Η μυστηριώδης «ρωσική πανούκλα» πλήττει τρίτη χώρα: «Κερδίζουν» έδαφος οι θεωρίες «βιολογικών όπλων»

Snapshot Η μυστηριώδης «ρωσική πανούκλα» έχει εξαπλωθεί σε τρίτη χώρα, τη Μαδαγασκάρη, με επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από τη Ρωσία να αποκαλύψει πληροφορίες για το θάνατο ερευνήτριας σε εργαστήριο στη Σιβηρία, που πυροδότησε διεθνή ανησυχία.

Οι ρωσικές αρχές επιβλήθηκαν αυστηρή καραντίνα σε περίπου 200 άτομα και έκλεισαν νοσοκομεία, ενώ αρνούνται τη σύνδεση του θανάτου με την πανώλη.

Διεθνείς ειδικοί, όπως ο πρώην διευθυντής CDC των ΗΠΑ, αμφισβητούν τις επίσημες ανακοινώσεις και υποστηρίζουν ότι μπορεί να πρόκειται για ανθεκτικό ή γενετικά τροποποιημένο στέλεχος.

Η Μαδαγασκάρη εφαρμόζει προληπτικά μέτρα, όπως χορήγηση φαρμάκων και εξόντωση ψύλλων, ενώ η Νότια Κορέα ενισχύει την παρακολούθηση ταξιδιωτών από τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Τροφή στις θεωρίες για μυστικές δοκιμές βιολογικών όπλων δίνουν οι αναφορές για κρούσματα της μυστηριώδους «ρωσικής πανώλης» και σε τρίτη χώρα, μετά τη Ρωσία και την Κίνα.

Τέσσερις επιβεβαιωμένες και πέντε ύποπτες μολύνσεις έχουν πλέον εντοπιστεί στη Μαδαγασκάρη, κλιμακώνοντας τους φόβους παγκοσμίως μετά από τον μυστηριώδη θάνατο ερευνήτριας σε εργαστήριο υψηλής ασφάλειας στη Σιβηρία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρεψε τη Μόσχα να αποκαλύψει αμέσως πληροφορίες για το τι συνέβη νωρίτερα αυτό το μήνα, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει πανικό πέρα από τα σύνορα, ωθώντας αξιωματούχους στη γειτονική Κίνα να αποθηκεύσουν βασικά τρόφιμα και προμήθειες.

Η κρίση ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου, όταν η 28χρονη εργαζόμενη στο εργαστήριο Darya Shipilova πέθανε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανώλης του Ιρκούτσκ στη Ρωσία. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές δείχνουν ότι ο ερευνητής έριξε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε μολυσματικά βακτήρια. . . αλλά η Ρωσία το αρνείται.

Ως απάντηση στο περιστατικό, οι ρωσικές αρχές έθεσαν περίπου 200 άτομα σε αυστηρή καραντίνα και έκλεισαν πολλά νοσοκομεία στην περιοχή. Αξιωματούχοι στο Ιρκούτσκ αρνήθηκαν δημοσίως ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τη βουβωνική ή πνευμονική πανώλη, αποδίδοντάς τον σε σοβαρή πνευμονία. Διεθνείς εμπειρογνώμονες αμφισβητούν σοβαρά την αφήγηση του Κρεμλίνου.

Ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, Δρ Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, αμφισβήτησε δημόσια την επίσημη απάντηση, επισημαίνοντας ότι η πανώλη άγριου τύπου είναι πολύ ευαίσθητη στα αντιβιοτικά και συνήθως είναι δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Δρ Ρέντφιλντ θεώρησε ότι τα ακραία μέτρα καραντίνας υποδηλώνουν ότι η εγκατάσταση μπορεί να χειριζόταν ένα ανθεκτικό στα αντιβιοτικά ή γενετικά τροποποιημένο στέλεχος του Μαύρου Θανάτου.

Οι υγειονομικές αρχές στη Μαδαγασκάρη έχουν ξεκινήσει μια επείγουσα απάντηση στο νέο ξέσπασμά, χορηγώντας προληπτικά φάρμακα σε 200 στενές επαφές και ξεκινώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξόντωσης ψύλλων για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Αν και η πανώλη είναι ενδημική σε περιοχές της Μαδαγασκάρης, η χρονική στιγμή της επιδημίας έχει αυξήσει την παγκόσμια επαγρύπνηση και τους φόβους για μια μεταλλαγμένη απειλή.

Ως απάντηση στην κλιμάκωση της κατάστασης, η υπηρεσία ελέγχου ασθενειών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ενισχυμένη παρακολούθηση και έλεγχο για ταξιδιώτες που φτάνουν από τη Ρωσία.

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