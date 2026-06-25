Έγκλημα στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της - Αντιμέτωπη με εκτέλεση!

Η Μπρουκ Τζορτζ, 23 ετών, πρώην υπάλληλος καταστήματος της John Lewis από το Γκρέιβσεντ, κατηγορείται ότι σκότωσε έναν 26χρονο επίσης Βρετανό με μαχαίρι κουζίνας

Δημήτρης Δρίζος

Έγκλημα στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της - Αντιμέτωπη με εκτέλεση!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μπρουκ Τζορτζ, 23 ετών, κατηγορείται για φόνο του 26χρονου Βρετανού Γουίλιαμ Τρίμπι στο Ντουμπάι και αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.
  • Η οργάνωση Detained in Dubai υποστηρίζει ότι η Τζορτζ ενήργησε σε αυτοάμυνα μετά από βίαιη επίθεση και ζητά να τη μεταχειριστούν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Η οικογένεια της Μπρουκ καταγγέλλει ότι ο άνδρας της είχε αφαιρέσει το διαβατήριο και την κρατούσε φυλακισμένη, εμποδίζοντάς την να φύγει από τα ΗΑΕ.
  • Η Μπρουκ κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Ντουμπάι με περιορισμένη πρόσβαση σε νομική βοήθεια και πρεσβεία, ενώ έχει υποστεί εξευτελιστική μεταχείριση.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών που προσελκύονται στο Ντουμπάι με υποσχέσεις ρομαντισμού και πολυτέλειας, συχνά καταλήγοντας σε κακοποίηση.
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Μια Βρετανίδα influencer στο TikTok κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν άνδρα που γνώρισε στο Facebook στο Ντουμπάι και αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή με εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Μπρουκ Τζορτζ, 23 ετών, πρώην υπάλληλος καταστήματος της John Lewis από το Γκρέιβσεντ, κατηγορείται ότι σκότωσε έναν 26χρονο επίσης Βρετανό με μαχαίρι κουζίνας.

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Ο Γουίλιαμ Τρίμπι

Το περιστατικό να ακολούθησε μια επίθεση, με την ομάδα πίεσης Detained in Dubai να υποστηρίζει ότι η Μις Τζορτζ ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο άνδρας που κατηγορείται ότι δολοφόνησε είναι ο Γουίλιαμ Τρίμπι, επίσης από το Κεντ.

Η Ράντα Στέρλινγκ, επικεφαλής της οργάνωσης, δήλωσε: «Άρπαξε ένα μαχαίρι αφού δέχθηκε επίθεση και γροθιές στο πρόσωπο. Οι αρχές πρέπει να τη μεταχειριστούν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας ενώ διερευνούν την υπόθεση».

Η Μις Τζορτζ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για φόνο στα ΗΑΕ μετά από καβγά με έναν Βρετανό άνδρα που είχε γνωρίσει διαδικτυακά.

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Η Μπρουκ Τζορτζ

Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι εκείνη βρισκόταν σε καθεστώς εκμετάλλευσης από τον άνδρα, ισχυριζόμενη ότι της είχε αφαιρέσει το διαβατήριο και την εμπόδιζε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Στέρλινγκ είπε ότι η Μπρουκ κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Bur Dubai και θα πρέπει να της δοθεί εγγύηση από τις αρχές του εμιράτου.

«Ο κόσμος της έχει καταρρεύσει και η οικογένειά της είναι σε δάκρυα», πρόσθεσε.

Η ίδια ισχυρίστηκε επίσης ότι η υπόθεση αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο μοτίβο, στο οποίο νεαρές Βρετανίδες προσελκύονται στο Ντουμπάι με υποσχέσεις ρομαντισμού και πολυτέλειας και στη συνέχεια εκμεταλλεύονται, μερικές φορές και σεξουαλικά.

Η μητέρα της Μπρουκ, Θέρεζα Τζορτζ, δήλωσε: «Αφού η Μπρουκ επέστρεψε στο Ντουμπάι για δεύτερη φορά, η δυναμική μεταξύ τους είχε ξεκάθαρα αλλάξει.

Την ημέρα πριν το περιστατικό δεν έμοιαζε με τον εαυτό της. Ήταν πιο ήσυχη και όχι η χαρούμενη και ζωηρή κοπέλα που ήξερα, αλλά δεν μου είπε γιατί. Εκείνο το βράδυ πήγαν σε ένα μπαρ στο Ντουμπάι.

Όταν μίλησα με τη Μπρουκ αμέσως μετά το περιστατικό, ήταν τρομοκρατημένη. Δεν την έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Έκλαιγε ανεξέλεγκτα. Έβλεπα ότι το ένα της μάτι ήταν πολύ πρησμένο και άρχιζε να κλείνει.

Ως μητέρα της, ανησυχώ βαθιά για την ευημερία της. Η κόρη που μίλησα εκείνο το βράδυ ήταν τρομοκρατημένη. Πιστεύω ακράδαντα ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να γυρίσει σπίτι».

Σύμφωνα με την οργάνωση, η Τζορτζ γνώρισε τον άνδρα στο πρώτο της ταξίδι στο Ντουμπάι, όπου εκείνος φέρεται να οργάνωσε φωτογράφιση για εκείνη. Έθεσε στην άκρη τις ανησυχίες της επειδή ήταν ευγενικός μαζί της.

