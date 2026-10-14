Καρέ καρέ η σύλληψη του Ιάπωνα δημοσιογράφου για κατασκοπεία από τη ρωσική FSB

Snapshot Η ρωσική Ομοσδιακή Υπησία Ασφαίας (FSB) συνέλαβε τον Ιάπωνα δημοσιογράφο Yuki Imai με κατηγορίες κατασκοπείας.

Ο Imai κατηγορείται ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων στρατευμένων και εθελοντών από τα Κουρίλια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η FSB δημοσιοποίησε πλάνα από τη σύλληψη και ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος είχε επαφές με ιαπωνικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Imai συνελήφθη πριν εγκαταλείψει τη Ρωσία, μεταφέρθηκε στη Μόσχα και του ασκήθηκαν διώξεις με ποινή φυλάκισης 10 έως 20 ετών σε περίπτωση ενοχής.

Η σύλληψη γίνεται σε ένα πλαίσιο ήδη τεταμένων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Τόκιο, μετά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο νησί Ιτουρούπ. Snapshot powered by AI

Πλάνα από την επιχείρηση σύλληψης του Ιάπωνα δημοσιογράφου, ύποπτου για κατασκοπεία στη Ρωσία, έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB)

Ο αναποκριτής της Hokkaido Shimbun, Yuki Imai, 34 ετών σύμφωνα με την FSB, συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και ο αριθμός των στρατευμένων και εθελοντών από τα Κουρίλια που συμμετέχουν στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Ο δημοσιογράφος αυτός μιλούσε με άτομα του περιβάλλοντός του για επαφές του με ιαπωνικές μυστικές υπηρεσίες» δημοσιοποίησε η FSB.

凄いな、拘束してから連行するまでの過程を全部撮影して公開しているのか。日本ではまず見ない映像。 ＞ロシア治安機関 北海道新聞の日本人記者拘束 スパイ容疑で 国営タス通信が報道 https://t.co/ogCdFVzHFR — お侍さん (@ZanEngineer) October 13, 2026

Σύμφωνα με την περιγραφή της FSB, ο συλληφθείς δημοσιογράφος φύλαγε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε για να τις παραδώσει στην ιαπωνική πλευρά, και συνελήφθη αμέσως πριν εγκαταλείψει τη Ρωσία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου και κρατείται, ενώ του ασκήθηκαν διώξεις για κατασκοπεία.

Σε περίπτωση ενοχής, η ποινή φυλάκισης κυμαίνεται από 10 έως 20 χρόνια.

Ο Ιάπωνας δημπσιογράφος επισκέφθηκε το καλοκαίρι τη Ρωσία, περιηγήθηκε στη Βλαδιβοστόκ και στη Ναχόντκα, ενώ ερεύνησε τη ζωή στη ρωσική Άπω Ανατολή. Οι σχέσεις Μόσχας - Τόκιο είναι ήδη τεταμένες, μετά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο νησί Ιτουρούπ.

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