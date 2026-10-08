«Ξέρω την αλήθεια»: Οργισμένη η μητέρα της νεκρής 28χρονης που προκάλεσε θρίλερ με επιδημία πανώλης

Η μητέρα της, επίσης, επαγγελματίας του ιατρικού κλάδου, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ατυχήματος, αφήνοντας υπόνοιες για συγκάλυψη 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ξέρω την αλήθεια»: Οργισμένη η μητέρα της νεκρής 28χρονης που προκάλεσε θρίλερ με επιδημία πανώλης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 28χρονη ερευνήτρια Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε από πνευμονία άγνωστης προέλευσης μετά από υποτιθέμενο ατύχημα με δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε παθογόνο της πανώλης.
  • Η μητέρα της αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή και υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να σπάσει ο σωλήνας λόγω της υψηλής προστασίας του.
  • Περισσότερα από 190 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τη Σιπίλοβα τέθηκαν σε καραντίνα και εμφανίζουν αρνητικά τεστ μέχρι στιγμής.
  • Οι ρωσικές αρχές επιβεβαιώνουν τον θάνατο από πνευμονία και δηλώνουν ότι τήρησαν το διεθνές πρωτόκολλο, ενώ ο ΠΟΥ και οι ΗΠΑ ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια.
  • Υπάρχουν υποψίες ότι το στέλεχος της πανώλης ίσως να έχει τροποποιηθεί βιολογικά, γεγονός που θα εξηγούσε την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.
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Ο θάνατος της νεαρής ερευνήτριας, που φέρεται να μολύνθηκε από πανώλη, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση.

Τώρα η μητέρα της αμφισβητεί την εκδοχή του ατυχήματος και αφήνει υπόνοιες συγκάλυψης.

Η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, εργαζόταν στο Ινστιτούτο Ερευνών κατά της Πανούκλας του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή, όταν αρρώστησε και πέθανε στο νοσοκομείο στις 2 Οκτωβρίου, αφού, φέρεται να της έπεσε ένας δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε τον θανατηφόρο παθογόνο οργανισμό.

Ωστόσο, η μητέρα της, Σβετλάνα Σιπίλοβα, επαγγελματίας του ιατρικού κλάδου, δήλωσε στο ρωσικό μέσο ενημέρωσης «Glubina» ότι δεν πιστεύει αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι είναι απλώς αδύνατο να σπάσει κανείς ένα δοκιμαστικό σωλήνα και επιμένοντας ότι γνωρίζει «την αλήθεια», όπως ανέφερε η εφημερίδα «Telegraph».

«Ξέρω την αλήθεια», είπε. «Πρέπει να αντιμετωπίζω ηλίθιους γνωστούς που πίστεψαν όλα αυτά – οι έξυπνοι δεν το πίστεψαν, φυσικά. Ούτε καν όλοι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατο να σπάσει έτσι ένας δοκιμαστικός σωλήνας», συνέχισε. «Ακόμα κι αν τον πετάξεις στον τοίχο. Μόνο ένας ερασιτέχνης θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο.»

«Ακόμη και υποθετικά, είναι απλώς αδύνατο να χυθεί το περιεχόμενο ή να σπάσει ο σωλήνας – είναι τόσο καλά προστατευμένοι», επέμεινε. «Απλώς άφησαν την κόρη μου να πεθάνει.»

Ως αποτέλεσμα του θανάτου της, εκατοντάδες άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν σε καραντίνα.

Η Μόσχα έχει επιβεβαιώσει μόνο ότι πέθανε από «πνευμονία άγνωστης προέλευσης» — ωστόσο, οι ειδικοί αμφισβητούν πλέον αν το στέλεχος της πανώλης που την σκότωσε θα μπορούσε να έχει τροποποιηθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πιθανό βιολογικό όπλο.

«Αν εργαζόταν σε εργαστήριο πανούκλας και είχε ένα ατύχημα, θα υπήρχε πρωτόκολλο για να λάβει αντιβιοτικά», δήλωσε ο πρώην διευθυντής του CDC, Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, στο NewsNation την Τρίτη. «Τώρα, αν η πανούκλα με την οποία εργαζόταν είχε τροποποιηθεί ώστε να μην είναι ευαίσθητη στα αντιβιοτικά… αυτό θα εξηγούσε γιατί ίσως δεν είχαν αποτέλεσμα.»

Ο Πρόεδρος Τραμπ, εν τω μεταξύ, υποβάθμισε την πιθανότητα η επιστήμονας να πέθανε από βιολογικό όπλο, δηλώνοντας την Τετάρτη ότι «δεν το πιστεύουμε», αλλά ότι «θα το μάθουμε σύντομα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία ανέφερε το περιστατικό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τήρησε το διεθνές πρωτόκολλο — κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Μόσχα για διαφάνεια στην υπόθεση.

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