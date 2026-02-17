Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

Οργανώστε μονοήμερη εκδρομή στο Ξυλόκαστρο, το μυστικό της Κορινθίας που συνδυάζει θάλασσα και βουνό

Newsbomb

Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ξυλόκαστρο είναι από εκείνους τους προορισμούς που κερδίζουν αθόρυβα την προσοχή σου. Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από την Αθήνα, αυτή η μικρή πόλη της Κορινθίας συνδυάζει βουνό και θάλασσα, χαλαρό ρυθμό και φυσική ομορφιά.

Σήμα κατατεθέν της περιοχής είναι το πευκοδάσος του Πευκιάς Ξυλοκάστρου, ένα από τα ωραιότερα παραθαλάσσια δάση της χώρας. Τα πανύψηλα πεύκα αγγίζουν σχεδόν το κύμα, δημιουργώντας έναν φυσικό διάδρομο σκιάς που απλώνεται κατά μήκος της ακτής. Ο Πευκιάς δεν είναι απλώς σημείο για βόλτα, αλλά τόπος συνάντησης για περιπατητές, δρομείς και οικογένειες που αναζητούν μία «ανάσα» δροσιάς δίπλα στη θάλασσα.

Η παραλία του Ξυλοκάστρου, με το καθαρό νερό και το φόντο του Κορινθιακού, προσφέρεται για χαλαρό μπάνιο χωρίς υπερβολές (αυτήν την εποχή συνιστάται για τους χειμερινούς κολυμβητές). Θα βρεις μικρά καφέ και ταβέρνες που απλώνουν τραπεζάκια σχεδόν πάνω στο κύμα. Το φρέσκο ψάρι και τα απλά μεζεδάκια συνοδεύονται από τοπικό κρασί και θέα που δεν χρειάζεται φίλτρα.

Σε μικρή απόσταση, η ορεινή Ζήρεια (ή Κυλλήνη) προσφέρει διαφορετικό τοπίο: Γραφικά χωριά, έλατα, καθαρός αέρας.

Σε μία εποχή που το viral συχνά καθορίζει τις επιλογές μας, το Ξυλόκαστρο παραμένει διακριτικό και ακριβώς γι’ αυτό ξεχωρίζει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου σήμερα: Πού θα είναι ορατός ο «δακτύλιος της φωτιάς»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες αρπάζουν τα πάντα στα κοιμητήρια Θέρμης – Κάμερες και σεκιούριτι βάζει ο Δήμος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες πυρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν υπό την απειλή πολέμου - Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η βόμβα «γίγαντας» GBU-57

08:11WHAT THE FACT

Τι απαντούν οι επιστήμονες για τον έρωτα με την πρώτη ματιά – Μύθος ή πραγματικότητα;

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

07:40TRAVEL

Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