Δεν χάνουμε πρέσβη, χάνουμε διαμάντι! Αντίο, Κίμπερλι, αντίο Fancy James – Θα μας λείψετε

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα δεν χάνει απλώς μια πρέσβη. Χάνει ένα ολοκληρωμένο lifestyle project με αμερικανική υπογραφή, χολιγουντιανό αέρα και μόνιμη θέση στις κοσμικές στήλες.

Πρέσβεις είχαμε και πριν από την Κίμπερλι. Διαπιστευτήρια δίναμε, υπουργούς συναντούσαμε, ανακοινώσεις εκδίδαμε. Αλλά τέτοιος συνδυασμός διπλωματίας, showbiz και φωτογραφικού ενδιαφέροντος; Αυτό ήταν άλλο πρωτόκολλο. Με λιγότερες γραβάτες και περισσότερα φλας.

Η Κίμπερλι κατάφερε να κάνει την αμερικανική πρεσβεία να θυμίζει κάτι ανάμεσα σε διπλωματική αποστολή, VIP guest list και backstage μεγάλου τηλεοπτικού σόου. Κι εκεί που το ερώτημα παραδοσιακά ήταν «τι συζητήθηκε στη συνάντηση;», προστέθηκε ένα εξίσου κρίσιμο: «ποιοι ήταν στο ίδιο τραπέζι;» και «τι φορούσαν αυτοί που την συνόδευαν;». Έβαλε τέρμα στην αβάστακτη πολιτική κορεκτίλα…

Δεν είναι και λίγο αυτό. Αφήστε, σας παρακαλώ, όλους αυτούς τους κακεντρεχείς που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την εικόνα της πρέσβεως. Μιλάμε για ανθρώπους που βλέπουν Hollywood και ψάχνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, βλέπουν MadWalk και αναρωτιούνται αν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Μιζέρια με πιστοποίηση και αμπαλοσύνη σε επίπεδο πρωταθλητισμού!

Εδώ η γυναίκα έφερε λίγο αέρα Αμερικής, λίγη λάμψη, λίγο lifestyle και κάτι από κόκκινο χαλί στην Αθήνα, κι εκείνοι περίμεναν να εμφανιστεί με γκρι ταγέρ, ντοσιέ παραμάσχαλα και ανακοίνωση για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Χαλαρώστε, παιδιά! Πρέσβης είναι, όχι επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Και στο κάτω κάτω, αν δεν σας αρέσει το θέαμα, αλλάξτε κανάλι. Δεν χρειάζεται κάθε φορά που κάποιος φοράει ωραίο φόρεμα ή πηγαίνει στα μπουζούκια να συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Η διπλωματία έχει σοβαρά ζητήματα, ασφαλώς. Αλλά δεν απαγορεύεται να έχει και λίγο χιούμορ, λίγη λάμψη και μερικές καλές φωτογραφίες. Εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι η υψηλή πολιτική ασκείται αποκλειστικά σε υπόγεια γραφεία, με κλειστά παντζούρια και καφέ φίλτρου από το 1987.

Και μια τελευταία συμβουλή στους επαγγελματίες της γκρίνιας: δεν είναι όλα για να τα ζηλεύουμε, ούτε όλα για να τα καταγγέλλουμε. Μερικές φορές είναι απλώς για να τα απολαμβάνουμε. Δοκιμάστε το. Δεν έχει παρενέργειες!

Από το MadWalk στην πρώτη σειρά

Η Κίμπερλι δεν περιορίστηκε σε επίσημα δείπνα και διπλωματικές χειραψίες. Τον Νοέμβριο του 2025 έδωσε το «παρών» στο MadWalk, με τον άνθρωπο των δημοσίων σχέσεων Γιώργο Ντάβλα και τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη στο κάδρο.

Φλας, μόδα, εντυπωσιακές εμφανίσεις και μια πρέσβης που έδειχνε να κινείται άνετα σε ένα fashion event όσο και σε μια επίσημη δεξίωση.