Σε δεύτερη επίσκεψη, φέρεται να της πήρε το διαβατήριο και να την επιτέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο και αργότερα στο διαμέρισμά του, όπου εκείνη τον μαχαίρωσε θανάσιμα αφού «άρπαξε ένα μαχαίρι κουζίνας που βρισκόταν κοντά της», σύμφωνα με τη Στέρλινγκ.

Η Μπρουκ προσπάθησε να επιστρέψει στη Βρετανία αλλά συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και φυλακίστηκε, όπου σύμφωνα με καταγγελίες αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρα φύλακα και της απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε δικηγόρο.

Η Μπρουκ γνώρισε τον 26χρονο μέσω Facebook και ταξίδεψε στο Ντουμπάι μετά από διαδικτυακή σχέση.

Σύμφωνα με τη Μις Τζορτζ, το πρώτο της ταξίδι κράτησε περίπου μία εβδομάδα και ήταν θετικό, το οποίο περιέγραψε ως «η καλύτερη περίοδος της ζωής μου».

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, όμως, υποστηρίζει ότι είδε τη συμπεριφορά του να αλλάζει δραματικά.

Ισχυρίστηκε ότι έγινε όλο και πιο ελεγκτικός και κακοποιητικός και ότι ανακάλυψε πως της είχε κλείσει μόνο εισιτήριο απλής μετάβασης, κάτι που την αναστάτωσε και την έκανε να θέλει να φύγει.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά από μια έξοδο στο Caffreys Bar στην πολυτελή περιοχή Jumeirah Village, εκείνος μέθυσε και την επιτέθηκε στο αυτοκίνητο πριν συνεχίσει την επίθεση στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Μπρουκ επικοινώνησε μαζί τους πανικόβλητη αφού δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα.

Απεγνωσμένη να φύγει από τα ΗΑΕ, κανόνισε πτήση επιστροφής με τη βοήθεια φίλων και επέστρεψε στο διαμέρισμα μόνο για να πάρει το διαβατήριό της.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρες αστυνομικούς, χωρίς την παρουσία γυναικών αστυνομικών. Περιγράφει την εμπειρία ως εξευτελιστική και τραυματική, λέγοντας ότι κατέρρευσε όταν το αφηγήθηκε.

Η οργάνωση Detained in Dubai ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ελάχιστη ενημέρωση για τη διαδικασία λόγω γλωσσικού φραγμού.

Υποστηρίζεται επίσης ότι της έχει στερηθεί η πρόσβαση στην πρεσβεία της και ότι αναγκάστηκε να δώσει καταθέσεις χωρίς δικηγόρο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης δήλωσε ότι η υπόθεση της Μπρουκ αναδεικνύει το πρόβλημα νεαρών γυναικών που προσελκύονται στο εμιράτο και στη συνέχεια εκμεταλλεύονται.

«Η Μπρουκ επιμένει ότι ενήργησε μόνο αφού δέχθηκε βίαιη επίθεση και από πραγματικό φόβο για τη ζωή της. Θα εργαστούμε ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά της, να έχει δίκαιη δίκη και να εξεταστούν πλήρως και αμερόληπτα οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.

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Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων influencers και μοντέλων, που προσελκύονται στο Ντουμπάι με υποσχέσεις πολυτέλειας, πληρωμένων συνεργασιών ή ρομαντικών σχέσεων και στη συνέχεια καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση, βία ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Οι δικοί της έγιναν όλο και πιο ανήσυχοι ότι μπορεί να είχε στοχοποιηθεί για εκμετάλλευση. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από την αλλαγή συμπεριφοράς του, το εισιτήριο απλής μετάβασης, τη φωτογράφιση με μαγιό στο πρώτο ταξίδι, την καταγγελλόμενη αφαίρεση διαβατηρίου και τις δηλώσεις της ότι “κάτι δεν πήγαινε καλά”».

Λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες αυτές, ζητούμε από τις αρχές των ΗΑΕ να διαφυλάξουν και να εξετάσουν εξονυχιστικά όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και επικοινωνίες του θανόντος και τυχόν συνεργών, ώστε να διαπιστωθεί αν η Μπρουκ στοχοποιήθηκε για εκμετάλλευση και αν υπάρχουν και άλλα θύματα.

Ζητούμε την αποφυλάκισή της με εγγύηση ενόσω συνεχίζεται η έρευνα.

Μάρτυρες είδαν εμφανείς κακώσεις αμέσως μετά το περιστατικό. Αντί να αντιμετωπίζεται μόνο ως ύποπτη για φόνο, οι αρχές πρέπει να εξετάσουν και τον ρόλο της ως θύμα σοβαρής βίας και πιθανής εκμετάλλευσης. Πρέπει να της παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα, νομική εκπροσώπηση και άμεση προξενική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκλιπαρούσε για την επιστροφή του διαβατηρίου της και ότι δέχθηκε δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο και επίθεση δύο φορές.

Η Μπρουκ λέει ότι φοβήθηκε για τη ζωή της και, αρπάζοντας ένα μαχαίρι κουζίνας που βρέθηκε κοντά της στο σπίτι του, ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου και κατηγορήθηκε για φόνο όταν η αστυνομία την εντόπισε κατά την προσπάθειά της να διαφύγει και να φύγει από τα ΗΑΕ, αλλά συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Αυτή τη στιγμή κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Bur Dubai, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «διαβόητο».

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