Πλημμύρες στη Λιβύη: Άνδρας διασώζει ανάπηρο από τα ορμητικά νερά – Βίντεo

Snapshot Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λιβύη λόγω της κακοκαιρίας, συμπεριλαμβανομένου υπαλλήλου τράπεζας που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην Τρίπολη.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία στην Τρίπολη, με σοβαρές ζημιές και παγίδευση ατόμων.

Το αποχετευτικό σύστημα της Τρίπολης υπερφορτώθηκε από τις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την εθνική εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Λιβύης απέστειλε ομάδες έκτακτης ανάγκης και ο δήμος της Τρίπολης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με αίτημα κρατικής βοήθειας.

Οι αρχές διέκοψαν προληπτικά το ηλεκτρικό ρεύμα σε πληγείσες περιοχές και το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης ανέβαλε μαθήματα και εξετάσεις έως την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σχολεία και νοσοκομεία πλημμύρισαν και κτίρια υπέστησαν ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε με καταρρακτώδεις βροχές τη Λιβύη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο ένας ήταν υπάλληλος τράπεζας που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγαινε στην εργασία του στην Τρίπολη. Σε βίντεο έχει καταγραφεί ανάπηρος άνδρας τον οποίο μεταφέρει ένας φρουρός ασφαλείας στους ώμους προκειμένου να σωθεί από τα ορμητικά νερά. Σε νοσοκομεία της Τρίπολης γιατροί και ασθενείς παγιδεύτηκαν από το νερό.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε γειτονιές και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ενώ η εθνική εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης ανέφερε ότι οι βροχοπτώσεις υπερφόρτωσαν το αποχετευτικό σύστημα της πόλης.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Λιβύης έστειλε ομάδες έκτακτης ανάγκης για να συνδράμουν τους κατοίκους. Δήμος στην Τρίπολη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε κρατική συνδρομή. Επιπλέον οι αρχές διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πληγείσες περιοχές ως προληπτικό μέτρο και το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης ανέβαλε τα μαθήματα και τις εξετάσεις μέχρι την Πέμπτη.