Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης των πληγέντων για Μάτι και Μάνδρα - Σύνταξη 1.700 ευρώ

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεκτείνει το πλαίσιο θεσμικής προστασίας που θεσπίστηκε για τα θύματα των Τεμπών, ώστε να καλύψει ισότιμα τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα. Με στοχευμένες ρυθμίσεις ενισχύονται η οικονομική τους ασφάλεια, η κοινωνική μέριμνα και η υγειονομική υποστήριξη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πλήρη θωράκιση των επιδικασμένων αποζημιώσεων, ειδική αφορολόγητη σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες, καθολική διαγραφή όλων των οφειλών προς Δημόσιο, Ταμεία και ΟΤΑ με διατήρηση του ασφαλιστικού χρόνου, καθώς και ολοκληρωμένη υγειονομική κάλυψη και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

1. Προστασία επιδικασμένων αποζημιώσεων

Οι αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί από τα δικαστήρια θωρακίζονται πλήρως: χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, δεν μπορούν να εκχωρηθούν και δεν κατάσχονται από κανένα φορέα.

2. Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ

Θεσπίζεται μηνιαία ειδική σύνταξη ύψους 1.700€, ίση με το τετραπλάσιο της εθνικής πλήρους σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι.

Η σύνταξη:

είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη,

δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή,

δεν στερεί πρόσβαση σε άλλες κοινωνικές παροχές,

χορηγείται ανεξάρτητα από εργασία ή άλλη σύνταξη,

αυξάνεται αυτόματα όταν αυξάνεται η εθνική σύνταξη.

3. Διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία

Προβλέπεται καθολική, αυτόματη διαγραφή όλων των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ρύθμιση ισχύει ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε διακανονισμό ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και για χρέη που προέκυψαν από συμμετοχή στη διοίκηση ή στη μετοχική σύνθεση εταιρειών.

Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται κανονικά.

4. Υγειονομική και ψυχολογική υποστήριξη

Οι εγκαυματίες αποκτούν πλήρη υγειονομική κάλυψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

