Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»

Ο Snik ανέφερε ότι το μωρό είναι ακόμα πολύ μικρό και κοιμάται και τρώει, ενώ περιμένει να μιλήσει και να χαμογελάσει περισσότερο στο μέλλον

Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Snik αποκάλυψε ότι η κόρη του θα ονομαστεί Μπόνι, όπως το νέο του άλμπουμ και εμπνευσμένο από την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».
  • Η γέννηση της κόρης του τον Απρίλιο περιγράφεται από τον Snik ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του.
  • Ο τράπερ δήλωσε ότι είναι ήδη πολύ συγκινημένος και θεωρεί ότι θα γίνει ο πιο υπερπροστατευτικός πατέρας.
Snapshot powered by AI

Tο όνομα της κόρης του αποκάλυψε ο Snik, δηλώνοντας πως με τη σύντροφό του αποφάσισαν να την ονομάσουν Μπόνι, όπως ονομάζεται και το νέο του άλμπουμ. Όπως επισήμανε, είναι εμπνευσμένο και από την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Ο τράπερ έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σχετικά με τη γέννηση του παιδιού του τον Απρίλιο και ανέφερε αρχικά πως είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του: «Είμαι στα καλύτερά μου. Έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Είμαι συγκινημένος», είπε ενώ έπειτα μίλησε για την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως δεν έχει πολλά να πει ακόμα, καθώς είναι πολύ μικρό: «Προς το παρόν, επειδή κοιμάται και τρώει, θέλω να μου ξανακάνεις την ερώτηση σε τρεις-τεσσερις μήνες που το μωρό θα μιλάει. Ήδη χαμογελάει, αλλά θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς που παίζει», δήλωσε.

Όσον αφορά στο όνομα που θα πάρει, ο Snik αποκάλυψε: «Θα την πούμε Μπόνι, σαν το όνομα του άλμπουμ μου και σαν το Μπόνι και Κλάιντ. Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ αυτό το όνομα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: «Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, δύσκολες συνθήκες με ανέμους», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

16:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μάριος Ηλιόπουλος: Επένδυση 100 εκατ. ευρώ με στόχο την ελευση στην Ελλάδα των Formula 1 και MotoGP

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ελεώνα Θήβας – Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

15:54ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η Ιστορία συνεχίζεται»: Γιαννακόπουλος κι Ομπράντοβιτς μπροστά από το άγαλμα του Παύλου

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Δοξιάδης: Ιστορίες γι αγρίους με τον λαγοκέφαλο, λες και είναι ο νέος καρχαρίας – Προς τι ο πανικός;

15:39LIFESTYLE

Σοφία Φιλιππίδου: Δημόσιο «παράπονο» για την απόρριψη στο θέατρο - «Με έλεγαν άσχημη, με έσπρωξαν Β’ Εθνική»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μπλόκο» της ελληνικής Δικαιοσύνης στο αίτημα για έκδοση

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ξεκινά μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης σορού ορειβάτη έπειτα από 30 χρόνια - Ποιος είναι ο «Green Boots»

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τελείωσαν οι Πανελλαδικές - Τώρα αρχίζει το αγαπημένο μας σπορ: οι προβλέψεις για τις βάσεις!

15:25LIFESTYLE

Η σειρά «Έτερος Εγώ» πάει ΑΝΤ1 – Πότε θα προβάλλεται;

15:21LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Τα πρώτα πλάνα με τους πρωταγωνιστές

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα δεκάδες γλαράκια σε γειτονιές της Αττικής – Η εξήγηση των ειδικών

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης δεν καίγεται σχεδόν ποτέ

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Κηπουρός κούρεψε δωρεάν το γκαζόν ηλικιωμένης - Σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ

15:14ANNOUNCEMENTS

Μάριος Φραγκούλης: «Χέρια Φτερά» με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

15:06LIFESTYLE

Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο κι εγκατέλειψε το σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες: Επικηρυγμένοι με πάνω από €5 το κιλό - Τους αλιεύουν με τρίαινες και γάντζους οι ψαράδες

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα δεκάδες γλαράκια σε γειτονιές της Αττικής – Η εξήγηση των ειδικών

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος» οι φθηνές online αγορές από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια: 10ετής κάθειρξη στον Αιγύπτιο που σκότωσε την 23χρονη Μαρία - Συγκίνηση κι ένταση στη δίκη

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Δοξιάδης: Ιστορίες γι αγρίους με τον λαγοκέφαλο, λες και είναι ο νέος καρχαρίας – Προς τι ο πανικός;

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μπλόκο» της ελληνικής Δικαιοσύνης στο αίτημα για έκδοση

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ξεκινά μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης σορού ορειβάτη έπειτα από 30 χρόνια - Ποιος είναι ο «Green Boots»

15:39LIFESTYLE

Σοφία Φιλιππίδου: Δημόσιο «παράπονο» για την απόρριψη στο θέατρο - «Με έλεγαν άσχημη, με έσπρωξαν Β’ Εθνική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