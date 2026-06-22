Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»

Snapshot Ο Snik αποκάλυψε ότι η κόρη του θα ονομαστεί Μπόνι, όπως το νέο του άλμπουμ και εμπνευσμένο από την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Η γέννηση της κόρης του τον Απρίλιο περιγράφεται από τον Snik ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του.

Ο τράπερ δήλωσε ότι είναι ήδη πολύ συγκινημένος και θεωρεί ότι θα γίνει ο πιο υπερπροστατευτικός πατέρας. Snapshot powered by AI

Tο όνομα της κόρης του αποκάλυψε ο Snik, δηλώνοντας πως με τη σύντροφό του αποφάσισαν να την ονομάσουν Μπόνι, όπως ονομάζεται και το νέο του άλμπουμ. Όπως επισήμανε, είναι εμπνευσμένο και από την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Ο τράπερ έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σχετικά με τη γέννηση του παιδιού του τον Απρίλιο και ανέφερε αρχικά πως είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του: «Είμαι στα καλύτερά μου. Έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Είμαι συγκινημένος», είπε ενώ έπειτα μίλησε για την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως δεν έχει πολλά να πει ακόμα, καθώς είναι πολύ μικρό: «Προς το παρόν, επειδή κοιμάται και τρώει, θέλω να μου ξανακάνεις την ερώτηση σε τρεις-τεσσερις μήνες που το μωρό θα μιλάει. Ήδη χαμογελάει, αλλά θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς που παίζει», δήλωσε.

Όσον αφορά στο όνομα που θα πάρει, ο Snik αποκάλυψε: «Θα την πούμε Μπόνι, σαν το όνομα του άλμπουμ μου και σαν το Μπόνι και Κλάιντ. Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ αυτό το όνομα».

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