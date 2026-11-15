Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

Snapshot Το 2017 στη Μάνδρα υπήρχε μετεωρολογική παρακολούθηση μέσω ραντάρ, αλλά έλειπε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού.

Μετά τη Μάνδρα έγιναν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που μείωσαν τον πλημμυρικό κίνδυνο και θεσμικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασία, όπως η δημιουργία του 112 και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμυρικές προκλήσεις, όπως αποδεικνύουν τα φαινόμενα «Μπάλλος», «Ιανός» και «Daniel», που απαιτούν βελτιωμένα υδρομετεωρολογικά συστήματα.

Η επόμενη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης επιπτώσεων που συνδυάζει μετεωρολογικά δεδομένα, υδρολογικά μοντέλα και επιχειρησιακή διαχείριση για ακριβείς και στοχευμένες προειδοποιήσεις.

Η τεχνολογία και τα ραντάρ δεν αρκούν χωρίς προληπτικά μέτρα όπως η συντήρηση ρεμάτων, η χαρτογράφηση επικίνδυνων λεκανών και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών μέσω σχεδίων εκκένωσης και ασκήσεων. Snapshot powered by AI

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 η Μάνδρα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας. Η αιφνίδια πλημμύρα στη Δυτική Αττική προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και άφησε πίσω της 24 νεκρούς.

Εννέα χρόνια αργότερα, η επέτειος δεν έχει αξία μόνο ως ημέρα μνήμης. Έχει αξία κυρίως εάν μας αναγκάζει να απαντήσουμε σε ένα δύσκολο ερώτημα: Τι αλλάξαμε από τότε και, κυρίως, τι εξακολουθούμε να μην έχουμε κάνει; Γιατί μετά τη Μάνδρα ακολούθησαν ο «Μπάλλος», ο «Ιανός», ο «Daniel» και άλλα σοβαρά υδρομετεωρολογικά επεισόδια. Και κάθε φορά επανέρχεται η ίδια συζήτηση για την πρόγνωση, τα ραντάρ, την Πολιτική Προστασία και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Ο μύθος ότι στη Μάνδρα «δεν υπήρχε ραντάρ»

Ένα από τα πράγματα που ακούστηκαν πολύ μετά την καταστροφή ήταν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να παρακολουθήσει επαρκώς το φαινόμενο επειδή «δεν υπήρχε ραντάρ». Αυτό δεν είναι ακριβές. Η ίδια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην επίσημη καταγραφή των σημαντικών καιρικών γεγονότων του 2017, αναφέρει ότι το ραντάρ της ΕΜΥ κατέγραψε τόσο τον 24ωρο υετό στην περιοχή του όρους Πατέρα όσο και τη ραγδαιότητα της βροχόπτωσης στη Δυτική Αττική. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ότι το ραντάρ της ΕΜΥ εκτίμησε περίπου 80 mm βροχής σε 24 ώρες στην ευρύτερη περιοχή του όρους Πατέρα, όπου δεν υπήρχε επίγειος μετεωρολογικός σταθμός, ενώ κατέγραψε και τη μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης στη Δυτική Αττική. Υπήρχαν όμως και ακόμη πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις.

Το X-band διπλής πόλωσης ραντάρ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε στον πυρήνα της καταιγίδας ένταση βροχόπτωσης που έφθασε περίπου τα 140 mm ανά ώρα. Η επιστημονική εργασία των Varlas et al. είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση του επεισοδίου: Varlas et al. (2019), A Multi-Platform Hydrometeorological Analysis of the Flash Flood Event of 15 November 2017 in Attica, Greece Η μελέτη δείχνει ότι το ραντάρ του ΕΑΑ παρακολουθούσε το φαινόμενο και ότι οι πολύ μεγάλες εντάσεις της βροχής παρέμειναν επί ώρες πάνω από τις λεκάνες που τροφοδοτούν τα ρέματα της Μάνδρας. Άρα το ζήτημα δεν ήταν απλώς η ύπαρξη ή όχι ενός ραντάρ. Το ραντάρ είναι ο αισθητήρας. Δεν είναι από μόνο του σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Αυτό που έλειπε ήταν η ολοκληρωμένη αλυσίδα προειδοποίησης

