Nord Stream: Ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού για το σαμποτάζ στους αγωγούς

Δύο Ουκρανοί έχουν συλληφθεί για την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου - Αναμένεται η έκδοση του δεύτερου υπόπτου από την Κροατία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Nord Stream: Ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού για το σαμποτάζ στους αγωγούς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ξεκινά στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού Σεργκέι Κ., κατηγορούμενου για σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream το 2022.
  • Ο Σεργκέι Κ. αρνείται τις κατηγορίες και είναι ο πρώτος ύποπτος που δικάζεται για τις εκρήξεις.
  • Η γερμανική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι οι σαμποτέρ ενήργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών.
  • Δεύτερος ύποπτος, ο Ουκρανός Volodymyr Zhuravlov, αμφισβήτησε την έκδοσή του στην Πολωνία, όπου κρίθηκε ότι η επίθεση δεν ήταν παράνομη.
  • Ο Zhuravlov συνελήφθη στην Κροατία και η έκδοσή του στη Γερμανία έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης.
Snapshot powered by AI

Στο Αμβούργο ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, η δίκη του Ουκρανού, ο οποίος κατηγορείται για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου «Nord Stream» της Ρωσίας προς τη Γερμανία, τέσσερα χρόνια μετά την ανατίναξή τους.

Ο Σεργκέι Κ. (Serhii Kuznetsov βάσει των δικαστικών εγγράφων), κατηγορείται ότι συνωμότησε με άλλους Ουκρανούς στρατιωτικούς για να καταστρέψει τους αγωγούς και να εμποδίσει τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της με τα έσοδα από το φυσικό αέριο.

Ο Serhii K, ο οποίος εκδόθηκε στη Γερμανία πέρυσι, θα είναι ο πρώτος ύποπτος που θα δικαστεί για τις εκρήξεις.

Nord Stream

Αρνείται τις κατηγορίες, όπως και ένας δεύτερος ύποπτος που αντιτίθεται στην έκδοσή του από την Κροατία.

Τους μήνες που ακολούθησαν την καταστροφή τριών από τους τέσσερις αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα, ανοιχτά του νησιού Μπόρνχολμ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι υποψίες των δυτικών χωρών στράφηκαν προς τη Μόσχα, χωρίς όμως να αποδίδουν άμεσα ευθύνες.

Η Ρωσία είχε ήδη διακόψει τη ροή φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω του «Nord Stream 1» εβδομάδες πριν από την επίθεση, ενώ ο «Nord Stream 2» δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Το Βερολίνο είχε παγώσει το έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγο πριν από την εισβολή και υπήρχαν αναφορές για ύποπτες κινήσεις του ρωσικού ναυτικού πριν από τις εκρήξεις.

Και ενώ Δανία και Σουηδία έκλεισαν τις έρευνες, οι Γερμανοί, παρά τις αντιδράσεις του Κιέβου, συνέχισαν, θέτοντας στο επίκεντρο μια ομάδα δυτών βαθέων υδάτων που είχαν νοικιάσει ένα γιοτ που ονομαζόταν Andromeda στο βόρειο γερμανικό λιμάνι του Ρόστοκ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριζε πάντα ότι η Ουκρανία δεν είχε «καμία σχέση με [τις εκρήξεις του Nord Stream]», αν και στο κατηγορητήριό τους οι Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι σαμποτέρ συνέλαβαν το σχέδιο «ενεργώντας κατόπιν εντολής των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών».

Ο Serhii K συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα, τον Αύγουστο του 2025, στο ιταλικό θέρετρο Ρίμινι της Αδριατικής και εκδόθηκε στο Βερολίνο, όπου και μεταφέρθηκε στα τέλη του περασμένου έτους.

Όσον αφορά στον δεύτερο κατηγορούμενο, επίσης Ουκρανό με το όνομα Volodymyr Zhuravlov αμφισβήτησε επιτυχώς την αίτηση έκδοσης της Γερμανίας σε πολωνικό δικαστήριο.