Γιατί, κακά τα ψέματα, η εκπροσώπηση των ΗΠΑ έχει πολλές διαστάσεις. Είναι οι στρατηγικές σχέσεις, η άμυνα, η ενέργεια, οι επενδύσεις. Είναι και το outfit της βραδιάς, αν πιστέψουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοσμική Αθήνα.

Η Κίμπερλι, πάντως, δεν άφησε τη μόδα να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Μετά την πασαρέλα, ήρθε η ώρα για την πίστα.

Αργυρός, Βανδή και Μπισμπίκης: Διπλωματία με λουλούδια

Οι νυχτερινές εμφανίσεις της με επίκεντρο τον Κωνσταντίνο Αργυρό έδωσαν τροφή στις lifestyle στήλες. Η πρέσβης βρέθηκε στο κέντρο όπου εμφανιζόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και η αθηναϊκή νύχτα απέκτησε για λίγο μια διαφορετική διπλωματική διάσταση.

Στο ίδιο κοσμικό σύμπαν κινούνταν και η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ένα ζευγάρι που γνωρίζει καλά πώς να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάπου εκεί, ο πολίτης που είχε συνηθίσει να ακούει για ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αμυντικές συμφωνίες και ενεργειακούς διαδρόμους άρχισε να αναρωτιέται: μήπως χάσαμε κάποιο επεισόδιο και η πρεσβεία απέκτησε δική της εκπομπή lifestyle;

Άλλοι πρέσβεις ξεκινούν με διαπιστευτήρια. Η Κίμπερλι κατάφερε να φτάσει μέχρι την πίστα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει πρωτόκολλο.

Και βέβαια, κάθε εμφάνιση είχε το δικό της επικοινωνιακό αποτύπωμα. Μπορεί να μη μάθαμε τι συζητήθηκε σε κάθε τραπέζι, μάθαμε όμως ποιοι κάθονταν γύρω του. Κι αυτό, για ορισμένες στήλες, είναι σχεδόν ισότιμο με διπλωματικό ανακοινωθέν.

Ο Fancy James και το VIP σύμπαν

Κάθε λαμπερό σύμπαν χρειάζεται τους δικούς του πρωταγωνιστές. Μοντέλα, επιχειρηματίες, άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων, celebrities και παρέες που κάνουν την εμφάνισή τους και αμέσως γεννούν το αυτονόητο ερώτημα: ποιος γνωρίζει ποιον;

Στο κάδρο βρέθηκε και ο Fancy James, ένα όνομα που ακούγεται σαν να συνοδεύεται υποχρεωτικά από κόκκινο χαλί, δύο προβολείς και έναν φωτογράφο που φωνάζει «κοιτάξτε εδώ». Ο διαβόητος στυλισταε της πρέσβεως. Χωρίς αυτόν δεν έκανε ούτε βήμα δηλαδή…

Φυσικά, οι κοινές εμφανίσεις δεν αποδεικνύουν από μόνες τους προσωπικές φιλίες ή στενές σχέσεις. Αλλά στην κοσμική Αθήνα αρκεί μερικές φορές μια φωτογραφία για να ξεκινήσει ολόκληρη συζήτηση.

Και κάπως έτσι, δίπλα στην επίσημη αποστολή της πρεσβείας, αναπτύχθηκε και μια δεύτερη, άτυπη αποστολή: η τροφοδοσία των lifestyle σελίδων με καινούργιο υλικό.

Αν υπήρχε βραβείο για την πιο πολυσυζητημένη VIP λίστα της πόλης, η Κίμπερλι θα είχε τουλάχιστον εξασφαλίσει την υποψηφιότητα.

Από τον Λευκό Οίκο στο χιούμορ του Προεδρικού

Η Κίμπερλι ήξερε να γίνεται είδηση και έξω από τις κοσμικές εξόδους. Ακόμη και η επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, απέκτησε μια πιο προσωπική πινελιά, όταν η συζήτηση έφτασε μέχρι το ενδεχόμενο ενός νέου συζύγου, με αφορμή τον γάμο και τον μήνα του μέλιτος.

