Πιερρακάκης: «Όταν γνωρίζεις τη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε ζωή και θάνατο, σου επιβάλλεται η ευθύνη»

Προσωπική αναφορά έκανε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τον κίνδυνο που αντιμετώπισε η οικογένειά του τον Ιούλιο του 2018 στο Μάτι που είχε νοικιάσει σπίτι. Ο υπουργός εκείνο το διάστημα απουσίαζε στις Βρυξέλες με την οικογένειά του να σώνεται έπειτα από πολύωρη αναμονή στη θάλασσα.

«Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι — και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά — πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη» ανέφερε ο υπουργός προκειμένου να υπενθυμίσει ότι η πρώτη θεσμική πράξη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

«Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες διαφορετικής αξίας. Γιατί, υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ίση αναγνώριση, ίση προστασία», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «καμία νομοθετική ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών τους. Δεν μπορεί να διορθώσει όσα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία μπορεί, και οφείλει, να κάνει: Να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο. Να μην βαραίνει κι άλλο μια ήδη ασήκωτη απώλεια. Να στέκεται δίπλα στους πολίτες της. Και όχι απέναντί τους».

«Για οκτώ ολόκληρα χρόνια, οι οικογένειες των θυμάτων και οι ίδιοι οι πληγέντες περίμεναν το κράτος να είναι παρόν. Και αυτή η βασανιστική αναμονή, μετατράπηκε σε ένα δεύτερο τραύμα, θεσμικό, διοικητικό, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινο» κατέληξε ο υπουργός.