Ένα σύγχρονο σύστημα προστασίας από αιφνίδιες πλημμύρες πρέπει να λειτουργεί σαν μία ενιαία αλυσίδα με την παρατήρηση → nowcasting → υδρολογική εκτίμηση → πρόγνωση επιπτώσεων → επιχειρησιακή απόφαση → προειδοποίηση του πολίτη. Το 2017 αυτή η αλυσίδα δεν είχε ακόμη τη σημερινή μορφή. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 112, όπως το γνωρίζουμε σήμερα ως σύστημα μαζικής προειδοποίησης του πληθυσμού, τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2020. Η επίσημη ανακοίνωση είναι εδώ. Στην ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2019 αναφέρεται ρητά ότι η πλήρης λειτουργία του 112, με δυνατότητα προειδοποίησης των πολιτών, θα ενεργοποιούνταν επιχειρησιακά από την 1η Ιανουαρίου 2020. Επομένως, το 2017 είχαμε μετεωρολογική πληροφορία και είχαμε παρατήρηση μέσω ραντάρ. Δεν είχαμε όμως ακόμη ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να μετατρέπει γρήγορα αυτή την πληροφορία σε στοχευμένη προειδοποίηση του ανθρώπου που κινδύνευε. Και αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική διάκριση.

Τι έγινε μετά τη Μάνδρα

Μετά την καταστροφή έγιναν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη The Effect of Flood Protection Works on Flood Risk – Mandra, Attica όπου οι ερευνητές συνέκριναν την κατάσταση της Μάνδρας το 2017, πριν από τα έργα, με τη σημερινή κατάσταση. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Για τα σενάρια που εξέτασαν, τα αντιπλημμυρικά έργα υπολογίζεται ότι μπορούν να μειώσουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις κατά περίπου 53 έως 89%, ενώ μειώνονται επίσης σημαντικά το μέγιστο βάθος νερού, η ταχύτητα της ροής και ο συνολικός πλημμυρικός κίνδυνος.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει ότι η πρόληψη μέσω σωστών υποδομών μπορεί πράγματι να αλλάξει δραστικά τις συνέπειες ενός ακραίου επεισοδίου.

Από τη Μάνδρα στον «Daniel»

Η εμπειρία όμως των επόμενων ετών έδειξε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις. Ο «Μπάλλος», ο «Ιανός» και κυρίως ο Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 απέδειξαν ότι μεγάλα τμήματα του ελληνικού χώρου μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού. Για τον Daniel υπάρχει αναλυτική τεχνική έκθεση του Copernicus Emergency Management Service για τη Θεσσαλία Copernicus EMSN184 – Flood in Thessaly Region, Greece Η έκθεση αφορά την πλημμύρα της Θεσσαλίας που ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 και περιγράφει την έκταση και τις επιπτώσεις του φαινομένου. Η επίσημη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας με τις ενεργοποιήσεις του Copernicus βρίσκεται εδώ .Ο Daniel μας θύμισε κάτι πολύ σημαντικό .Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόση βροχή θα πέσει. Το πρόβλημα είναι τι θα συμβεί όταν αυτή η βροχή φτάσει στο έδαφος.

Η θεσμική αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας

Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν και σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Με τον Νόμο 4662/2020 δημιουργήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2021, συστάθηκε το αυτοτελές Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το Προεδρικό Διάταγμα 70/2021. Στην επίσημη παρουσίαση αναφέρεται ότι το Υπουργείο συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 με βάση το Π.Δ. 70/2021 – ΦΕΚ 161/Α/9-9-2021. Ήταν μια σημαντική θεσμική αλλαγή. Όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι .Η δημιουργία ενός Υπουργείου από μόνη της δεν αποτρέπει μια φυσική καταστροφή. Ένα Υπουργείο μπορεί να οργανώσει τον μηχανισμό, να συγκεντρώσει αρμοδιότητες, να χρηματοδοτήσει υποδομές και να συντονίσει τις δυνάμεις. Η πραγματική προστασία όμως εξαρτάται από το αν όλα αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά πριν και κατά τη διάρκεια του γεγονότος.