Ουκρανός επίθεση Nord Stream

Ο Ουκρανός άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως Βολοντίμιρ Ζ. (δεξιά) αποχωρεί από την αίθουσα ενός περιφερειακού δικαστηρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

AP

Σε μια απόφαση πολύ διαφορετική από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, ο Πολωνός δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του Zhuravlov τον Οκτώβριο του 2025, δηλώνοντας ότι η επίθεση στους αγωγούς δεν ήταν παράνομη και ότι εάν η Ουκρανία είχε οργανώσει ένοπλη αποστολή ήταν «δικαιολογημένη, λογική και δίκαιη».

Αν και αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο της Βαρσοβίας, συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο στην Κροατία ως ύποπτος που «συμμετείχε στις καταδύσεις που ήταν απαραίτητες» για το σαμποτάζ.

Τον περασμένο μήνα, η Κροατία ενέκρινε την έκδοσή του, αν και δεν είναι σαφές πότε θα συμβεί αυτό και εάν η υπόθεσή του θα μπορούσε να γίνει μέρος της δίκης του Αμβούργου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η σύλληψη του Ιάπωνα δημοσιογράφου για κατασκοπεία από τη ρωσική FSB

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Χωρίς ρεύμα 600.000 άνθρωποι 

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ρόδο - Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧ - Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

10:13WHAT THE FACT

Η εξέλιξη του δοχείου φαγητού: Από τα πακέτα μπισκότων στα σύγχρονα ισοθερμικά

10:11ΥΓΕΙΑ

Βραχνάδα που δεν υποχωρεί: Πότε πρέπει να πάτε για εξετάσεις;

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Άλογα του Αίνου κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα στον δρόμο - Βίντεο

10:04ΠΟΛΤΟΣ

Ποιον αφορά η απόλυση Γκίλφοϊλ;

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε… αγέλη αγριογούρουνων

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Google: Δίνει πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα ΑΙ σε 200 ερευνητές

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημη influencer: Πόζαρε ατάραχη στα ερείπια του σεισμού στον Παναμά

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Μεσογείων

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα

09:40MEETING POINT

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Ευρώπη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Citroën 2CV επιστρέφει ηλεκτρικό και παραμένει πιστό στην απλότητα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Η Γκίλφοϊλ δεν ήταν απλά κάποια που έβγαινε με τον γιο του Τραμπ»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις σε πολίτη από την Πάρο: «Βρίστε με κυρία μου αλλά όχι ενώ οδηγείτε, έλεος!»

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού για το σαμποτάζ στους αγωγούς

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία - «Οργανώνεται νέο κύμα» αναφέρει ο Μαρουσάκης

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Το εξωτικό Μπαλί ξέμεινε από βενζίνη: Χαοτικές σκηνές και απέραντο μποτιλιάρισμα έξω από βενζινάδικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανορθόδοξος πόλεμος: Ιερέας ραντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσας του που είναι τσακωμένοι

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: «Φούσκωσε» ο Κηφισός - Σε επιφυλακή οι Αρχές

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

06:52LIFESTYLE

Ελληνικές σειρές που κατέκτησαν το εξωτερικό: Από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και το «Παιδί» στο «Νησί»

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη», ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

07:18LIFESTYLE

Δώρα Τσαμπάζη: «Δεν έχω καταφέρει να απαντήσω στα παιδιά μας γιατί δεν γίνεται να ζωντανέψεις ξανά» – 4 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Double score Μητσοτάκη και εννεακομματική Βουλή – Ποια κόμματα μένουν εκτός

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε… αγέλη αγριογούρουνων

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η 41χρονη πήρε τηλέφωνο τον πρώην σύζυγό της πριν πάει να ρίξει την ατροπίνη στα τρόφιμα - «Θα είσαι σπίτι;»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Στο έλεος της κακοκαιρίας μεγάλο τμήμα της χώρας – Πού υπάρχουν προβλήματα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ - Ποιες περιοχές εντάσσονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