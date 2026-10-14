Ενέργεια, εκλογές και Γκίλφοϊλ: Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον

Snapshot Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με νέα επιδόματα και ενδεχόμενες παρεμβάσεις ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και τις δημοσιονομικές αντοχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει περιοδείες στη βόρεια Ελλάδα, όπου το ενεργειακό κόστος και η πολιτική στήριξη είναι πιο αδύναμα, και θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ δεν προκαλεί ανησυχία στην ελληνική πλευρά, η οποία θεωρεί ότι οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές και στρατηγικές.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και η παρουσία του διπλωμάτη Τζός Χάκ ενισχύουν τη σταθερότητα και βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων παρά την αλλαγή προσώπων.

Παραμένει αβέβαιο αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορίσει νέο πρεσβευτή της αρεσκείας του, ενώ το ελληνοαμερικανικό λόμπι έχει αρχίσει να προωθεί τις προτάσεις του για την επόμενη επιλογή. Snapshot powered by AI

Προσπάθειες να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ελληνική κοινωνία θα συνεχίσει να καταβάλλει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επόμενο διάστημα παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και αναγνωρίζοντας πως η πίεση που ασκείται στους πολίτες θα έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα όταν έρθει η ώρα.

Με απλά λόγια, αυτό που ξέρουν πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πως από τη διαχείριση της κρίσης και της πίεσης αυτής θα κριθούν πολλά, αν όχι όλα, την άνοιξη. Σε αυτή τη λογική με τα επιδόματα που θα δοθούν, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι την άνοιξη, παραμένοντας όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από το Μαξίμου τονίζουν πως ανάλογα με το πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές στη διεθνή αγορά θα υπάρξουν πιθανότατα και νέες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Περιοδείες Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν όψει εκλογών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις περιοδείες του το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα και κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας εκεί δηλαδή που και το ενεργειακό κόστος δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα αλλά και εκεί που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να καταγράφει και τα χαμηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσες. Όπως μαθαίνω θα παραστεί και στις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα πάντως θα μεταβεί στη Λάρισα για τα εγκαίνια της μεγαλύτερης επένδυσης αποθήκευσης ενέργειας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα και την Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής.

Η αποπομπή Γκίλφοιλ δεν δημιουργεί καμία ανησυχία στην ελληνική πλευρά

Την ίδια ώρα η «αναχώρηση» της Κίμπερλι Γκίλφοιλ δεν φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα την ελληνική πλευρά αν και παραμένει το ερώτημα αν μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τράμπ στον Λευκό Οίκο θα έχει οριστεί ο αντικαταστάτης της.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσφατη επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικράτησε στις επαφές του με την κυβέρνηση είναι, σύμφωνα με πηγές, η καλύτερη απάντηση σε όσους εκτιμούν πως η αποχώρηση της Γκίλφοιλ μπορεί να δημιουργήσει ένα κενό στις διμερείς σχέσεις. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών μιλώντας στο Newsbomb.gr επεσήμαναν πως οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ κάνοντας λόγο για μια στρατηγική συνεργασία η οποία και συνεχώς επεκτείνεται σε όλους τους τομείς.

Η Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ σε έκθεση στην Μύκονο

Όσον αφορά τον Τζός Χάκ, τον Αμερικανό επιτετραμμένο και νο2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως πρόκειται για ένα διπλωμάτη καριέρας με μακρά εμπειρία και ο οποίος συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων. Με απλά λόγια η αποπομπή της Γκίλφοιλ δεν δημιουργεί καμία ανησυχία στην ελληνική πλευρά η οποία και θα αναμένει το πώς θα κινηθεί και αν θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η γραφειοκρατία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Άγνωστο σε αυτή την περίπτωση παραμένει αν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τράμπ θα επιλέξει ένα πρόσωπο της αρεσκείας του και του περιβάλλοντός του όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή. Πληροφορίες πάντως θέλουν και το ελληνοαμερικανικό λόμπι να αρχίσει να δραστηριοποιείται και να καταθέτει τις δικές του προτάσεις.

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