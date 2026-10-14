Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

Για να σώσει τη θέση της, ισχυρίστηκε ότι τα μηνύματα που εστάλησαν στον Ντίτερς από τον λογαριασμό της είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίμπερλι Γίλφοϊλ προσπάθησε να διασώσει τη θέση της ισχυριζόμενη ότι τα μηνύματα προς τον Έρικ Ντίτερς είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να πείσει τον Λευκό Οίκο.
  • Πριν την απομάκρυνσή της, η Γκίλφοϊλ τηλεφωνούσε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και υποστηρικτές του Τραμπ για να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα και να ζητήσει στήριξη.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να ζητηθεί η παραίτηση της Γκίλφοϊλ, με την ανακοίνωση να γίνεται από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακάρια.
  • Σύμφωνα με πηγές, η Γκίλφοϊλ είχε κλειστεί στην πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα και ένιωθε απομονωμένη και πανικοβλημένη.
  • Η απομάκρυνσή της χαρακτηρίστηκε από υπάλληλο της πρεσβείας ως «άνευ προηγουμένου» λόγω της βίαιης και απότομης φύσης της.
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Τα 24ωρα πριν την απομάκρυνσή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την προσπάθειά της να διασώσει τη θέση της καταγράφει δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία πρώτη δημοσίευσε τα θέματα που αφορούσαν στην πρώην πρέσβειρα και τον χρηματοδότη και μέλος του κινήματος MAGA, Έρικ Ντίτερς.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι καθώς οι επιζήμιες αποκαλύψεις αυξάνονταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άρχισε να τηλεφωνεί σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και ανθρώπους κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο σε μία προσπάθεια να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιούσε τη θέση της για ίδιον όφελος.

Άτομα που γνωρίζουν το θέμα, είπαν στην εφημερίδα ότι η Γκίλφοϊλ ανησυχούσε για τη θέση της ήδη από τον περασμένο μήνα όταν ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Γκίλφοϊλ τηλεφωνούσε ξημερώματα από την Αθήνα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και γνωστούς υποστηρικτές του Τραμπ και ζητούσε την υποστήριξή τους. Η εφημερίδα είχε αποκαλύψει ότι η Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς να πληρώσει 100.000 δολάρια στην πιστωτική κάρτά της πριν την επικύρωση του διορισμού της από το Κογκρέσο.

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Το δημοσίευμα της Wall Street Journal

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποστήριξε σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξε με τον Ντίτερς είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Λευκός Οίκος δεν πίστεψε τις εξηγήσεις της πρώην πρέσβειρας και το κλίμα έγινε βαρύ στην πρεσβεία το περασμένο Σάββατο όταν η WSJ δημοσίευσε νέο ρεπορτάζ για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και τη φιλοξενία σε πολυτελή ξενοδοχεία που έλαβε από Έλληνες επιχειρηματίες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Γκίλφοϊλ προσπαθούσε να διατηρήσει μία εικόνα ότι όλα έβαιναν καλώς και ταυτόχρονα είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του Breitbart, Μάθιου Μπόιλ προκειμένου να του ζητήσει να πιέσει κυβερνητικούς αξιωματούχους υπέρ της παραμονής της στη θέση της. Το πρωί της Τρίτης η Γκίλφοϊλ φέρεται να διαβεβαίωνε το περιβάλλον της ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει το σκάνδαλο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έχανε την υπομονή του.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αυτός που τελικά έδωσε την εντολή στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακάρια να ανακοινώσει στους δημοσιογράφους ότι έχει ζητηθεί η παραίτηση της Γκίλφοϊλ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 7 Οκτωβρίου 2026

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Daily Mail: «Είχε κλειστεί στην πρεσβευτική κατοικία της»

Παρασκήνιο για τις τελευταίες κινήσεις της Γκίλφοϊλ αποκαλύπτει και η Daily Mail. Πηγές ανέφεραν ότι είχε κλειστεί στην επίσημη πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα. Σύμφωνα με μια πηγή, μία πανικοβλημένη Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε τηλεφωνήματα στις ΗΠΑ και σε κάποια στιγμή φέρεται να ξέσπασε λέγοντας: «Δεν έχω κανέναν εδώ που να μπορώ να εμπιστευτώ».

Ένας από τους παλαιότερους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε στη Daily Mail ότι η ταχύτητα της πτώσης της Γκίλφοϊλ ήταν «άνευ προηγουμένου».«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο βίαιη απομάκρυνση από την αποστολή. Συνήθως, αυτές οι απομακρύνσεις ή οι απολύσεις γίνονται διακριτικά. Αυτή ήταν απότομη», είπε ο υπάλληλος.

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