Άλλοι κρατούν από τέτοιες συναντήσεις την επίσημη φωτογραφία. Εδώ είχαμε και υλικό για τις στήλες που παρακολουθούν όχι μόνο τη διπλωματία, αλλά και το προσωπικό χιούμορ των πρωταγωνιστών της.

Για να μην αδικούμε, βέβαια, την πρέσβη: η παρουσία της δεν εξαντλήθηκε στα φλας και στις νυχτερινές εξόδους. Η αμερικανική διπλωματία είχε και έχει πολύ σοβαρό αντικείμενο. Απλώς, στην περίπτωση της Κίμπερλι, το περιτύλιγμα αποδείχθηκε εξίσου φωτογενές με το περιεχόμενο.

Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα θα πρέπει να ασχοληθεί με την άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις και τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Αθήνας. Μέχρι εδώ, όλα καλά.

Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο πρόγραμμα;

Θα έχει το δικό της MadWalk; Θα εμφανιστεί στα μπουζούκια; Θα βρεθεί στην ίδια φωτογραφία με κάποιον τραγουδιστή πρώτης γραμμής; Θα διαθέτει έναν Fancy James για να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον της κοσμικής Αθήνας;

Και, κυρίως, θα μπορέσει να κάνει μια συνηθισμένη δημόσια εμφάνιση να συζητιέται περισσότερο από μια συνηθισμένη διπλωματική ανακοίνωση;

Δεν είναι μικρή η πρόκληση. Ο διάδοχος ή η διάδοχός τηςθθα κληθεί να διαχειριστεί μια δύσκολη κληρονομιά: εκείνη της πρέσβη που απέδειξε ότι η διπλωματία μπορεί να έχει και φωτογένεια, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο φόντο.

Βέβαια, αν η νέα επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής προτιμά τις κλειστές συσκέψεις από τα φλας, κανένα πρόβλημα. Αρκεί να ενημερώσει εγκαίρως τις lifestyle στήλες, ώστε να προσαρμοστούν κι αυτές στη νέα εποχή.

Αντίο, Κίμπερλι. Και μην ξεχάσεις τον Fancy James!

Ας μην είμαστε αχάριστοι. Η Κίμπερλι άφησε πίσω της πολιτικές επαφές, δημόσιες εμφανίσεις και ένα κοσμικό αποτύπωμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Δεν χάνουμε απλώς μια πρέσβη. Χάνουμε ένα ολόκληρο VIP πακέτο: MadWalk, Αργυρό, Βανδή, Μπισμπίκη, μοντέλα, λαμπερές παρέες και το αιώνιο ερώτημα «ποιος ήταν εκεί;».

Η διπλωματία, φυσικά, θα συνεχιστεί. Οι συναντήσεις θα γίνονται, οι συμφωνίες θα συζητούνται και οι στρατηγικές σχέσεις θα προχωρούν. Η γεωπολιτική δεν εξαρτάται από το ποιος βρίσκεται στο πρώτο τραπέζι της πίστας.

Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Η κοσμική Αθήνα θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Γιατί άλλο να διαβάζεις για έναν ενεργειακό διάδρομο και άλλο να προσπαθείς να καταλάβεις ποιος χαιρέτησε ποιον σε μια βραδινή έξοδο.

Κίμπερλι, σε ευχαριστούμε για τις διπλωματικές χειραψίες, τα φλας, το MadWalk και τις νύχτες που έκαναν την Αθήνα να αισθάνεται λίγο Hollywood. Και φυσικά, μην ξεχάσεις τον Fancy James!

Καλή συνέχεια, λοιπόν. Και στην επόμενη πρέσβη ευχόμαστε καλή επιτυχία στα δύσκολα καθήκοντά της.

Γιατί τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα τις διαχειριστούν οι διπλωμάτες. Το κενό, όμως, στις κοσμικές στήλες ποιος θα το καλύψει;

Αυτό κι αν είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας!