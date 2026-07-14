Το «κρυφό όπλο» της Γαλλίας απέναντι στην ξηρασία: Έτσι γεμίζει ξανά τις δεξαμενές με νερό
Η Γαλλία εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο επαναχρησιμοποίησης νερού για την ενίσχυση των δεξαμενών το καλοκαίρι. Το παράδειγμα που κοιτάζει η Ευρώπη.
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Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα ξηρασίας και οι περίοδοι έντονης ζέστης γίνονται συχνότερες, η Ευρώπη αναζητά νέες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Η Γαλλία επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα, μετατρέποντας τα επεξεργασμένα λύματα από «απόβλητα» σε έναν πολύτιμο υδάτινο πόρο.
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