Βρετανία: Επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας παρά τη συμφωνία Τραμπ για το ντίζελ

Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση διατηρεί σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία και δεν προτίθεται να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επισημαίνει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι οι αυστηρότερες που έχουν επιβληθεί ποτέ από τη χώρα.

Η συμφωνία των ΗΠΑ για εισαγωγή ρωσικού ντίζελ προκαλεί αντίδραση από την Ουκρανία και διαφοροποίηση στη βρετανική στάση.

Η Βρετανία επιλέγει να παραμείνει δεσμευμένη στις κυρώσεις παρά την αμερικανική πολιτική χαλάρωσής τους. Snapshot powered by AI

Η Βρετανία παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας, διαμηνύοντας ότι δεν προτίθεται να χαλαρώσει τον οικονομικό αποκλεισμό του Κρεμλίνου.

«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη», δήλωσε Βρετανός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βρετανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους της, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία διαθέτει την απαραίτητη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη για την υπεράσπισή της. Την ίδια ώρα, η Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι η πίεση προς τη Μόσχα δεν πρόκειται να υποχωρήσει, κάνοντας λόγο για το αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων που έχει επιβληθεί ποτέ από τη χώρα.

Η τοποθέτηση του Λονδίνου καταγράφηκε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για άμεση εισαγωγή άνω των 300.000 τόνων ρωσικού καυσίμου, με πρόβλεψη για άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εγχώριων τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία συνοδεύεται από μερική χαλάρωση των αμερικανικών ενεργειακών περιορισμών.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει οποιαδήποτε υποχώρηση στις κυρώσεις ως ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί τη ρωσική πλευρά. Κι όμως, την ώρα που το ενεργειακό παζάρι αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες, η Βρετανία επιλέγει να διαχωρίσει τη στάση της, εμμένοντας στις δεσμεύσεις της προς τις ουκρανικές δυνάμεις

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