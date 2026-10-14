Κωνσταντίνος Αργυρός για Γκίλφοϊλ: «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα» - Η αντίδρασή του

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες.

Απέφυγε να κάνει περαιτέρω σχόλια για το θέμα και προτίμησε να μιλήσει για μουσική.

Η δήλωσή του δείχνει ότι δεν είχε ολοκληρωμένη εικόνα για τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Snapshot powered by AI

Την αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού στις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Κωνσταντινούπολη, όπου τον συνάντησε η δημοσιογράφος Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε και για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως δεν έχει παρακολουθήσει στενά το θέμα, αποφεύγοντας να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

«Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω… Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται πως επέλεξε να κρατήσει τη συζήτηση μακριά από τις πολιτικές εξελίξεις, δείχνοντας πως δεν είχε ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

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