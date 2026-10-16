Γκίλφοϊλ: Δεν θα αποχαιρετήσει επίσημα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι δεν έχει προβλεφθεί η παραδοσιακή τελετή αποχαιρετισμού

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γκίλφοϊλ: Δεν θα αποχαιρετήσει επίσημα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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  • Δεν θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή αποχαιρετισμού για την πρώην πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω της ξαφνικής απομάκρυνσής της.
  • Το διπλωματικό πρωτόκολλο που απαιτεί επίσκεψη ευγένειας στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών δεν θα τηρηθεί στην περίπτωση της Γκίλφοϊλ.
  • Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έχει προς το παρόν σχέδια για επίσημο αποχαιρετισμό της πρώην πρέσβειρας.
  • Η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αποχαιρετισμό παρά την τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με ανώτερο συνεργάτη του Κωνσταντίνου Τασούλα.
  • Στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Γκίλφοϊλ για κατηγορίες ότι ζητούσε χρήματα με αντάλλαγμα πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση, και αναμένεται η δημοσίευση ηχητικού αποσπάσματος που την ενοχοποιεί.
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Το διπλωματικό πρωτόκολλο για τον αποχαιρετισμό της πρώην πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν θα τηρηθεί, μετά την γρήγορη απομάκρυνση από το πόστο της και τη δικαστική περιπέτεια που ξεκινά στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή αποχαιρετισμού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπό κανονικές συνθήκες όταν φεύγει από το πόστο του ένας πρέσβης συναντάται συνήθως με την ελληνική πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.

«Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κάθε πρέσβης που αποχωρεί πραγματοποιεί επίσκεψη ευγένειας στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», είπε στην βρετανική εφημερίδα ανώτερη πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Γκίλφοϊλ

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, λόγω της ξαφνικής απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να αποχαιρετήσει».Το γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια προκειμένου η Γκίλφοϊλ να αποχαιρετήσει επίσημα. Ωστόσο, ανώτερος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Τασούλα εκτίμησε ότι η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να αναλάβει πρωτοβουλία.

«Είναι τόσο θρασύς χαρακτήρας που κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ούτως ή άλλως για να προσπαθήσει να επιβάλει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό παρά την τρέχουσα ταπείνωσή της», είπε η ίδια πηγή στην Daily Mail. «Οποιοσδήποτε θα ένιωθε τεράστια αμηχανία αν το έκανε αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για την Κίμπερλι», σημείωσε ο ανώτερος συνεργάτης.

Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει η δικαστική περιπέτεια για την πρώην πρέσβη καθώς ο χρηματοδότης του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς ο οποίος την κατηγόρησε ότι ζητούσε χρήματα με αντάλλαγμα την πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση, κατέθεσε αγωγή σε βάρος της. Μάλιστα ο Ντίτερς έχει προαναγγείλει ότι θα δημοσιεύσει ηχητικό απόσπασμα 16 λεπτών το οποίο ενοχοποιεί την πρώην πρέσβειρα.

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