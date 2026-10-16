Κρατώντας την ανάσα για την Κίμπερλι, ικανότερος ο Κυριάκος αλλά πιο συμπαθής ο Αλέξης

Έχω ετοιμάσει την αγαπημένη μου σούπα των πρώτων κρύων με υλικά που μου έφεραν επισκέπτες από την μακρινή Νέα Γη. Πορτοκαλί κολοκύθες, με κάστανα δικά μας, πάντα Μελιβοίας που έχει τις καλύτερες σοδειές, ρίζα σέλινο που μου φέρνουν οι σκλάβοι σε ζωμό κοτόπουλο. Απολαμβάνω τον θρεπτικό ζωμό παρακολουθώντας έναν απίθανο τύπο ονόματι Ερικ Ντέτερς, ο οποίος απειλεί να εμφανίσει βιντεάκι διάρκειας 16’ με «τις πιο καταστροφικές πληροφορίες για την Κίμπερλι μέχρι σήμερα». Ο Ντέτερς εντυπωσίασε αναφερόμενος στην Απάτη, την ύπουλη κόρη της Νυκτός με τα διάσημα αδέλφια.

Τον Ύπνο, τα Όνειρα, τις Μοίρες, τη Νέμεσις, το Γήρας, και άλλα «αστέρια» που βγήκαν στο φως όταν η χαζή η Πανδώρα, η πρώτη θνητή που έφτιαξαν οι θεοί, άνοιξε το κουτί-παγίδα. Ο Ντέτερς με εντυπωσίασε. Ένας απλός τραμπικός δικηγόρος σε υποθέσεις αστικής ευθύνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, δωρητής του κόμματος και συνιδιοκτήτης της αλυσίδας Snappy Tomato Pizza και συγγραφέας βιβλίων, ενώ διατηρεί έντονη παρουσία στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης γνωρίζει την Απάτη.

Δηλαδή την απάτη την ξέρουν όλοι, μην το σκαλίζουμε. Ο κόσμος είναι γεμάτος απατεώνες. Αλλά την Απάτη,

αυτή που απεικονίστηκε στον Κρατήρα του Δαρείου (340-320 πχ) να κρατά δυο αναμμένους πυρσούς πάνω από τον βασιλιά της Περσίας συμβολίζοντας την τυφλή παραπλάνηση που οδηγεί στην καταστροφή, ελάχιστοι. Και τελικά οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ γίνονται με επίκεντρο τον κόσμο μου. Τι άλλο να ποθήσει κανείς;

Αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος πάντως ποθεί αυτοδυναμία. Ούτε η Marc (Ant-1) του την δίνει. Όμως του δίνει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Καταλληλότητα.

Ικανότητα να λύνει προβλήματα και κρίσεις, ελπίδα για βελτίωση της ζωής, και εμπιστοσύνη ότι έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας. Σε όλα αυτά ο Κυριάκος

βγαίνει πρώτος.

Ο Αλέξης

Όμως πιο συμπαθής είναι ο Αλέξης Τσίπρας!

Σε όλα τα παραπάνω ποιοτικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υστερεί βγαίνοντας τρίτος με απόσταση τόσο από τον Κυριάκο, όσο κι από τον Αλέξη. Κι αυτό δημιουργεί εύλογες απορίες, καθώς το κόμμα πάει καλύτερα.

Το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον Θωμά Γεράκη, κάνει καλύτερη αντιπολίτευση από τη νεοεμφανιζόμενη ΕΛΑΣ. Και η Αμαλίας θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό.

Μας περιμένουν

«Δεν βλέπω να μας έχουν γυρίσει την πλάτη, η κοινωνία περιμένει πιο πολλά από εμάς» εξήγησε ο Γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης (Naftemporiki tv).

Όπως λέει, το κρίσιμο 10% που φαίνεται να στέκεται σε απόσταση από τη ΝΔ, λοξοκοιτάει κατά 6% δεξιότερα, και 4% πιο αριστερά. «Αυτό σημαίνει ότι το εγχείρημα της διεύρυνσης πέτυχε».

Στα πιο δεξιά, «κοιτούν» κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. «Γι’ αυτό η κίνηση με τα κειμήλια που επεστράφησαν, τα έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλγαρία, έχει τεράστια συναισθηματική σημασία για αυτό στην βόρεια Ελλάδα» σημείωσε.

Κασιδιάρης όπως ΚΚΕ

Ο Γραμματέας Κυρανάκης γενικώς δεν μασάει. Όπως μπήκε στην φωτιά αναλαμβάνοντας υφυπουργός Μεταφορών για να αναστυλώσει λεωφορεία, τραίνα, ηλεκτρικό και σύστημα που δίνει άδειες οδήγησης, έτσι μπαίνει στην πολιτική φωτιά να πει την άποψή του για την είσοδο Κασιδιάρη στην πολιτική.

«Καταδικασμένος για εγκληματική ενέργεια, αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια και φαίνεται να έχει αποδοχή σε πολύ νέους ψηφοφόρους. Η δημοκρατία τα λύνει αυτά. Οπως με προβληματίζει κι εμένα ότι πολλοί νέοι ψηφίζουν ΚΚΕ. Τα άκρα στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει Χίτλερ, κι ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Γι’ αυτό η ΕΕ έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κουμμουνισμού. Και το ΚΚΕ στις πολύ νέες ηλικίες έχει πέρασμα. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να στηρίξει συστημικό κόμμα. Με τον Κασιδιάρη είναι νέο το φαινόμενο. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν το 2010 και δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει κρίση, Χρυσή Αυγή, μαχαιρώματα και βία που οδήγησαν εγκληματίες στην φυλακή. Βλέπουν κάποιον που μιλάει «πατριωτικά». Σε λίγο έχουμε 28η Οκτωβρίου. Άνθρωπος που στήριζε τον Χίτλερ μπορεί να είναι πατριώτης; Ας μάθουμε την ιστορία επιτέλους ας μην μας ψηφίσουν εμάς. Να μάθουν την ιστορία».

Στου Βενέτη

Αφήνω λίγο τα βαριά γιατί έχω να ετοιμαστώ. Την Κυριακή πάω Αιγάλεω εννοείται, στου ΠΑΣΟΚ που εκτός από την 3η Σεπτέμβρη θα γιορτάζουν και τον σοσιαλισμό. Για το event αποφάσισα να παίξω μόνο με αξεσουάρ

πάντα Dior

Εκτιμώ πως θα κάνω εντύπωση μπαίνοντας στο κλειστό

για την πασοκική 18η Οκτωβρίου. Ίσως καταφέρω να μάθω κιόλας γιατί επέλεξαν το «Σταύρος Βενέτης» του Αιγάλεω, αντί του «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Σας φιλώ

Η Πυθία