στη δυνατότητα ενός ανθρώπου με αναπηρία να μετακινηθεί αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια. Οι προκλήσεις, ωστόσο, γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες και μαζί τους αυξάνονται οι απαιτήσεις από τους συγκοινωνιολόγους. Στόχος μας είναι έως το 2030 να μειώσουμε κατά 50% τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους ευρωπαϊκούς δρόμους και έως το 2050 να περιορίσουμε κατά 90% τις εκπομπές των μεταφορών.

Παράλληλα, η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν ήδη ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε». Και κατέληξε: «Η ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών υποδομών και μεταφορών είναι το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), με στόχο την ολοκλήρωση των έργων του έως το 2030. Πρόκειται για κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται και στην πρότασή μας για τον νέο προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών, με διπλασιασμό των διαθέσιμων πόρων από τα 26 στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ταχιάος: «Όσους δρόμους και αν κατασκευάσουμε, δεν πρόκειται να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε πως:«Όταν μιλάμε για συγκοινωνίες και κυκλοφορία οχημάτων, μιλάμε ουσιαστικά για την οργάνωση του χώρου. Κάθε νέος δρόμος, κάθε κυκλοφοριακή ρύθμιση αποτελεί μέρος ενός σύνθετου σχεδιασμού, στον οποίο καθοριστικό ρόλο πρέπει να έχει η επιστημονική γνώση και η ανθρώπινη κρίση. Προσωπικά, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Όσους δρόμους και αν κατασκευάσουμε, δεν πρόκειται να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η λύση δεν περιορίζεται στην προμήθεια περισσότερων λεωφορείων ή στην κατασκευή νέων γραμμών μετρό. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, το οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται και θα εντάσσουν στην καθημερινότητά τους. Σταδιακά πρέπει να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή των συγκοινωνιολόγων είναι απολύτως απαραίτητη. Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο σας στην επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων και στην αποδοχή των αναγκαίων αλλαγών από την κοινωνία. Σημασία έχει κάθε παρέμβαση που υλοποιείται να στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών».

Τσιάνος: «Διαχρονικά παλεύουμε για έναν μητροπολιτικό φορέα μεταφορών στην Αττική

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Αθανάσιος Τσιάνος δήλωσε ότι: «Η συμβολή των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων βρίσκεται σε ολόκληρο το σύστημα μεταφορών της χώρας. Στις δημόσιες συγκοινωνίες και το μετρό, στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους, στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε έναν βαθμό και στον σιδηρόδρομο στον οποίο η συμβολή μας θα ήθελα να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η συγκοινωνιολόγοι είμαστε και για τα μικρά και τα μεγάλα. Και η επιτυχημένη οργάνωση των μεταφορών στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας του 2004 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων. Απέδειξαν τι μπορεί να κάνει η επιστήμη όταν συνδέεται με τον επιτελικό σχεδιασμό, τη συνεργασία και την επιχειρησιακή ευθύνη. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να είναι δίδαγμα για όλους.

Γι’ αυτό κι εμείς διαχρονικά παλεύουμε για έναν μητροπολιτικό φορέα μεταφορών στην Αττική».

Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη.

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