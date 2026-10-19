Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για νέες καταιγίδες μετά τις φονικές πλημμύρες – Μία νεκρή

Snapshot Η Ισπανία βρίσκεται κόκκινο συναγμό λόγω νέων σφοδρών καταιγίδων, με επικίνδυνες βροχοπτώσεις που αναμένονται σε Βαλένθια, Αλικάντε και Βαλεαρίδες.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της κοντά στη Βαρκελώνη μετά από πλημμύρα, με τη σορό της να εντοπίζεται στη θάλασσα.

Στις Βαλεαρίδες έχουν ανασταλεί τα μαθήματα και υπάρχουν προειδοποιήσεις για περιορισμό μετακινήσεων και αποφυγή επικίνδυνων περιοχών.

Στην Ίμπιζα, η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες, ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων, ενώ ο στρατός συμμετέχει στις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο νέων αιφνίδιων πλημμυρών, ειδικά σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος από προηγούμενες βροχοπτώσεις. Snapshot powered by AI

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ισπανία για νέο γύρο σφοδρών καταιγίδων, μετά το σαββατοκύριακο των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και τον θάνατο μιας γυναίκας κοντά στη Βαρκελώνη.

Η ισπανική Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνα φαινόμενα σε περιοχές της Βαλένθια και του Αλικάντε, όπου οι βροχοπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 300 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες. Στις Βαλεαρίδες, οι τοπικές αρχές ανέβασαν επίσης στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρχές σε Βαλένθια, Καταλονία, Ανδαλουσία και Βαλεαρίδες έχουν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, πτώσεις δέντρων και άλλες ζημιές.

Νεκρή γυναίκα κοντά στη Βαρκελώνη

Στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, μία γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου. Η σορός της εντοπίστηκε την Κυριακή στη θάλασσα, σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική.

Κλειστά σχολεία και προβλήματα στις μετακινήσεις

Στις Βαλεαρίδες ανεστάλησαν τα μαθήματα σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να αποφεύγουν ρέματα, υπόγεια και περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών.

Στη Βαλένθια, όπου παραμένουν νωπές οι μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2024, έχουν ανασταλεί σιδηροδρομικά δρομολόγια, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Χάος στην Ίμπιζα

Στην Ίμπιζα, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα στα λασπόνερα. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στο αεροδρόμιο, όπου τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν και 16 εξετράπησαν.

Η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο επηρεάστηκε επίσης από τις πλημμύρες, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις σε Ίμπιζα και Μαγιόρκα για να συνδράμει τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στην Ανδαλουσία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ κοντά στη Μάλαγα δέκα άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρισμένη σήραγγα.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το νέο κύμα βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει νέες αιφνίδιες πλημμύρες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές.

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