Ιάπωνας δημοσιογράφος συλλαμβάνεται στη Ρωσία με κατηγορίες «κατασκοπείας»

Πρόσφατα η Ρωσία ζήτησε την έκδοση της Γιαπωνέζας Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιάπωνας δημοσιογράφος συλλαμβάνεται στη Ρωσία με κατηγορίες «κατασκοπείας»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ρωσική υπηρεσία FSB συνέλαβε τον 34χρονο Ιάπωνα δημοσιογράφο Yuki Imai στη Σαχαλίνη με κατηγορίες κατασκοπείας σχετικά με τον ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό στις Κουρίλες.
  • Ο Ιάπωνας δημοσιογράφος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 10 έως 20 ετών.
  • Τέσσερις ημέρες πριν τη σύλληψη, η Ιαπωνία διαμαρτυρήθηκε επίσημα για τον διωγμό της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Tomoko Akane, από τη Ρωσία.
  • Η Μόσχα ζήτησε από τις Κάτω Χώρες την έκδοση της Akane και άλλων αξιωματούχων του ΔΠΔ ως αντίποινα για ένταλμα σύλληψης του Ρώσου Προέδρου.
  • Ο Yuki Imai επισκεπτόταν τη Ρωσία από το 2014 και είχε καλύψει θέματα όπως οι εκλογές της Κρατικής Δούμας και οι ρωσο-βορειοκορεατικές σχέσεις.
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Η FSB της Ρωσίας συνέλαβε τον 34χρονο Yuki Imai, ανταποκριτή της ιαπωνικής εφημερίδας Hokkaido Shimbun, στη Σαχαλίνη με την κατηγορία ότι συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού που στάλθηκε από τις Κουρίλες για να πολεμήσει κατά της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι 4 μέρες πριν από τη σύλληψη του δημοσιογράφου, η Ιαπωνία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία κατά της Ρωσίας σχετικά με τον διωγμό της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Tomoko Akane.

Στις 8 Οκτωβρίου, η Μόσχα ζήτησε από τις Κάτω Χώρες να εκδώσουν την Akane και οκτώ άλλους αξιωματούχους του ΔΠΔ σε αντίποινα για το ένταλμα σύλληψης του Ρώσου Προέδρου που εκδόθηκε το 2023 σχετικά με την παράνομη απέλαση Ουκρανών παιδιών.

Ο Ιάπωνας δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 έως 20 ετών.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Πούτιν επισκέφθηκε το αμφισβητούμενο νησί του Ιτουρούπ, προκαλώντας ακόμα μία διαμαρτυρία από την Ιαπωνία. Και ο συλληφθείς δημοσιογράφος κατηγορείται ότι συγκέντρωνε πληροφορίες ειδικά σχετικά με το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό από τις Κουρίλες.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Ostorozhno, ο Imai επισκεπτόταν τη Ρωσία τουλάχιστον από το 2014 και τα άρθρα του κάλυπταν τις εκλογές της Κρατικής Δούμας, τις ρωσο-βορειοκορεατικές σχέσεις και την παρουσία Βορειοκορεατών υπηκόων στη Σαχαλίνη.

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