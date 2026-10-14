Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall

Οι καταγραφές προέρχονται από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου όπου έγινε η πολύνεκρη επίθεση της 22ας Μαρτίου 2024

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ρωσικές αρχέςσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο από κάμερες ασφαλείας της επίθεσης στο Crocus City Hall στις 22 Μαρτίου 2024.
  • Οι δράστες εισέβαλαν με όπλα στο κτίριο πριν από τη συναυλία και πυροβόλησαν αδιακρίτως εναντίον πολιτών στους διαδρόμους και το φουαγιέ.
  • Χρησιμοποίησαν εύφλεκτα υλικά για να προκαλέσουν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της οροφής και τον εγκλωβισμό δεκάδων θεατών στους καπνούς.
  • Ο απολογισμός της επίθεσης ξεπέρασε τους 140 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
  • Οι ερευνητές συνεχίζουν την ανάλυση του ψηφιακού υλικού για να αποτυπώσουν πλήρως το δρομολόγιο και τις λεπτομέρειες της οργάνωσης της επίθεσης.
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Στη δημοσιότητα έδωσαν για πρώτη φορά οι ρωσικές αρχές οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συναυλιακού χώρου Crocus City Hall, που κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τη φονική επιδρομή της 22ας Μαρτίου 2024 στα περίχωρα της Μόσχας.

Τα πλάνα δείχνουν τη στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στο κτίριο λίγο πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συναυλίας. Κινούνται μεθοδικά. Ανοίγουν πυρ αδιακρίτως εναντίον πολιτών στους διαδρόμους και στο φουαγιέ, σκορπώντας τον πανικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ρωσικών αρχών, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στα αυτόματα όπλα, αλλά προκάλεσαν εκτεταμένη πυρκαγιά στο συγκρότημα χρησιμοποιώντας εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα η οροφή της κεντρικής αίθουσας να καταρρεύσει και δεκάδες θεατές να παγιδευτούν μέσα στους καπνούς.

Ο βαρύς απολογισμός και η έρευνα

Ο τραγικός απολογισμός ξεπέρασε τους 140 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν σε εκατοντάδες. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανακοινώθηκε από τους ερευνητές, η ανάλυση του ψηφιακού υλικού συνεχίζεται για να αποτυπωθεί πλήρως το δρομολόγιο των δραστών μέσα στο κτίριο και να εντοπιστούν όλες οι πτυχές που αφορούν την οργάνωση, την επιμελητεία και τις εντολές εκτέλεσης της επίθεσης.

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