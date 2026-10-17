Διοικητής ΝΑΤΟ: Γιατί ο Πούτιν δεν μπορεί να μας νικήσει-Πόσο πιθανή είναι μια ρωσική επίθεση

Snapshot Ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ θεωρεί τη Ρωσία στρατιωτικά κατώτερη και εκτιμά ότι δεν θα επιχειρήσει μεγάλη επίθεση στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν βασίζεται σε μεθόδους σαμποτάζ και φόβου αντί για συμβατική σύγκρουση λόγω της αποτροπής από τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ διαθέτει σύγχρονα μαχητικά F-35, αντιτορπιλικά και υποβρύχια που υπερτερούν σημαντικά των ρωσικών δυνάμεων.

Η υποστήριξη της Ουκρανίας δεν έχει οδηγήσει σε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία, παρά τις προσπάθειες Πούτιν να πείσει το κοινό για το αντίθετο.

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι δεν απειλεί τη Ρωσία στο Καλίνινγκραντ και ότι οι ενισχύσεις στη Βαλτική καθιστούν τη θέση της Ρωσίας εκεί αδύναμη. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία δεν θα τολμήσει μια μεγάλη επίθεση στην Ευρώπη, λέει ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στρατηγός Alexus G. Grynkewich, σημειώνοντας ότι η Μόσχα είναι στρατιωτικά κατώτερη. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν βασίζεται στο σαμποτάζ και τον φόβο.

Ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ πιστεύει ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι στρατιωτικά πολύ ανώτερη από τη Ρωσία. Σε συνέντευξή του στο «Der Spiegel», ο Αμερικανός δήλωσε: Οι στρατιωτικές μας δυνατότητες, τις οποίες θα αναπτύξουμε σε μια μεγάλη σύγκρουση, ξεπερνούν κατά πολύ αυτές της Μόσχας.

Μεταξύ άλλων ο Alexus Grynkewich, ανέφερε στο "Der Spiegel": Η Μόσχα δεν διαθέτει σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ούτε τον τεράστιο αριθμό σύγχρονων αντιτορπιλικών ή υποβρυχίων που διαθέτει το ΝΑΤΟ.

Ο στρατηγός πρόσθεσε ότι ήταν βέβαιος ότι η Ρωσία δεν θα εξαπέλυε μια μεγάλης κλίμακας συμβατική επίθεση στην Ευρώπη. «Ο Πούτιν καταφεύγει σε άλλες μεθόδους, όπως για παράδειγμα σε σαμποτάζ, επειδή δεν έχει άλλες επιλογές», είπε.

Ο Πούτιν δεν επιθυμεί άμεση σύγκρουση σύμφωνα με τον Γκρίνκεβιτς, κι αυτό οφείλεται στη συμβατική αποτροπή. Αυτή πρέπει να διατηρηθεί, να εκσυγχρονιστούν οι στρατοί του ΝΑΤΟ, να διεξαχθεί εκτεταμένη εκπαίδευση και να επιδειχθούν οι δυνατότητες.

Όταν ρωτήθηκε αν ο όρος «σκιώδης πόλεμος» ήταν κατάλληλος για τις ρωσικές ενέργειες, ο τετράστερος στρατηγός δήλωσε στο «Der Spiegel»: «Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους: δολιοφθορές, εμπρησμοί ή τρομοκρατικές επιθέσεις είναι ακριβείς όροι. Υπάρχουν σαφείς απαντήσεις σε αυτά. Το να τις αποκαλούμε υβριδικές επιθέσεις είναι πολύ ασαφές για μένα».

Όταν ρωτήθηκε αν βρίσκονταν ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο Γκρίνκιβιτς είπε: Αυτό είναι το επικίνδυνο παιχνίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν. Θέλει να πείσει τους πληθυσμούς μας ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι επικίνδυνη, ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ευτυχώς, αυτό δεν έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής.

Οι ανησυχίες της Μόσχας για το Καλίνινγκραντ είναι περιττές

Υπό το φως των πρόσφατων απειλών της Μόσχας ότι η απομόνωση ή ακόμη και η επίθεση στον ρωσικό θύλακα θα πυροδοτούσε πόλεμο, ο Γκρίνκιβιτς επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Ενεργεί μόνο όταν δέχεται επίθεση. «Επομένως, η Ρωσία δεν έχει τίποτα να ανησυχεί σχετικά με το Καλίνινγκραντ».

Ως στρατιωτικός αξιωματικός, ωστόσο, βλέπει ότι η Ρωσία έχει αποδυναμωθεί στο Καλίνινγκραντ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, το ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί στις χώρες της Βαλτικής. «Η κατάσταση εκεί είναι στρατιωτικά δυσμενής για τη Ρωσία», είπε. Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ είναι ρουτίνας και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην μπορούν να ερμηνευθούν ως επιθετικότητα.