Τα νέα ραντάρ: ένα πολύ σημαντικό βήμα

Τον Νοέμβριο του 2026 έχουμε πλέον μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το 2017.

Σε επίσημη ανακοίνωση της 11ης Νοεμβρίου 2026, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί τέσσερα νέα μετεωρολογικά ραντάρ της ΕΜΥ, τα οποία βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία. Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να έχουν εγκατασταθεί συνολικά επτά, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση για ακόμη τέσσερα. Έτσι, το νέο δίκτυο προβλέπεται να φτάσει συνολικά τα 11 μετεωρολογικά ραντάρ. Παράλληλα έχουν τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 30 σταθμοί ανίχνευσης κεραυνικής δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση δικτύου 110 μετεωρολογικών σταθμών. Η επίσημη ανακοίνωση βρίσκεται εδώ . Το ίδιο το Υπουργείο συνδέει αυτές τις νέες υποδομές με τη βελτίωση του nowcasting, την ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των επιχειρησιακών δυνάμεων. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική αναβάθμιση. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Τα περισσότερα ραντάρ δεν σημαίνουν αυτομάτως και καλύτερη προστασία.

Το μεγάλο βήμα που πρέπει ακόμη να κάνουμε

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ολοκληρωμένου υδρομετεωρολογικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε αυτό πρέπει να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά ραντάρ, οι επίγειοι μετεωρολογικοί σταθμοί, οι δορυφορικές παρατηρήσεις, οι ανιχνευτές κεραυνών, οι αισθητήρες στάθμης ποταμών και ρεμάτων, τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα, τα συστήματα nowcasting, τα υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα, οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας και τελικά ο επιχειρησιακός μηχανισμός και το 112.

Υπάρχουν ήδη πολύ ενδιαφέροντα επιστημονικά παραδείγματα. Χαρακτηριστική είναι η εργασία των Rozos, Bellos, Kalogiros και Mazi για ένα Flood Early Warning System ειδικά για τη Μάνδρα (Efficient Flood Early Warning System for Data-Scarce, Karstic, Mountainous Environments – A Case Study ) Η ίδια η επιστημονική έρευνα δείχνει πλέον ότι είναι τεχνικά δυνατό να αναπτυχθούν συστήματα ταχείας υδρολογικής προειδοποίησης ακόμη και σε μικρές λεκάνες απορροής όπως αυτή της Μάνδρας, όπου ο διαθέσιμος χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.

Από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων

Εδώ βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, το κρισιμότερο βήμα για το μέλλον. Δεν αρκεί πλέον να λέμε: «Αύριο αναμένονται 100 ή 150 χιλιοστά βροχής». Πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε: Πού ακριβώς θα πέσουν; Σε πόσο χρόνο; Σε ποια λεκάνη απορροής θα συγκεντρωθούν; Σε ποιο ρέμα θα οδηγηθούν; Πότε θα φτάσει η αιχμή της παροχής; Ποιοι δρόμοι, οικισμοί ή υποδομές κινδυνεύουν; Είναι η μετάβαση από το απλό weather forecasting στο impact-based forecasting. Από το: «θα βρέξει πολύ» στο: «αυτή η λεκάνη έχει υψηλή πιθανότητα υπερχείλισης μέσα στις επόμενες δύο ώρες και οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο». Αυτό είναι η πραγματική έγκαιρη προειδοποίηση. Ηδη έχουν γίνει κατευθύνσεις προς αυτή την κατεύθυνση με τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει όπως το FLOODS και SOIL V8 .

