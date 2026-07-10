Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

Γνωστή για το ταξιδιωτικό περιεχόμενο και τον πολυτελή τρόπο ζωής στις αναρτήσεις της είχε αποκτήσει μεγάλο αριθμό ακολούθων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βραζιλιάνα influencer και μοντέλο Καουάνα Μπιλχάρ, 27 ετών, πέθανε μετά από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας στο Ντουμπάι.
  • Η μητέρα της ανακοίνωσε τον θάνατό της και ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να παρακολουθήσει την έρευνα και να μεταφέρει τη σορό στη Βραζιλία.
  • Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας.
  • Η ημερομηνία θανάτου παραμένει άγνωστη και η μητέρα ζήτησε σεβασμό προς την κόρη της λόγω κακόβουλων σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Η Καουάνα Μπιλχάρ ήταν γνωστή για το ταξιδιωτικό περιεχόμενο και τον πολυτελή τρόπο ζωής που παρουσίαζε στους ακολούθους της.
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Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα είναι προς το παρόν για τις συνθήκες θανάτους μιας Βραζιλιάνας influencer, η οποία είχε τεράστιο αριθμό ακολούθων στο διαδίκτυο, χάρη στο ταξιδιωτικό της περιεχόμενο και τον λαμπερό τρόπο ζωής της, πριν χάσει τη ζωή της μυστηριωδώς στο Ντουμπάι.

Η influencer και μοντέλο Καουάνα Μπιλχάρ, 27 ετών, σκοτώθηκε μετά από πτώση από τον 27ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Ντουμπάι.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τη μητέρα της, τη Ντάρλα Μπίλχαρ, στις 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το NeedToKnow.

Οι αστυνομικοί φέρεται να εξετάζουν όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας.

«Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να εκφράσουν το μέγεθος της νοσταλγίας που άφησες πίσω σου», είπε η Ντάρλα.

Η μητέρα της ταξίδεψε αεροπορικώς στο Ντουμπάι για να παρακολουθήσει την έρευνα και να μεταφέρει τη σορό της κόρης της πίσω στη Βραζιλία.

Η ακριβής ημερομηνία θανάτου του μοντέλου παραμένει άγνωστη. Η συντετριμμένη μητέρα, ζήτησε σεβασμό για την κόρη της, αφού τα κοινωνικά της δίκτυα κατακλύστηκαν από κακόβουλα σχόλια.

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