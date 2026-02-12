Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ​

Γιάννης Καλύβας

Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως ο νέος διεθνής προορισμός που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις», προβάλλεται το τελευταίο διάστημα η Σάμος από δημοφιλή μέσα του εξωτερικού.

Η εφημερίδα Metro αναφέρεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης που έχει ήδη το νησί του Πυθαγόρα στη Βρετανική αγορά ενόψει της νέας σεζόν, συμπληρώνοντας πως «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο». Η Metro προτρέπει τους αναγνώστες της να περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του πανέμορφου νησιού, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και πεζοπορίας στο όρος Κέρκης.

https://www.instagram.com/p/DRVFgFmjVNg/

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Travel Weekly που κατατάσσει την Σάμο στην τρίτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου με νέες απευθείας συνδέσεις με Βρετανικά αεροδρόμια. Τη λίστα του τουριστικού ιστότοπου συμπληρώνουν η Σεούλ, το Σεντ Λούις, η Πούντα Κάνα στο Μεξικό, η Οτάβα, τα Τίρανα, το Νιου Τζέρσεϋ και η Νίκαια της Γαλλίας.

https://www.instagram.com/p/DSX7SEyjzUy/

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του προορισμού από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του προορισμού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα ενόψει των νέων πτήσεων.

«Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητές, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» προσθέτει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

08:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και… ομπρέλες πάνω από τη σούβλα

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

08:29TRAVEL

Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία με την αφιέρωση στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