Το 112 είναι το τελευταίο βήμα, όχι το πρώτο

Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε άλλη μία παρανόηση. Το 112 δεν είναι το σύστημα πρόγνωσης. Είναι το τελευταίο μέσο μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας. Πριν σταλεί ένα μήνυμα πρέπει να έχει ήδη λειτουργήσει: η παρατήρηση, η πρόγνωση, το nowcasting, η υδρολογική ανάλυση, η εκτίμηση κινδύνου, η επιχειρησιακή αξιολόγηση και η απόφαση. Αν αυτή η αλυσίδα λειτουργήσει έγκαιρα, τότε το 112 μπορεί να γίνει εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και το μήνυμα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο. Όχι μόνο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας». Αλλά, όταν τα δεδομένα το επιτρέπουν: «Αποφύγετε αυτή την περιοχή». «Μην κινηθείτε σε αυτόν τον δρόμο». «Απομακρυνθείτε από το συγκεκριμένο ρέμα». «Μετακινηθείτε προς ασφαλέστερη περιοχή». Αυτή είναι η επόμενη γενιά της Πολιτικής Προστασίας.

Και πάνω απ’ όλα: πρόληψη

Όσα ραντάρ και αν αποκτήσουμε, όσα μοντέλα και αν τρέξουμε, όσο καλά και αν λειτουργεί το 112, υπάρχει μία πραγματικότητα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει χρόνο. Δεν μπορεί να διορθώσει μέσα σε λίγα λεπτά δεκαετίες λανθασμένου σχεδιασμού.

Χρειάζεται λοιπόν ταυτόχρονα η χαρτογράφηση όλων των μικρών και επικίνδυνων λεκανών απορροής, η συστηματική συντήρηση ρεμάτων και οχετών, η προστασία των φυσικών διόδων απορροής, τα σωστά αντιπλημμυρικά έργα, η εγκατάσταση αισθητήρων στάθμης στα κρίσιμα σημεία, οι χάρτες πραγματικού χρόνου πλημμυρικού κινδύνου, τα σχέδια εκκένωσηςκαι οι ασκήσεις των τοπικών κοινωνιών πριν φτάσει η επόμενη καταιγίδα. Και κάθε μεγάλο επεισόδιο πρέπει να αφήνει πίσω του γνώση. Πρέπει μετά από κάθε σοβαρή κακοκαιρία να εξετάζουμε τι προέβλεψαν τα μοντέλα, τι είδαν τα ραντάρ, τι μέτρησαν οι σταθμοί, πότε αυξήθηκε ο κίνδυνος, πότε ενημερώθηκε ο μηχανισμός, πότε ενημερώθηκαν οι πολίτες και ποια έργα λειτούργησαν ή απέτυχαν. Όχι για να αναζητούμε εκ των υστέρων κάθε φορά έναν ένοχο. Αλλά για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη στην επόμενη καταστροφή.

Εννέα χρόνια μετά

Η Μάνδρα μάς δίδαξε ότι μια φυσική καταστροφή σπάνια έχει μόνο μία αιτία. Υπήρξε ένα εξαιρετικά έντονο και πολύ τοπικό μετεωρολογικό φαινόμενο. Υπήρχαν ευάλωτες λεκάνες απορροής. Υπήρχαν σοβαρές ανθρώπινες παρεμβάσεις στα φυσικά ρέματα. Υπήρχε μετεωρολογική πληροφορία. Υπήρχαν και ραντάρ. Εκείνο που δεν υπήρχε ακόμη σε επαρκή επιχειρησιακή μορφή ήταν ο ολοκληρωμένος μηχανισμός που θα μετέτρεπε γρήγορα την παρατήρηση του φαινομένου σε πρόγνωση επιπτώσεων, επιχειρησιακή απόφαση και έγκαιρη προειδοποίηση του ανθρώπου που βρισκόταν σε κίνδυνο. Σήμερα έχουμε περισσότερα εργαλεία. Έχουμε το 112. Έχουμε ισχυρότερη θεσμική δομή Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε καλύτερα αριθμητικά μοντέλα. Και αποκτούμε ένα πολύ ισχυρότερο δίκτυο μετεωρολογικών ραντάρ και παρατηρήσεων. Το επόμενο βήμα όμως είναι ίσως το σημαντικότερο: Να περάσουμε από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεών του. Να μη ρωτάμε μόνο: «Πόσο θα βρέξει;» αλλά κυρίως: «Πού θα πάει αυτό το νερό και ποιος κινδυνεύει όταν φτάσει εκεί;» Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο χρέος που μας αφήνει, εννέα χρόνια μετά, η τραγωδία της Μάνδρας.

