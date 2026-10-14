Nord Stream: Ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού για το σαμποτάζ στους αγωγούς

Snapshot Ξεκινά στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού Σεργκέι Κ., κατηγορούμενου για σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream το 2022.

Ο Σεργκέι Κ. αρνείται τις κατηγορίες και είναι ο πρώτος ύποπτος που δικάζεται για τις εκρήξεις.

Η γερμανική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι οι σαμποτέρ ενήργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών.

Δεύτερος ύποπτος, ο Ουκρανός Volodymyr Zhuravlov, αμφισβήτησε την έκδοσή του στην Πολωνία, όπου κρίθηκε ότι η επίθεση δεν ήταν παράνομη.

Ο Zhuravlov συνελήφθη στην Κροατία και η έκδοσή του στη Γερμανία έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης. Snapshot powered by AI

Στο Αμβούργο ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, η δίκη του Ουκρανού, ο οποίος κατηγορείται για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου «Nord Stream» της Ρωσίας προς τη Γερμανία, τέσσερα χρόνια μετά την ανατίναξή τους.

Ο Σεργκέι Κ. (Serhii Kuznetsov βάσει των δικαστικών εγγράφων), κατηγορείται ότι συνωμότησε με άλλους Ουκρανούς στρατιωτικούς για να καταστρέψει τους αγωγούς και να εμποδίσει τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της με τα έσοδα από το φυσικό αέριο.

Ο Serhii K, ο οποίος εκδόθηκε στη Γερμανία πέρυσι, θα είναι ο πρώτος ύποπτος που θα δικαστεί για τις εκρήξεις.

Αρνείται τις κατηγορίες, όπως και ένας δεύτερος ύποπτος που αντιτίθεται στην έκδοσή του από την Κροατία.

Τους μήνες που ακολούθησαν την καταστροφή τριών από τους τέσσερις αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα, ανοιχτά του νησιού Μπόρνχολμ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι υποψίες των δυτικών χωρών στράφηκαν προς τη Μόσχα, χωρίς όμως να αποδίδουν άμεσα ευθύνες.

Η Ρωσία είχε ήδη διακόψει τη ροή φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω του «Nord Stream 1» εβδομάδες πριν από την επίθεση, ενώ ο «Nord Stream 2» δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Το Βερολίνο είχε παγώσει το έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγο πριν από την εισβολή και υπήρχαν αναφορές για ύποπτες κινήσεις του ρωσικού ναυτικού πριν από τις εκρήξεις.

Και ενώ Δανία και Σουηδία έκλεισαν τις έρευνες, οι Γερμανοί, παρά τις αντιδράσεις του Κιέβου, συνέχισαν, θέτοντας στο επίκεντρο μια ομάδα δυτών βαθέων υδάτων που είχαν νοικιάσει ένα γιοτ που ονομαζόταν Andromeda στο βόρειο γερμανικό λιμάνι του Ρόστοκ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριζε πάντα ότι η Ουκρανία δεν είχε «καμία σχέση με [τις εκρήξεις του Nord Stream]», αν και στο κατηγορητήριό τους οι Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι σαμποτέρ συνέλαβαν το σχέδιο «ενεργώντας κατόπιν εντολής των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών».

Ο Serhii K συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα, τον Αύγουστο του 2025, στο ιταλικό θέρετρο Ρίμινι της Αδριατικής και εκδόθηκε στο Βερολίνο, όπου και μεταφέρθηκε στα τέλη του περασμένου έτους.

Όσον αφορά στον δεύτερο κατηγορούμενο, επίσης Ουκρανό με το όνομα Volodymyr Zhuravlov αμφισβήτησε επιτυχώς την αίτηση έκδοσης της Γερμανίας σε πολωνικό δικαστήριο.

Ο Ουκρανός άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως Βολοντίμιρ Ζ. (δεξιά) αποχωρεί από την αίθουσα ενός περιφερειακού δικαστηρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 AP

Σε μια απόφαση πολύ διαφορετική από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, ο Πολωνός δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του Zhuravlov τον Οκτώβριο του 2025, δηλώνοντας ότι η επίθεση στους αγωγούς δεν ήταν παράνομη και ότι εάν η Ουκρανία είχε οργανώσει ένοπλη αποστολή ήταν «δικαιολογημένη, λογική και δίκαιη».

Αν και αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο της Βαρσοβίας, συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο στην Κροατία ως ύποπτος που «συμμετείχε στις καταδύσεις που ήταν απαραίτητες» για το σαμποτάζ.

Τον περασμένο μήνα, η Κροατία ενέκρινε την έκδοσή του, αν και δεν είναι σαφές πότε θα συμβεί αυτό και εάν η υπόθεσή του θα μπορούσε να γίνει μέρος της δίκης του Αμβούργου.

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