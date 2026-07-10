Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

Snapshot Η Βραζιλιάνα influencer και μοντέλο Καουάνα Μπιλχάρ, 27 ετών, πέθανε μετά από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας στο Ντουμπάι.

Η μητέρα της ανακοίνωσε τον θάνατό της και ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να παρακολουθήσει την έρευνα και να μεταφέρει τη σορό στη Βραζιλία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας.

Η ημερομηνία θανάτου παραμένει άγνωστη και η μητέρα ζήτησε σεβασμό προς την κόρη της λόγω κακόβουλων σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Καουάνα Μπιλχάρ ήταν γνωστή για το ταξιδιωτικό περιεχόμενο και τον πολυτελή τρόπο ζωής που παρουσίαζε στους ακολούθους της. Snapshot powered by AI

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα είναι προς το παρόν για τις συνθήκες θανάτους μιας Βραζιλιάνας influencer, η οποία είχε τεράστιο αριθμό ακολούθων στο διαδίκτυο, χάρη στο ταξιδιωτικό της περιεχόμενο και τον λαμπερό τρόπο ζωής της, πριν χάσει τη ζωή της μυστηριωδώς στο Ντουμπάι.

Η influencer και μοντέλο Καουάνα Μπιλχάρ, 27 ετών, σκοτώθηκε μετά από πτώση από τον 27ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Ντουμπάι.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τη μητέρα της, τη Ντάρλα Μπίλχαρ, στις 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το NeedToKnow.

Οι αστυνομικοί φέρεται να εξετάζουν όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας.

A modelo e influenciadora digital Kauana Bilhar morreu após cair do 27º andar de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A morte foi confirmada pela mãe, Darla Bilhar, que publicou uma homenagem à filha nas redes sociais.#dubai pic.twitter.com/dHWLNq4con — Jornal NH (@jornalnh) July 9, 2026

«Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να εκφράσουν το μέγεθος της νοσταλγίας που άφησες πίσω σου», είπε η Ντάρλα.

Η μητέρα της ταξίδεψε αεροπορικώς στο Ντουμπάι για να παρακολουθήσει την έρευνα και να μεταφέρει τη σορό της κόρης της πίσω στη Βραζιλία.

Η ακριβής ημερομηνία θανάτου του μοντέλου παραμένει άγνωστη. Η συντετριμμένη μητέρα, ζήτησε σεβασμό για την κόρη της, αφού τα κοινωνικά της δίκτυα κατακλύστηκαν από κακόβουλα σχόλια.

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