Πηγές – Βιβλιογραφία

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – Σημαντικά καιρικά γεγονότα 2017 ( ο σύνδεσμος πλεον δεν είναι προσβάσιμος ) https://oldportal.emy.gr/emy/el/pdf/2017_GRsignificantEVENT_gr.pdfVarlas, G. et al. (2019). A Multi-Platform Hydrometeorological Analysis of the Flash Flood Event of 15 November 2017 in Attica, Greece. Remote Sensing, 11, 45.https://www.mdpi.com/2072-4292/11/1/45Stamou et al. (2022). The Effect of Flood Protection Works on Flood Risk. Water, 14, 3936.https://www.mdpi.com/2073-4441/14/23/3936Rozos, E., Bellos, V., Kalogiros, J., Mazi, K. (2023). Efficient Flood Early Warning System for Data-Scarce, Karstic, Mountainous Environments: A Case Study. Hydrology, 10, 203.https://www.mdpi.com/2306-5338/10/10/203Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Λειτουργία του 112 από 1/1/2020https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/paroysia-toy-prothypoyrgoy-kyriakoy-mitsotaki-stin-paroysiasi-tis-leitoyrgias-toyΥπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Σύσταση του Υπουργείουhttps://civilprotection.gov.gr/en/parousiasi-forea/systasi-ypoyrgeioyΥπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 11 Νοεμβρίου 2026 – Τα νέα μετεωρολογικά ραντάρ και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησηςhttps://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/eyreia-syntonistiki-syskepsi-stin-attiki-ey-toyrnas-proteraiotita-stin-prolipsi-ston-syntonismo-kaiCopernicus Emergency Management Service – EMSN184, Flood in Thessaly Region, Greecehttps://civilprotection.gov.gr/sites/default/files/2024-01/EMSN184_Technical_Report_v01.pdfΠολιτική Προστασία – Ενεργοποιήσεις Copernicus Emergency Management Servicehttps://civilprotection.gov.gr/copernicusΓεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς. Έκθεση για την πλημμύρα Μάνδρας – Νέας Περάμου της 15ης Νοεμβρίου 2017. Περιλαμβάνει αναφορά στις καταγραφές του Ραντάρ Υμηττού της ΕΜΥ και στην από 6/12/2017 αναφορά της ΕΜΥ για το πλημμυρικό επεισόδιο.https://geotee-anste.gr/wp-content/uploads/2026/02/Ekthesi_Plimmira_-Mandras_Neas_Peramou_15_12_2017.pdfΆρειος Πάγος – Απόφαση 654/2025. Περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στις καταγραφές του μετεωρολογικού Ραντάρ Υμηττού της ΕΜΥ, στην αναφορά της ΕΜΥ της 6/12/2017 και στα δεδομένα του ραντάρ XPOL του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017.https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?apof=654_2025&cd=QVIUQA3R6KRMC558BYNDDP1C4NSPJB

Θεόδωρος Ν. Κολυδάς

Διευθυντής Τομέα Υδρομετεωρολογίας και Φυσικών Καταστροφών εργαστηρίου Assist Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Πρώην Υποδιοικητής ΕΜΥ και Διευθυντής Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου - Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Έδρας UNESCO Con-E-Ect

Διαβάστε επίσης