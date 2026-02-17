Μια κρουαζιέρα τον Μάρτιο είναι ο απόλυτος τρόπος για να ζήσεις το φαινόμενο του Βόρειου Σέλας

«Το να βρίσκεσαι εντός του Αρκτικού Κύκλου είναι το ιδανικό σημείο για θέαση, κοντά στην Ισημερία στις 20 Μαρτίου», υποστηρίζει ο αστρονόμος Howard Parkin

Μια κρουαζιέρα τον Μάρτιο είναι ο απόλυτος τρόπος για να ζήσεις το φαινόμενο του Βόρειου Σέλας
Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να απολαύσει κανείς το Aurora Borealis από μια κρουαζιέρα.

Οι επιβάτες της Viking Cruises πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του Βόρειου Σέλας πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο των τελευταίων ετών.

Ο αστρονόμος της Viking, Howard Parkin MBE, αποδίδει τα φαινόμενα αυτά στην κορύφωση του 11ετούς κύκλου ηλιακής δραστηριότητας και ελπίζει σε «άλλη μια εντυπωσιακή έκρηξη αυλωριών» κατά τη φθίνουσα φάση του τρέχοντος κύκλου.

Όπως εξηγεί, «ο Ήλιος εκπέμπει ένα ηλιακό άνεμο από φορτισμένα σωματίδια που αλληλεπιδρούν με την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους και προκαλούν τις αυλωρίες. Η κορύφωση του Ηλιακού Κύκλου 25 ήταν πέρυσι, αλλά τον Νοέμβριο του 2025 ο Ήλιος εκτόξευσε έξι εκλάμψεις κατηγορίας X, συμπεριλαμβανομένης μιας πολύ ισχυρής X5.1. Αυτές οι εκλάμψεις κάλυψαν 93 εκατομμύρια μίλια σε τρεις ημέρες και δημιούργησαν άλλη μία δραματική εμφάνιση».

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πλέον ότι μπορεί να υπάρξει «διπλή κορύφωση δραστηριότητας», γνωστή ως Gnevyshev peak. Ωστόσο, η ιστορία και τα στατιστικά δείχνουν ότι τα φετινά Βόρεια Σέλαα είναι τα πιο εντυπωσιακά των τελευταίων δεκαετιών.

«Το να βρίσκεσαι εντός του Αρκτικού Κύκλου είναι το ιδανικό σημείο για θέαση. Το 2026, η Viking Neptune θα πλέει την καλύτερη περίοδο για Aurora – κοντά στην Ισημερία στις 20 Μαρτίου. Το ταξίδι από το London Tilbury στη Bergen, Νορβηγία, από 16 έως 23 Μαρτίου αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες», λέει ο Parkin.

Το πλεονέκτημα του πλοίου είναι ότι υπάρχει ελάχιστη φωτορύπανση και κάθε βράδυ ταξιδεύεις σε διαφορετική τοποθεσία, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν τις αυλωρίες σε σημεία όπου αναμένονται.

«Μερικές φορές η θέαση των φωτεινών λωρίδων από το πλοίο είναι σαν να παρακολουθείς ένα τζίνι να βγαίνει από το λυχνάρι του Αλαντίν. Έχουμε δει παλλόμενες αυλωρίες που συνεχώς φωτίζουν και σβήνουν, περιστρεφόμενες πράσινες λωρίδες που φαίνεται να αιωρούνται στον καθαρό νυχτερινό ουρανό πριν εκραγούν σε μια φαντασμαγορική παράσταση φωτός, και μοιάζουν σαν μωβ και πράσινες "κουρτίνες" θεάτρου που ανοίγουν και κλείνουν», αναφέρει ο Parkin.

«Μια φορά, σε εκδρομή με snowmobile από το Alta, ψηλά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου τα χιονισμένα έλατα έμοιαζαν να βγήκαν από χριστουγεννιάτικη κάρτα, ολόκληρος ο ουρανός ήταν πράσινος. Πίσω στο πλοίο επικρατούσε πανδαιμόνιο, όλοι έλεγαν ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την εμπειρία ζωής – και ούτε εγώ!», πρόσθεσε ο Parkin.

