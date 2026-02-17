Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

Το Ξυλόκαστρο είναι από εκείνους τους προορισμούς που κερδίζουν αθόρυβα την προσοχή σου. Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από την Αθήνα, αυτή η μικρή πόλη της Κορινθίας συνδυάζει βουνό και θάλασσα, χαλαρό ρυθμό και φυσική ομορφιά.

Σήμα κατατεθέν της περιοχής είναι το πευκοδάσος του Πευκιάς Ξυλοκάστρου, ένα από τα ωραιότερα παραθαλάσσια δάση της χώρας. Τα πανύψηλα πεύκα αγγίζουν σχεδόν το κύμα, δημιουργώντας έναν φυσικό διάδρομο σκιάς που απλώνεται κατά μήκος της ακτής. Ο Πευκιάς δεν είναι απλώς σημείο για βόλτα, αλλά τόπος συνάντησης για περιπατητές, δρομείς και οικογένειες που αναζητούν μία «ανάσα» δροσιάς δίπλα στη θάλασσα.

Η παραλία του Ξυλοκάστρου, με το καθαρό νερό και το φόντο του Κορινθιακού, προσφέρεται για χαλαρό μπάνιο χωρίς υπερβολές (αυτήν την εποχή συνιστάται για τους χειμερινούς κολυμβητές). Θα βρεις μικρά καφέ και ταβέρνες που απλώνουν τραπεζάκια σχεδόν πάνω στο κύμα. Το φρέσκο ψάρι και τα απλά μεζεδάκια συνοδεύονται από τοπικό κρασί και θέα που δεν χρειάζεται φίλτρα.

Σε μικρή απόσταση, η ορεινή Ζήρεια (ή Κυλλήνη) προσφέρει διαφορετικό τοπίο: Γραφικά χωριά, έλατα, καθαρός αέρας.

Σε μία εποχή που το viral συχνά καθορίζει τις επιλογές μας, το Ξυλόκαστρο παραμένει διακριτικό και ακριβώς γι’ αυτό ξεχωρίζει.