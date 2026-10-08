Ρωσία: Από πνευμονία και όχι εργαστηριακή πανώλη πέθανε η ερευνήτρια στη Σιβηρία

Οι αρχές του Ιρκούτσκ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις στις επαφές της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαρροή παθογόνου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ρωσία: Από πνευμονία και όχι εργαστηριακή πανώλη πέθανε η ερευνήτρια στη Σιβηρία
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας στη Σιβηρία οφείλεται οριστικά σε πνευμονία και όχι σε μόλυνση από πανώλη μέσα στο εργαστήριο όπου εργαζόταν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις ρωσικές αρχές. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη διαρροή επικίνδυνου βακτηρίου. Τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής ιατρικός έλεγχος όλων όσων ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα.

Η ιατρική παρακολούθηση του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος της ασθενούς έληξε χωρίς να ανιχνευθεί κάποιο πρόβλημα υγείας σχετιζόμενο με λοιμώδη παθολογία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.000 εργαστηριακές αναλύσεις.

Μέσω της εφαρμογής Max ξεκαθάρισε ότι δεν εντοπίστηκε κανένας επικίνδυνος παθογόνος μικροοργανισμός. Ο θάνατος της Ντάρια Σιπίλοβα αποδίδεται σε πνευμονία που δεν έχει σχέση με τα επαγγελματικά της καθήκοντα. Ο Κόμπζεφ υπεραμύνθηκε των διαδικασιών ασφαλείας υπογραμμίζοντας πως η 28χρονη διέθετε ανοσία, ήταν πλήρως εμβολιασμένη απέναντι στα παθογόνα που μελετούσε και τηρούσε αυστηρά τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου κατά τον χειρισμό τους. Στο εσωτερικό του ινστιτούτου δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η στάση της Δύσης απέναντι στη Μόσχα

Την ίδια ώρα, η υπόθεση είχε πάρει διεθνείς διαστάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητούσαν επίμονα από τη Μόσχα περισσότερες διευκρινίσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η επιστήμονας.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε ψευδείς τις περισσότερες πληροφορίες που διακινήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης γύρω από το θέμα. Η ρωσική υγειονομική υπηρεσία Rospotrebnadzor παρενέβη νωρίτερα για να διαβεβαιώσει ότι οι μεταθανάτιες εξετάσεις στη σορό της ερευνήτριας έδειξαν απλώς πνευμονία αδιευκρίνιστης προέλευσης. Η πνευμονική μορφή της πανώλης αποτελεί μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσο. Προκαλείται από βακτήρια και μπορεί να οδηγήσει ταχύτατα στον θάνατο εάν δεν χορηγηθεί άμεσα η κατάλληλη θεραπεία.

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